Forumul Eurosfat, cu motto-ul „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”, are loc pe 12 și 13 noiembrie

Cea de-a XIV-a ediție a Forumului EUROSFAT, organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, Forumul va avea loc la București, sub motto-ul „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”.

Înscrierile sunt oficial deschise, participarea este gratuită, iar înregistrarea se realizează exclusiv pe www.eurosfat.ro

Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei, una dintre cele mai influente personalități ale politicii liberale și un susținător de referință al integrării europene, va fi invitat al forumului.

Prim-ministru al Belgiei între 1999 și 2008 și lider al grupului liberal ALDE din Parlamentul European între 2009 și 2019, Guy Verhofstadt este una dintre vocile europene care au susținut constant aprofundarea integrării europene. Lansarea în exclusivitate a ediției în limba română a cărții sale, „Înfrângerea trumpismului”, va aduce în fața publicului român o discuție despre ascensiunea populismului, viitorul democrației și rolul Uniunii Europene într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și polarizare politică.

O ediție specială EUROSFAT: „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr”

Ediția din acest an are loc într-un moment de neîncredere în instituțiile publice. Potrivit unui sondaj INSCOP Research publicat în ianuarie 2026, doar 18,4% dintre români declarau că au încredere în Guvern, în timp ce Parlamentul înregistra un nivel de încredere de numai 11,9%. În același timp, 74% dintre români consideră Uniunea Europeană un loc de stabilitate într-o lume cu probleme, conform datelor Eurobarometrului.

Într-un spațiu public tot mai polarizat, în care dezinformarea și știrile false circulă cu rapiditate, Europuls își propune să readucă la aceeași masă opinii divergente, argumente și perspective diferite. Pornind de la ideea că adevărul nu este întotdeauna alb sau negru, EUROSFAT 2026 va oferi un cadru de dialog deschis despre provocările României și viitorul său în Uniunea Europeană.

Două zile de dezbateri despre viitorul României și al Europei

Pe 12 și 13 noiembrie, Forumul EUROSFAT 2026 va reuni la București decidenți europeni și naționali, reprezentanți ai societății civile, experți, jurnaliști și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. Agenda forumului va aborda teme esențiale pentru viitorul României și al Uniunii Europene:

Sesiune plenară – Să facem democrația măreață din nou

Perspectivele de competitivitate ale României

RO Wallet: cum transformăm identitatea digitală într-un instrument util cetățenilor

De la PNRR la PPNR – lecții învățate

EURO: Proiect de țară sau capcană?

EU Inc. – ce înseamnă al 28-lea regim pentru companiile românești?

Inteligența artificială în sistemul public

Drumul către dreptate: cum îl facem mai simplu?

Justiția mai aproape de oameni: ce putem face împreună?

Energia Neagră vs. Tranziția Verde

EUROSFAT își propune să aducă mai aproape de public deciziile europene care vor influența dezvoltarea României în următorii ani și să încurajeze un dialog în care perspectivele diferite pot contribui la identificarea unor soluții concrete.

Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European, al Comisiei Europene și al Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.

Ediția din acest an este susținută de partenerii principali, Confederația Patronală Concordia și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, și de partenerii strategici Google, Philip Morris România, eMAG, BCR, DHL, Garanti BBVA, ADR București-Ilfov, Fundația Friedrich Ebert și Asociația Energia Inteligentă.

Despre EUROSFAT

EUROSFAT este cel mai mare forum anual de afaceri europene din România. Bazat pe valorile europene ale democrației, implicării civice și dialogului deschis, forumul reprezintă oportunitatea de a dezbate subiecte actuale la nivel european, național și regional. În 2022, Forumul EUROSFAT a câștigat Premiul Charlemagne Youth Prize la nivel național, premiu oferit anual de către Uniunea Europeană celor mai bune inițiative de tineret care contribuie la aducerea UE mai aproape de cetățeni.

Despre Europuls

Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS este o organizaţie non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de un grup de experți români în afaceri europene. Scopul acesteia este acela de a promova procesul de integrare europeană în România dar şi de a contribui la dezvoltarea unui spaţiu public european. Europuls urmăreşte să încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferinţe, printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni, europarlamentari români şi străini, lideri politici, reprezentanți ai societăţii civile, experți şi jurnaliști.

Europuls – Centrul de Expertiză Europeană consideră integrarea europeană o misiune esențială și își propune, în fiecare an, să inoveze modul în care aduce agenda europeană în România, abordând activ euroscepticismul și creând punți de dialog între cetățeni și Europa.

Mai multe detalii despre proiectele și activitatea Europuls puteți găsi aici: https://europuls.ro

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