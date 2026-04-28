Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești a primit confirmarea oficială de la SUA că poate reporni

Rafinăria Petrotel a Lukoil, companie rusă aflată sub sancțiunile internaționale aplicate de administrația americană a președintelui Donald Trump, poate să reînceapă operațiunile, fiind primită o scrisoare în acest sens din partea autorităților americane, a declarat, marți, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.



Rafinăria e responsabilă în mod tradițional pentru 20% din producția de combustibili din țara noastră.

„S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor și (Petrotel-Lukoil – n.r.) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (…) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalațiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil“, a arătat fostul ministru al Energiei pentru Agerpres.

Ivan: 100% nu se va importa petrol din Federația Rusă. Există producători și furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan și Azerbaidjan

Acesta a subliniat că nu se va importa petrol din Federația Rusă ci de la alți producători de petrol compatibil cu cel rafinat la Petrotel.

„E aceeași calitate care poate să vină din Kazahstan și Azerbaidjan. 100% nu se va importa petrol din Federația Rusă. Există producători și furnizori de petrol compatibil cu cel rafinabil la Petrotel, care vine din Kazahstan și Azerbaidjan. E 100% lucrul ăsta. Nu ne-am pornit într-o direcție fără să avem garanție că avem și petrol“, a precizat Bogdan Ivan.

Activele internaționale ale Lukoil sunt sub sancțiunile impuse de administrația Trump, rușii începând un proces de vânzare accelerată, în prezent existând negocieri ale mai multor companii internaționale pentru achiziționarea lor. Trezoreria SUA a dat mai multe derogări de la aceste sancțiuni pentru țările europene, inclusiv, România, astfel încât rafinăriile și benzinăriile Lukoil să continue să funcționeze o perioadă şi să poată produce combustibili pentru piețele respective.

Fostul ministru al Energiei anunțase, în 14 aprilie, când efectua o vizită în SUA, că a primit confirmare oficială de la Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil, care, prin acest mecanism, în 45 de zile va putea să funcționeze din nou.

Administrația Trump a permis funcționarea rafinăriilor și benzinăriilor Lukoil din Europa – asta a facilitat și negocierile pentru vânzarea activelor companiei rusești

În urmă cu aproape două săptămâni, Administrația Trump a extins până în 29 octombrie termenul limită pentru ca Lukoil să-și vândă benzinăriile din străinătate, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, și citat de Reuters.

Lukoil are aproximativ 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, America de Nord și de Sud. Lukoil este unul din principalii comercianți cu amănuntul de carburanți din Republica Moldova și Bulgaria și operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De asemenea, Trezoreria SUA a emis o licență care permite anumite tranzacții cu rafinăriile Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniți din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasați într-un cont aflat sub jurisdicția SUA, fondurile urmând să fie înghețate până la ridicarea sancțiunilor împotriva Lukoil.

