Fondurile de pensii private obligatorii – active de 170,8 mld. lei: Avantajele legii de plată, explicate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), informează Agerpres.

Guvernul a analizat vineri, în primă lectură, proiectul de lege privind privind plata pensiilor din Pilonul II. Potrivit documentului, plata ar urma să se facă prin intermediul unor fonduri (de două tipuri: retragere programă pe o perioadă de maximum zece ani sau pensie viageră), membrii unui fond de plată având posibilitatea de a solicita o plată unică de maximum 25% din valoarea activului personal, o singură dată, înainte de începerea plăților lunare.

APAPR: Legea de plată, un pas necesar

Legea de plată a pensiilor private este ultima verigă dintr-o arhitectură legislativă a sistemului de pensii private, proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică fiind inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana și OECD, se arată într-un comunicat al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

„Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private, precum și interesul public uriaș manifestat cu această ocazie. Actul normativ a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și agreat cu experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), ca parte a procesului de aderare a României la această organizație a statelor dezvoltate. De asemenea, APAPR a formulat propuneri de amendamente în perioada de dezbatere publică a legii. Legea de plată a pensiilor private este ultima verigă dintr-o arhitectură legislativă a sistemului de pensii private, una care trebuia să apară încă de acum 16 ani, potrivit legii de înființare a Pilonului II de pensii private obligatorii. Proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana și OECD, cu principii clare și rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private. Obiectivul principal al noii legi este asigurarea unui venit suplimentar pe o perioada cât mai îndelungată pentru cei circa 9 milioane de români care contribuie azi la Pilonul 2 de pensii private obligatorii și Pilonul 3 de pensii private facultative, în completarea pensiei publice (Pilonul I)”, se menționează în comunicat.

Conform asociației, noua lege de plată aduce o serie de avantaje pentru români, față de situația de provizorat din prezent: sumele acumulate vor continua să fie investite și să producă randamente investiționale, atât în cazul fondurilor de retrageri programate, cât și în cazul celor de anuități viagere.

În prezent, retragerea programată pe maximum 5 ani, prevăzută de normele ASF, nu permite continuarea investirii sumelor după deschiderea plăților eșalonate.

Un alt avantaj îl reprezintă reducerea riscurilor investiționale și a volatilității, întrucât fondurile de retrageri programate vor putea investi doar în instrumente cu venit fix și risc scăzut.

De asemenea, are loc obținerea unui venit suplimentar pe o perioada îndelungată, corespunzătoare rolului inerent al unui sistem de pensii, cu menținerea unei flexibilități în linie cu practica altor state cu sisteme similare: atât retragerea la început a 25% din suma totală acumulată, cât și posibilitatea suplimentării pensiei private cu sume din alte surse de economisire (ex: folosirea unor conturi de economii sau depozite bancare).

Asociația mai menționează, la avantaje, un tratament fiscal mai avantajos decât retragerea integrală a sumei sau retragerile pe perioade de până la 5 ani, întrucât suma implicită pentru fondurile de retragere programată este previzionată la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, sub pragul de 3.000 de lei de la care se aplica impozitul pe venit și CASS.

Totodată, APAPR trece la avantaje echilibru între rolul social – asigurarea unui venit minim egal cu indemnizația socială pentru pensionari – și flexibilitatea oferită participanților cu acumulări mai mari, care pot beneficia de pensii mai mari, cu acoperirea unei perioade minime de plată de 10 ani.

***