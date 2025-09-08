cursdeguvernare

8 septembrie, 2025

Fost ofițer al Serviciului de informații din Republica Moldova, acuzat de trădare – ar fi livrat Belarusului informații secrete ce pun în pericol ”securitatea naţională a României”

De Vladimir Ionescu

8 septembrie, 2025

Un bărbat de 47 de ani, care a avut funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT, sub acuzația că a fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat către ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus. Informații sunt ”de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, conform unui comunicat transmis luni de către DIICOT.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române, au pus în aplicare, luni, un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în forma continuată, menționează comunicatul.

”Din probatoriul administrat a reieşit faptul ca, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat, către reprezentaţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, arată DIICOT.


Între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfăşurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova.

(Citește și: Spionaj economic: Angajați ai NIS Petrol ar fi transmis la Moscova informații secrete despre resursele de petrol și gaze ale României)

