Fondurile de pensii private obligatorii, active de 191,3 mld. lei în octombrie: Peste 25% – investiții în acțiuni

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 191,3 miliarde de lei la finalul lunii octombrie 2025, în creștere cu 27% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

„Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, menționează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna octombrie 2025 au fost în valoare de 1,85 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 403 lei.

La finalul lunii octombrie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, respectiv 125,28 miliarde de lei (65,5%). Acestea sunt urmate de acțiuni, cu 48,19 miliarde de lei (25,2%), și de obligațiuni corporative, cu 7,44 miliarde de lei (3,9% din totalul activelor).

ASF precizează că, în luna octombrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.418.316 participanți.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

