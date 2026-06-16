Fondurile speculative pariază împotriva producătorilor auto europeni din cauza temerilor legate de competiția chineză

Fondurile speculative pariază împotriva datoriei și acțiunilor unora dintre cei mai mari producători auto din Europa, pe măsură ce sectorul se confruntă cu o competiție tot mai intensă din partea Chinei, potrivit unei analize Financial Times.

În acest an, fondurile și-au majorat pozițiile short pe datoria pe termen lung și pe obligațiunile perpetue ale Stellantis, Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz — obligațiunile emise de primele două fiind printre cele mai vândute în lipsă din Europa. Motivația este legată de îngrijorările privind intrarea masivă a competitorilor chinezi, cererea slabă și tarifele impuse de SUA, toate acestea reprezentând riscuri pe termen lung pentru industria europeană.

Și acțiunile producătorilor auto sunt vizate, zeci de miliarde de euro fiind șterse din capitalizarea bursieră a sectorului în acest an. Marshall Wace și Two Sigma se numără printre fondurile care au deschis poziții short, potrivit datelor Breakout Point.

O scădere structurală nu una ciclică

„China a devenit o sursă de competiție, nu de profit”, a declarat Adrien Brasey, analist de acțiuni în sectorul auto la AlphaValue. „Investitorii se întreabă tot mai mult dacă profitabilitatea industriei va mai reveni vreodată la nivelurile de dinaintea încetinirii din China.”

„Investitorii încep probabil să realizeze că nu este o scădere ciclică, ci una structurală”, a adăugat acesta.

Producătorii chinezi, inclusiv BYD, au ajuns la o cotă de piață de 8,5% în UE în primele patru luni din 2026.

O obligațiune emisă de Stellantis — care deține branduri precum Jeep, Fiat, Vauxhall și Citroën — era, la finalul lunii mai, cea mai vândută în lipsă din categoria investment-grade europeană monitorizată de Bank of America.

Peste 18% din obligațiunea de 800 milioane euro scadentă în 2035 era împrumutată (indicator al vânzărilor în lipsă) la 12 iunie, în creștere de la 14% la începutul anului, potrivit S&P Global Market Intelligence. Fondurile au, de asemenea, poziții short pe 7,2% dintr-o obligațiune de 500 milioane euro scadentă în 2036 și pe 9,7% din obligațiunea perpetuă de 1,8 miliarde euro emisă în martie.

În ceea ce privește acțiunile, investitorii pariază împotriva a 5,8% din free float-ul companiei, în creștere de la 1% la finalul lunii decembrie. Printre fondurile implicate se numără Marshall Wace, Two Sigma și Kintbury Capital.

„Creșterea cotei de piață a producătorilor chinezi este clar un factor major care determină interesul pentru poziții short în cazul unor producători europeni”, a declarat Tom Steabler, analist senior de credit la Federated Hermes. „Aceștia sunt acum extrem de competitivi în tehnologia bateriilor, integrarea software și eficiența producției.”

BYD și alte branduri chineze — provenind din cea mai mare țară exportatoare de automobile din lume — au câștigat teren pe piața europeană cu vehicule electrice și hibride accesibile. În primele patru luni ale anului, producătorii chinezi, inclusiv BYD și Geely, au ajuns la o cotă de 8,5% din piața UE, față de 6% în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit ACEA.

Volkswagen, locul al treilea în clasamentul obligațiunilor investment-grade europene cele mai vândute în lipsă

Stellantis, Volkswagen și Renault au cerut în această lună introducerea unor obiective „Made in EU”, care să recompenseze producătorii ce mențin producția în interiorul blocului comunitar, ca modalitate de a proteja viitorul industriei europene.

Volkswagen ocupa locul al treilea în clasamentul obligațiunilor investment-grade europene cele mai vândute în lipsă la finalul lunii mai. Obligațiunile sale perpetue, mai riscante, au fost vizate intens: pozițiile short pe o emisiune junior de 750 milioane euro au crescut de la sub 9% la începutul anului la 16,2% în iunie. Pentru o altă obligațiune perpetuă de 750 milioane euro, pozițiile short au crescut de la 4,6% la 7,9%.

„Până când un producător european lansează un model nou, competitorii chinezi au lansat deja două, integrând cele mai recente tehnologii”

Progresele rapide ale companiilor chineze în domeniul software le oferă un avantaj față de Europa, a subliniat Brasey.

„Până când un producător european lansează un model nou, competitorii chinezi au lansat adesea deja două, integrând cele mai recente tehnologii de baterii și cele mai actuale soluții software și digitale”, a spus el.

În această săptămână, BYD a anunțat planuri de a investi aproape 2 miliarde de euro până la finalul lui 2027 pentru dezvoltarea infrastructurii europene pentru încărcare ultra-rapidă („flash-charging”) de cinci minute.

„Producătorii chinezi au atât bilanțuri solide, cât și ambiția strategică de a continua expansiunea agresivă în Europa. Dacă vor continua să combine cicluri rapide de inovație cu prețuri mai mici, contextul devine dificil pentru producătorii auto europeni tradiționali”, a declarat Steabler.

Parteneriate cu companii chineze

Ca răspuns, producătorii europeni au încheiat tot mai frecvent parteneriate cu firme chineze pentru a beneficia de costuri mai reduse și tehnologii avansate. În același timp, producătorii chinezi preiau linii de producție excedentare de la rivalii europeni.

Fondurile au poziții short pe obligațiunea BMW de 750 milioane euro scadentă în 2035 și pe două obligațiuni de 500 milioane euro scadente în 2032 și 2033. Pozițiile short pe o obligațiune Mercedes-Benz de 300 milioane euro scadentă în 2030 au crescut de la 5,5% la 9,2% de la începutul anului.

Marshall Wace, Kintbury și Citadel Advisors au, de asemenea, poziții short pe acțiunile Renault.

BMW, Stellantis și Volkswagen au refuzat să comenteze. Mercedes-Benz și Renault nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

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