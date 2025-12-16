Ford renunță la producția de mașini electrice, asumându-și o pierdere de 19,5 mld. $. Motivul: eliminarea subvențiilor de către administrația Trump

Ford Motor a anunțat luni că renunță la producția mai multor modele de vehicule electrice (EV), asumându-și o pierdere de 19,5 miliarde dolari, relatează Reuters. Acesta este cel mai dramatic răspuns de până acum al industriei auto americane la sistarea subvențiilor de către administrația Trump pentru vehiculele electrice.

Compania a declarat că încetează producția camionetei F-150 Lightning, în varianta sa cu baterii, dar se va orienta spre producția unui model electric cu autonomie extinsă, un vehicul hibrid denumit EREV, dotat cu un motor termic care ajută la reîncărcarea bateriei. Producătorul auto renunță de asemenea la o camionetă electrică din următoarea generație, cu numele de cod T3, precum și la dubele comerciale electrice.

În schimb, Ford se va orienta către modelele pe benzină și hibride și, în cele din urmă, va angaja mii de muncitori, chiar dacă va efectua concedieri la fabrica de baterii din Tennesse. Compania se așteaptă ca mixul său de mașini cu motorizări hibride, EV-uri cu autonomie extinsă și cele 100% electrice să reprezinte 50% din producția sa în 2030, față de 17% în prezent.

Din suma totală, aproximativ 8,5 mld dolari rezultă din renunțarea la modelele electrice planificate. Alți 6 mld dolari sunt contribuția la capitalul societății mixte de baterii electrice alături de SK On din Coreea, iar 5 mld, reprezintă ceea ce Ford a numit „cheltuieli legate de punerea în aplicare a programului”.

Producătorul auto și-a majorat, de asemenea, previziunile pentru 2025 privind câștigurile ajustate înainte de impozitare și dobânzi, la aproximativ 7 miliarde de dolari, față de intervalul anterior de 6 miliarde de dolari până la 6,5 ​​miliarde de dolari.

Schimbarea de performanță a Ford reflectă răspunsul industriei auto la scăderea cererii de modele alimentate cu baterii, după ce companiile auto au investit sute de miliarde de dolari în vehicule electrice la începutul acestui deceniu. Perspectivele pentru vehiculele electrice s-au diminuat semnificativ în acest an, deoarece politicile președintelui american Donald Trump au retras sprijinul federal pentru vehiculele electrice și au relaxat regulile privind emisiile de gaze de eșapament, ceea ce ar putea încuraja producătorii auto să vândă mai multe mașini pe benzină.

Vânzările de EV-uri au scăzut în SUA în luna noiembrie cu 40%, după ce de la 30 septembrie a fost eliminată subvenția de 7.500 de dolari la achiziția unui EV, care se acorda de mai bine de 15 ani pentru a stimula cererea. Administrația Trump a eliminat de asemenea amenzile pe care trebuia să le plătească marii producători pentru nerespectarea reglementărilor privind reducerea consumului de combustibil al mașinilor.

„În loc să mai cheltuim în plus miliarde de dolari pentru vehicule electrice de mari dimensiuni, care acum nu mai pot aduce niciun fel de profit, alocăm aceste fonduri către domenii care asigură un randament mai mare”, a declarat Andrew Frick, șeful operațiunilor Ford pentru vehicule electrice și pe benzină.

F-150 Lightning (100% electric) a ieșit de pe liniile de asamblare începând cu 2022 cu mare fast. Ford a planificat o producție de 200.000 de unități, însă vânzările au fost departe de obiectiv. Din modelul electric s-au vândut doar 25.583 de unități până în noiembrie în acest an, o scădere de 10% față de anul trecut.

Succesorul modelului F-150 Lightning, camioneta T3, trebuia să fie construită la un nou complex din Tennessee și să fie o parte esențială a gamei de vehicule electrice de a doua generație a Ford. Compania revine la producția camionetelor de succes, pe benzină, începând din 2029 la fabrica din Tennesse.

Ford a anulat efectiv întreaga producție pentru a doua generație de modele electrice pe care o avea în pregătire. În schimb se va concentra pe modelele electrice accesibile. Primul model din gamă este planificat să aibă un preț în jur de 30.000 de dolari și să înceapă să fie comercializat în 2027. Această camionetă electrică de dimensiuni medii va fi construită la uzina Ford din Louisville.

