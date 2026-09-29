Forțele Navale românești primesc primele 9 vehicule amfibii de asalt AAV din SUA. Acestea vor fi folosite de Regimentul 307 Infanterie Marină

România a primit primele nouă vehicule amfibii de asalt (AAV) din Statele Unite, în cadrul cooperării dintre cele două țări în domeniul apărării, conform unui comunicat al MApN.

Acestea sunt primele din cele 65 de vehicule pe care România le-a comandat din SUA, contract demarat în 2023, pentru Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”.

21 de vehicule în prima etapă, 44 în a doua, cu livrări eșalonate între 2026 și 2031

Vehiculele au ajuns la Babadag, județul Tulcea, unde va începe instruirea tehnică necesară pentru introducerea lor în serviciul activ.

„AAV-7 este un vehicul pe șenile, capabil să opereze atât pe uscat, cât și pe apă, exact ce le trebuie infanteriștilor marini în zona Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Transportă un echipaj de trei oameni plus până la 21 de militari complet echipați, sau cinci tone de încărcătură. E dotat cu o mitralieră grea M2 de 12,7 mm și un aruncător de grenade MK-19 de 40 mm, montate în aceeași turelă”, arată MApN.

Potrivit Ambasadei SUA, pușcașii marini americani vor contribui la logistica și expertiza operațională necesare pentru întreținerea și utilizarea vehiculelor.

„Descurajarea se bazează pe capabilități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele. Această ceremonie marchează continuarea unui parteneriat strategic care aduce rezultate concrete, consolidează capacități reale și reflectă încrederea reală dintre națiunile noastre”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, în cadrul ceremoniei oficiale de intrare în serviciu a vehiculelor.

Livrarea celor nouă vehicule marchează începutul procesului de instruire și operaționalizare a noii capabilități în România. Potrivit sursei, investiția are ca obiectiv consolidarea capacității de apărare a României și a cooperării cu Statele Unite pe flancul estic al NATO.

„Nu e prima întâlnire a Regimentului „Heracleea” cu acest vehicul. Din 2011, militarii se antrenează constant alături de U.S. Marine Corps, folosind chiar aceste AAV-7 în exerciții multinaționale comune. Acum le au și ei în dotare”, mai arată MApN.

***