Fostele SIF-uri preiau controlul la Fondul Proprietatea: SAI Muntenia Invest, societate controlată de fostul SIF1, a fost selectat administrator la FP

Acționarii Fondului Proprietatea (FP) au ales, în adunarea de marți, SAI Muntenia Invest ca administrator pentru perioada 1 aprilie 2027 – 1 aprilie 2031, conform unui raport cu deciziile din AGA, publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Preluarea administrării de către SAI Muntenia Invest consfințește preluarea controlului asupra Fondului, care mai are active de 2,7 miliarde de lei, de către fostele SIF-uri, respectiv de către Lion Capital (fostul SIF 1 – SIF Banat – Crișana), în contextul în care fostul SIF – controlat de un grup condus de fostul ministrul de Finanțe Bogdan Drăgoi, care e președinte și director general la SIF1 – deține compania de administrare SAI Muntenia Invest în proporție de 99,98%, care deja administrează fostul SIF Muntenia (SIF4), actualmente intitulat Longshield Investment Group. Sub controlul Lion Capital se află, din 2020, și fostul SIF Oltenia (SIF5), actualmente intitulat Infinity Capital Investments.

Ministerul Finanțelor și fostele SIF-uri au majoritatea de decizie în AGA și au impus SAI Muntenia Invest ca administrator

Decizia, anticipată în contextul în care fostele SIF-uri, împreună cu Ministerul Finanțelor, au majoritatea în AGA, a venit după ce Franklin Templeton International Services (FTIS), administratorul Fondului Proprietatea de peste 15 ani, a anunțat săptămâna trecută că își retrage candidatura și se retrage din procesul de selecție pentru numirea unui nou administrator FP, proces reluat recent și condus de un nou board, în fruntea căruia se află oficiali ai Ministerului Finanțelor, respectiv Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei de stat.

Alegerea SAI Muntenia Invest ca administrator în locul Franklin Templeton vine la rândul său după o evaluare realizată de Comitetul Reprezentanților, publicată pe 28 august, care a plasat Franklin Templeton pe locul 2 într-un clasament format din 3 candidați la administrarea FP, respectiv după cea a SAI Muntenia Invest, care administrează fostul SIF Muntenia (SIF4 – actualmente Longshield Investment Group) și controlat de fostul SIF Banat-Crișana (SIF1 – actualmente Lion Capital).

Administratorul american Franklin Templeton, alungat după mai bine de 15 ani la cârma Fondului

În acea evaluare, SAI Muntenia Invest a primit 66,28 puncte din 100 în raportul comparativ publicat în final de august de Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, înaintea actualului administrator, Franklin Templeton, cu 57,30 puncte, și a lituanienilor de la INVL Asset Management, cu 52,81 puncte.

Ștefan Nanu, președintele Comitetului Reprezentanților de la FP, a fost împuternicit să semneze contractul de administrare, în timp ce punctul privind prelungirea mandatului administratorului actual, Franklin Templeton, cu un an, nu a mai fost supus votului.

Amintim că Franklin Templeton și-a motivat decizia de a se retrage din procesul de selecție a unui nou administrator din cauza modului în care oferta sa a fost evaluată și punctată de Comitetul Reprezentanților: ”FTIS a solicitat Comitetului Reprezentanților să furnizeze clarificări și detalii suplimentare cu privire la grila de punctaj aplicată și metodologia de evaluare utilizată, însă nu a primit astfel de clarificări”, se menționează într-un comunicat al actualului administrator al FP de săptămâna trecută.

Dividende în valoare de 136 mil. lei. Participații semnificative la companii strategice ajung sub aria de control a SIF-urilor

Amintim că FP este acționar semnificativ la mai multe companii strategice: Fondul controlează 20% din Portul Constanța și 20% din Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). FP mai deține și 50% la Salrom.

În cadrul aceleiași ședințe, acționarii au aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,046 lei pe acțiune, o propunere formulată de Lion Capital și susținută de administrator. Având în vedere cele 2,95 miliarde de acțiuni cu drept de dividend, suma totală a dividendelor va fi de aproximativ 136 milioane lei (26 milioane euro). Calendarul operațiunii prevede data de ex-date pe 15 octombrie, data de înregistrare pe 16 octombrie, iar plata efectivă va fi efectuată pe 9 noiembrie.

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