Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 246,8 mld. lei, la finalul lunii iulie

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei, la finalul lunii iulie din 2026, în creştere cu 39% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată anul trecut, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), citată de Agerpres.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF.

Potrivit sursei citate, contribuţiile încasate în luna iulie 2026 au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 437 de lei.

La finalul lunii iulie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 152,09 miliarde de lei (61,6%). Acestea erau urmate de acţiuni, cu 75,51 miliarde de lei (30,6%), obligaţiuni corporative, cu 7,66 miliarde de lei (3,1%) şi fonduri de investiţii, cu 7,19 miliarde de lei (2,9%).

ASF precizează că, la finalul lunii iulie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanţi, respectiv 8.553.656.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN şi Vital.

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