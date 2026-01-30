Fondurile de investiții alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi companiilor

Fondurile de investiții alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, a anunțat, joi, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă.

„Este o directivă europeană de la AIFMD 2 – Alternative Investment Directive 2. Practic, această directivă spune că fondurile de investiții alternative pot face mai multe investiții alternative. Una dintre ele o reprezintă posibilitatea de a acorda împrumuturi, dar nu acordă administratorul, ci acordă administratorul în numele fondului. Deci, fondurile de investiții alternative vor putea acorda împrumuturi, doar că acestea nu vor putea fi acordate consumatorilor. Este pentru persoane juridice în principal, deci nu consumatorilor. Acolo e altă zonă. Și există și niște reguli de diversificare.

Cam atât a zis legiuitorul european, a fost directivă transpusă în legislația românească. Acum, Autoritatea de Supraveghere Financiară va trebui să emită până în 16 octombrie text de lege, să vină cu reglementări secundare ca să se întâmple: cine, cum, în ce criterii’, a declarat Horia Gustă, cu ocazia unei conferințe de profil

El a subliniat că aceste împrumuturi vor putea fi acordate doar de fondurile de investiții de tip închis.

‘Să nu uităm un lucru: nu pot toate tipurile de fonduri. În principal, fondurile de investiții alternative de tip închis pot acorda împrumuturi, adică cele în care investitorii nu pot ieși, și atunci celelalte pot da împrumuturi, dar trebuie să aibă grijă ca să asigure, pentru că dai împrumutul cu plata, nu știu, lunară, trimestrială, depinde de la caz la caz, dar trebuie să fie atent la lichiditatea fondului, astfel încât, atunci când investitorii vin să răscumpere, să existe resursele în fond, să nu fie banii dați cu titlu de împrumut. Deci, aici trebuie să existe niște reglaje pe care să le facă administratorul pe baza și a reglementărilor secundare. Legea e publicată în Monitorul Oficial din decembrie, intră în vigoare în 16 aprilie și sunt șase luni până în 16 octombrie ca autoritatea să emită reglementări secundare, fără de care nu se poate apuca nimeni să dea împrumuturi. Deci, octombrie 2026 este termenul pentru autoritate să emită reglementări și piața va avea trei luni să se adapteze’, a explicat președintele AAF.

Horia Gustă a subliniat că acordarea de împrumuturi nu va fi obligatorie pentru fondurile de investiții, ci doar o posibilitate pe care o vor avea acestea.

‘Nu va fi obligatoriu. Administratorii pot alege să nu dea împrumuturi, dar există această posibilitate care până azi nu exista’, a spus acesta.

În ceea ce privește dobânzile care vor fi percepute la aceste împrumuturi, șeful AAF este de părere că acestea vor fi mai mari decât cele aplicate de bănci, pentru că este vorba despre randamente.

‘Trebuie să-și facă niște analize de risc de credit și administratorii de fonduri. Probabil că nu poate egala nimeni dobânzile bancare, deci cred că discutăm de randamente mai mari, pentru că administratorii de fonduri de investiții alternative trebuie să arate randamente investitorilor. Dacă dobânzile sunt la nivelul băncilor, randamentele nu pot să fie mai mari, și, atunci, eu cred că dobânzile vor fi un pic mai mari’, a susținut Gustă.

