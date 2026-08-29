Fostul ministru ucrainean Mihailo Fedorov, demis de președintele Zelenski, ajunge în Italia, pe post de consilier pe probleme de inovare a Apărării

Fostul ministru ucrainean Mihailo Fedorov va îndeplini funcția de consilier al lui ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, în domeniul inovației militare, al sistemelor fără pilot și al apărării aeriene, relatează publicația Il Sole.

Mihailo Fedorov aduce Ministerului Apărării din Italia experiența acumulată de Ucraina în războiul tehnologic împotriva Rusiei.

Fostul ministru al Apărării din Kiev a fost numit de Guido Crosetto în calitate de consilier pe probleme de inovare, cu accent pe drone, sisteme fără pilot și apărare aeriană. Rolul de consultant, a declarat purtătorul său de cuvânt pentru Financial Times, va fi exercitat pro bono. Fedorov va „continua, de fapt, să locuiască și să lucreze la Kiev”.

Născut în 1991, Fedorov este una dintre figurile de frunte ale transformării digitale întreprinse de Ucraina în timpul președinției lui Volodimir Zelenski. Mai întâi în administrația publică, apoi pe câmpul de luptă. Recent, el a părăsit guvernul lui Zelenski și a adus acuzații directe de corupție împotriva unor persoane legate de prim-ministrul ucrainean.

Născut în Vasylivka, în regiunea Zaporizhzhia, Fedorov a intrat în politică venind din sectorul digital. În 2019, a participat la campania prezidențială a lui Zelenski și, la vârsta de 28 de ani, s-a alăturat guvernului în calitate de viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale.

Numele său este asociat în primul rând cu Diia, platforma prin intermediul căreia Ucraina a adus un număr tot mai mare de servicii publice – de la documente la proceduri administrative – pe smartphone-uri.

Scopul este de a reduce birocrația, timpul de procesare și nevoia de intermediari. Este un model pe care Fedorov a încercat să îl aplice și în domeniul militar.

Fedorov și războiul cu drone din Ucraina

Odată cu invazia rusă din februarie 2022, rolul său s-a schimbat. Tehnologia a devenit un instrument de război.

Fedorov este una dintre figurile-cheie din spatele implementării Starlink în Ucraina și pledează pentru crearea unui ecosistem bazat pe drone, software, sisteme digitale, inteligență artificială și colaborare între forțele armate, întreprinderi și start-up-uri.

Principiul este simplu: minimizarea decalajului dintre problema identificată pe teren și soluția tehnologică. Sistemele sunt dezvoltate, testate în condiții operaționale și modificate în funcție de feedback-ul primit de la armată. Acest ciclu este mult mai rapid decât procesele tradiționale de dezvoltare și achiziție a tehnologiilor militare.

De ce l-a ales Crosetto pe Fedorov

Acum, această experiență ajunge în Italia. Crosetto se concentrează în primul rând pe expertiza pe care Ucraina a dezvoltat-o în domeniul tehnologiei de apărare: drone, sisteme autonome, apărare aeriană și capacitatea de a transforma rapid un proiect tehnologic într-un instrument care poate fi utilizat pe teren. Abordarea lui Fedorov depășește, așadar, sistemele de armament individuale. La baza acesteia stă metodologia: reducerea timpului dintre testare, producție și utilizarea operațională, precum și crearea unei relații mai strânse între industrie, inovația tehnologică și forțele armate.

Cu toate acestea, modelul ucrainean nu poate fi pur și simplu transferat în Italia. Acesta a fost dezvoltat în timpul unui război de intensitate ridicată, în condiții care impun rapiditate și permit niveluri de experimentare și risc care ar fi dificil de reprodus într-o țară NATO în timp de pace.

Provocarea pentru Ministerul Apărării italian va fi, așadar, aceea de a identifica elementele acelui model care pot fi adaptate sistemului național. Începând, în special, cu dronele, sistemele fără pilot și apărarea aeriană.

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