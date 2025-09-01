Fost executiv de la Mercedes, numit la conducerea Dacia

Katrin Adt (foto), care anterior a lucrat la Mercedes, preia conducerea brandului Dacia, în cadrul reorganizării anunțate luni de grupul francez Renault.

Aceasta îi succede la conducerea Dacia lui Denis Le Vot, care a ales să plece din companie, relatează Reuters.

De asemenea, Fabrice Cambolive, actualul director al mărcii Renault, a fost numit în funcția nou creată de director de dezvoltare al grupului.

Anterior, Renault l-a numit pe Francois Provost în postul de CEO al grupului, succedându-i în funcție lui Luca de Meo, arhitectul relansării și transformării Renault, care a plecat brusc de la producătorul de automobile pentru poziția de șef la grupul de produse de lux Kering.

Katrin Adt a fost anterior director pentru marca Smart, iar ulterior a ocupat postul de CEO la Mercedes-Benz Own Retail Europe. Faptul că de-a lungul carierei sale Adt s-a concentrat pe retail va fi un element important pentru Dacia, a spus Michael Foundoukidis, analist ODDO BHF.

„Evident Dacia este o marcă extrem de concentrată pe retail, mai mult decât altele. Adt vine cu sânge proaspăt”, susține Michael Foundoukidis.

Noua structură organizațională are drept obiectiv „adoptarea mai rapidă a deciziilor” precum și misiunea de „a pune în aplicare mai eficient strategia de creștere a Renault Group”, a informat grupul auto francez într-un comunicat de presă.

Sub conducerea lui Denis Le Vot, marca Dacia a avut performanțe bune, în urma succesului modelelor Sandero și Duster. Vânzările mărcii Dacia pe plan mondial au crescut cu 2,7% anul trecut, la 676.340 vehicule, atingând cote record de piață, în special în Italia (13,1%), Maroc (16,3%), Spania (12,4%), Belgia și Luxemburg (15,4%).

