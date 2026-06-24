Fortech Ventures devine Nucleo Ventures și lansează un fond de 34 mil. € pentru startup-uri din Nord-Vestul României – interes special în hardware și apărare

Fortech Ventures, un fond de investiții de tip private equity, a anunțat că își schimbă identitatea în Nucleo Ventures și lansează un fond de investiții de 34 de milioane de euro, dedicat startup-urilor și companiilor inovatoare din România și Europa Centrală și de Est, fond sprijinit printr-un instrument financiar al Agenției de Dezvoltare Nord-Vest.

La finalul lunii noiembrie 2025 Fortech Ventures a semnat contractul pentru administrarea unui fond de investiții dedicat startup-urilor dintr-un instrument financiar de 30 de milioane de euro de la ADR Nord-Vest. Nucleo Ventures are 30 de milioane de euro disponibili pentru investiții, dar și un mecanism de granturi pentru startup-urile la început de drum. Fondul are un interes extins către hardware și defence (dual-use).

Între 40 și 46 de companii din județele Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Sălaj vor putea beneficia de sprijinul financiar al fondului, acestea fiind zone cu centre universitare puternice și un sector IT matur. Fondul urmărește și atragerea de antreprenori din alte regiuni ale României sau din Europa Centrală și de Sud-Est, dispuși să folosească zona ca bază de extindere.

Bugetul total de care dispune în acest moment fondul este de 30 de mil. de €, 23 mil. provnind din fonduri europene, restul fiind aport privat

ADR Nord-Vest contribuie cu un angajament instituțional de 23,5 milioane de euro, completat de capital privat și de contribuția echipei de management. Nucleo Ventures estimează finanțarea a 46 de companii în următorii patru ani, de la afaceri la început de drum până la IMM-uri cu potențial de scalare internațională.

Ținta e ca finanțările să fie alocate până la final de decembrie 2029, în timp ce perioada de investiții a început deja.

Pe lângă investițiile de tip equity, Nucleo Ventures alocă 1,7 milioane de euro pentru o facilitate de granturi destinată fazelor incipiente de dezvoltare, acestea fiind finanțate exclusiv de investitorul institutional – vorbim de validare de produs, testare de modele de business și reducerea riscurilor de lansare pe piață.

***