Forumul Economic România – Republica Moldova, ediția a II-a: Două economii, mai multe oportunități

Patronatul European al Femeilor de Afaceri – PEFA organizează, joi, cea de-a doua ediție a Forumului Economic România–Republica Moldova – F.E.R.M., un eveniment dedicat consolidării relațiilor economice dintre cele două state și dezvoltării unor noi oportunități de investiții, parteneriate și proiecte comune.

Evenimentul va avea loc la Glia Impact Hub din Chișinău, joi, 17 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, fiind organizat sub egida Băncii Naționale a Moldovei și în parteneriat strategic cu Ambasada României în Republica Moldova, cu susținerea AFAM – Asociatia Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova si Asociația Investitorilor Români din Republica Moldova – AIR, conform unui comunicat de presă.

F.E.R.M. aduce la aceeași masă reprezentanți ai administrației publice, mediului diplomatic, sectorului financiar-bancar, organizațiilor patronale și companiilor din România și Republica Moldova, într-un format construit pentru a transforma dialogul instituțional în colaborări economice concrete. Printre participanții anunțați în deschiderea oficială sunt Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Vali Priceputu, deputat și vicepreședinte al Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, Carolina Bugaian, Președinta AFAM, și Victor Vevera, Director General ICI București.

Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a evidențiat importanța colaborării bilaterale și a unui mediu financiar stabil în atragerea investițiilor și dezvoltarea economiei: „Astăzi, parteneriatul dintre Republica Moldova și România se bazează pe un dialog constant, schimb de bune practici și reforme moderne menite să consolideze sistemul nostru financiar. Mizând pe predictibilitate, transformare digitală și inovație, construim împreună un mediu în care investitorii au încredere să își plaseze capitalul, companiile găsesc mai ușor resursele de care au nevoie pentru a crește, iar cetățenii beneficiază de servicii financiare sigure și adaptate necesităților. Acest parteneriat ne apropie tot mai mult de piața unică europeană și de rigorile unei economii solide, reziliente și bine conectate.”

Andreea Negru, Președinta Patronatului European al Femeilor de Afaceri – PEFA, subliniază rolul Forumului ca platformă de trecere de la dialog la rezultate economice concrete: „România și Republica Moldova au nevoie de mai mult decât proximitate, istorie și valori comune. Au nevoie de proiecte comune, investiții și parteneriate economice capabile să genereze dezvoltare pe termen lung. Prin F.E.R.M. ne propunem să construim o platformă în care instituțiile publice, mediul financiar-bancar și antreprenorii să se întâlnească pentru a identifica soluții concrete și oportunități reale de colaborare. Republica Moldova parcurge un proces important de integrare europeană, iar România poate și trebuie să fie unul dintre principalii săi parteneri economici. Cred că următoarea etapă a relației dintre cele două state trebuie să fie definită prin investiții, conectivitate, competitivitate și proiecte dezvoltate împreună.”

Președinta PEFA evidențiază, de asemenea, necesitatea consolidării prezenței companiilor românești în Republica Moldova și a facilitării accesului companiilor moldovenești la piața românească și europeană.

La rândul său, Lorena Stoian, Prim-vicepreședinta PEFA, pune accent pe rolul antreprenorilor și al parteneriatelor private în apropierea celor două economii:

„Integrarea economică nu se realizează doar prin acorduri și politici publice, ci mai ales prin companiile care investesc, creează locuri de muncă, dezvoltă lanțuri de furnizori și construiesc relații comerciale durabile. România reprezintă pentru antreprenorii din Republica Moldova o poartă importantă către piața europeană, iar Republica Moldova oferă, la rândul său, oportunități relevante pentru investitorii români. Prin Forumul Economic România–Republica Moldova vrem să apropiem aceste comunități de business și să transformăm contactele stabilite aici în parteneriate și proiecte concrete.”

O componentă importantă a ediției din acest an este dedicată dezvoltării relațiilor bilaterale româno-moldovenești, cu participarea unor reprezentanți ai sectorului bancar, antreprenorial, instituțional și ai mediului asociativ.

Discuțiile vor aborda accesul la finanțare, investițiile transfrontaliere, dezvoltarea IMM-urilor, cooperarea dintre organizațiile de business, rolul companiilor în procesul de integrare europeană, precum și importanța parteneriatelor public-private.

Forumul beneficiază de implicarea unor parteneri strategici internaționali și instituționali și reunește în jurul său organizații și companii importante din România și Republica Moldova, între care BCR, Garanti BBVA, maib, OTP Bank, Team Montage, Baumit, PPC, Austrotherm, Electrica, Moldcell, UP, Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, AES, DO Security. Parteneri instituționali: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, IMM România și ICI București.

Prin cea de-a doua ediție a F.E.R.M., PEFA urmărește dezvoltarea unei platforme permanente de cooperare economică România–Republica Moldova, care să faciliteze conexiuni directe între antreprenori, investitori, instituții și sectorul financiar și să contribuie la transformarea oportunităților identificate în proiecte concrete.

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