Formarea guvernului: Liderii fostei coaliții s-au întâlnit, dar nu au reușit să creioneze acordul politic – Punctele în care s-au blocat negocierile

Liderii fostei coaliții de guvernare – Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor – nu au reușit să convină acordul politic ce ar trebui să stea la baza formării viitorului executiv minoritar. Cei patru politicieni au discutat peste două ore la Vila Lac, dar s-au blocat pe câteva puncte.

În primul rând, PSD, precum și președintele Dan, exclud semnarea „în orb” a pactului de reciprocitate, adică fără a cunoaște numele premierului propus de PNL – USR – UDMR.

De asemenea, PSD nu dorește ca USR să intre în componența guvernului PNL – UDMR, conform surselor Digi24, în timp ce liberalii și UDMR resping această pretenție, întrucât social-democrații nu au dreptul să cenzureze formula lor de guvern.

Cei patru lideri au plecat de la Vila Lac și ar urma să se întâlnească din nou vineri, deși președintele Nicușor Dan anunțase că așteaptă vineri dimineața cu acordul convenit. Cu toate acestea, e posibil ca șeful statului să le mai acorde o zi liderilor politici, și să vină cu o propunere de premier abia duminică.

Pactul de reciprocitate propus de PNL – USR – UDMR

Documentul, ce trebuie asumat în scris, fixează câțiva parametri macroeconomici ce trebuie respectați și conține promisiunea clară că fiecare dintre aceste partide va susține guvernul din care nu face parte, indiferent ce variantă de guvern minoritar va alege președintele:

un guvern monocolor format de social-democrați și condus de Sorin Grindeanu

un guvern PNL – USR – UDMR, cu un premier ce nu a fost anunțat încă. Surse politice spun că șeful executivului ar putea fi Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor, neafiliat politic.

Parametrii bugetari și alte câteva chestiuni punctuale pe care trebuie să și-i asume premierul desemnat, indiferent din ce grupare provine:

ținta de deficit să fie menținută la 6,2% din PIB pentru 2026, iar pentru 2027 să fie de 5,1% din PIB

păstrarea cotei unice de TVA

eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri

continuarea conform graficului a procesului de aderare la OCDE

PNRR

Programul SAFE.

Președintele așteaptă partidele, vineri dimineața, cu acordul definitivat

Preşedintele Dan a declarat miercuri seară că aşteaptă ca partidele să stabilească în ce condiţii vor susţine un guvern minoritar din care nu vor face parte. ,

”Ar trebui ca mâine (joi – n.red.) să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia”, a declarat șeful statului, adăugând că aşteaptă seriozitate de la partide.

„Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum ştiţi, o rundă de discuţii ieri, s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, şi acum partidele sunt în perioada în care şi-au asumat că vin cu condiţiile pentru a susţine, fără a face parte din guvern, a susţine guvernul minoritar”, a mai spus președintele.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu are o şansă pentru a fi desemnat premier, Nicuşor Dan a declarat: „Haideţi să vedem ce agreează partidele”.

PSD a decis, în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier, a anunţat, miercuri, Sorin Grindeanu.

Tot miercuri, liderii PNL, USR şi UDMR s-au întâlnit pentru a discuta despre pactul pe care intenţionează să-l prezinte preşedintelui.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat hotărârea de a asuma un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR, el menţionând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni.

Președintele ar putea numi duminică al treilea premier desemnat pentru a forma un guvern

Conform surselor Digi24, șeful statului ar putea prelungi cu încă 24 de ore intervalul acordat partidelor pentru convenirea pactului de reciprocitate, iar duminică ar putea desemna premierul, dar n umai după ce se asigură că negocierile din această perioadă au configurat majoritatea necesară.

Reaminitm că Parlamentul urmează să intre în vacanță parlamentară miercuri, 1 iulie, ceea ce înseamnă că este nevoie de procedură accelerată de învestire.

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