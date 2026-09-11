Fondurile pentru programul Anghel Saligny s-au epuizat – Ministerul Dezvoltării suspendă plățile până la rectificarea bugetară

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat vineri suspendarea, începând cu 11 septembrie, a depunerii solicitărilor de transfer pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, după epuizarea fondurilor bugetare alocate programului pentru acest an.

„Fondurile bugetare alocate programului pentru anul în curs au fost epuizate”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit ministerului.

Depunerea solicitărilor prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro va fi reluată în cazul în care vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului, în urma unei rectificări bugetare. Guvernul demis nu poate efectua rectificări bugetare.

Măsura nu se aplică beneficiarilor care intră sub incidența prevederilor OUG 87/2025 și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care au aprobat plata din bugetele proprii a unei cote de 20% din suma estimată. Pentru acești beneficiari, fondurile necesare au fost deja rezervate, precizează MDLPA.

În cazul proiectelor aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările din fonduri proprii sau din alte surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, pentru a evita acumularea de arierate. „În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile”, a transmis instituția.

MDLPA precizează că sumele reprezentând contribuția de la bugetul de stat, achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor, vor putea fi solicitate ulterior de la minister, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

Programul „Anghel Saligny” finanțează investiții de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar transferurile de la bugetul de stat sunt condiționate în 2026 de criterii de prioritizare stabilite printr-o hotărâre de Guvern. Potrivit HG nr. 2/2026, repartizarea fondurilor disponibile se face în funcție de categoria investiției și de gradul de decontare a proiectelor.

Pentru anul 2026, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” are prevăzute credite bugetare de 6 miliarde de lei, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2026 și anexelor aferente Ministerului Dezvoltării.

Programul „Anghel Saligny”, lansat în 2021, are o valoare totală de până la 65,5 miliarde de lei pentru perioada 2021-2028, potrivit legislației în vigoare.

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