Bătălie pe activele Fondului Proprietatea: Un grup de investitori cere o evaluare independentă a pachetului de 20% din Aeroporturi București, pe care Ministerul Transporturilor (PSD) pare dispus să dea peste 1 mld. lei. Acționarii FP vor 2 mld.

Fondul Proprietatea (FP) și-a actualizat în decembrie evaluarea deținerilor nelistate din portofoliu, cotând pachetul de 20% din Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), pe care Ministerul Transporturilor îl vrea răscumpărat, la 1,37 miliarde de lei, în creștere cu peste 300 milioane de lei față de evaluarea anterioară, reiese dintr-un raport al FP transmis Bursei de Valori București.

FP raportează lunar valoarea activelor nete, iar pentru luna decembrie a raportat un portofoliu estimat la 2,34 miliarde de lei, în creștere cu aproape 325 milioane de lei, mare parte din reevaluarea participației minoritare la Aeroporturi București, compania care exploatează aeroporturile Băneasa și Otopeni.

Ministerul Transporturilor merge înainte cu ideea răscumpărării – E gata să plătească Fondului Proprietatea peste 1 miliard de lei

Deținerea de 20% a FP în Aeroporturi București echivalează cu peste jumătate din întreg activul net al Fondului Proprietatea, care în noiembrie anul trecut era evaluat la 2,02 miliarde de lei, potrivit raportărilor de la BVB. Amintim că reprezentanții statului român în AGA de la CNAB au aprobat luna asta intenția Ministerului Transporturilor de răscumpărare a pachetului FP. Asta înseamnă că Ministerul Transporturilor e dispus să îi plătească Fondului Proprietatea peste 1 miliard de lei pentru exit-ul Fondului din structura de acționariat și conducere.

Compania Națională Aeroporturi București este deținută în proporție de 80% de stat prin Ministerul Transporturilor, aflat sub controlul politic al PSD.

În plus, luni, mai mulți acționari ai Fondului Proprietatea au transmis Comitetului Reprezentanților o solicitare privind includerea pe ordinea de zi a AGA FP din 26 februarie 2026 a unui punct privind realizarea unei evaluări independente pentru Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, în scenariul unei vânzări a participaţiei fondului către stat.

Acționarii FP vor evaluare independentă și vorbesc despre o tranzacție de 2 mld. lei – Ministrul Transporturilor vorbea despre preluări la ”preț de inventar” și profit prin listarea ulterioară

Potrivit documentului, citat de ziarul Bursa, demersul este determinat de diferențele semnificative dintre valorile reflectate în raportul preliminar al administratorului fondului și premisele care ar putea sta la baza unei eventuale tranzacții. Autorii documentului arată că „în raportul preliminar prezentat de Franklin Templeton, la paginile 20-21, avem o evaluare a participării Fondului Proprietatea la CNAB de 2 miliarde RON”, nivel care corespunde unei valori de aproximativ 0,68 lei pe acțiune.

În același timp, se menționează că raportul „reduce această valoare la 1,37 miliarde RON (…) din cauza a două discounturi: pentru lipsa controlului și pentru lipsa lichidităţii”, ajustări pe care acționarii le consideră discutabile în contextul unei vânzări către stat.

În opinia acestora, „în cazul vânzării participației Fondului Proprietatea către stat, statul devine acționar majoritar, deci discountul pentru lipsa controlului nu se mai aplică”, iar faptul că „statul a respins în mod repetat listarea CNAB” ridică semne de întrebare și asupra relevanţei discountului de lichiditate într-o astfel de tranzacţie.

Un alt argument invocat în scrisoare face trimitere la poziția exprimată de administratorul fondului în cadrul conferinţei de prezentare a raportului preliminar. Potrivit acționarilor, „Franklin Templeton a menționat clar că evaluările din raport sunt realizate exclusiv pentru raportările financiare”, iar „în cazul unei vânzări se va realiza o evaluare separată, dedicată tranzacției”, care ar urma să ia în calcul și informațiile apărute ulterior datei raportului.

În final, acționarii FP subliniază că o evaluare independentă ar trebui realizată „acum, înainte de orice alt pas, pentru a oferi un reper clar în eventualitatea unei tranzacții.” Solicitarea urmează să fie analizată de Comitetul Reprezentanților și, în funcție de decizia acestuia, ar putea fi inclusă pe agenda următoarei AGA de la FP. Decizia finală va depinde de votul acționarilor.

Azi începe oferta publică de cumpărare a Lion Capital, fostul SIF Banat – Crișana (SIF1) pentru 6% din Fondul Proprietatea

De notat că astăzi a început oferta lansată de Lion Capital (fost de investiții redenumit din SIF Banat-Crișana – SIF1), pentru cumpărarea a 5,99% din acțiunile FP, la pretul de 0,68 lei/acțiune. Succesul ofertei rămâne de văzut având în vedere că Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) al FP la 31 decembrie este 0,794 lei/actiune, iar prețul din piață este 0.67-0,68 lei/acțiune – adică se tranzacționează cu discount și are loc să crească.

Mai mulți acționari importanți ai FP au anunțat pe grupul de facebook al investitorilor FP că nu vor vinde în oferta SIF Banat – Crișana, încercând să descurajeze investitorii dispuși să vândă, în contextul argumentelor de mai sus.

Lion Capital deține în prezent 2,38% din Fondul Proprietatea, participație achiziționată integral după 30 septembrie 2025.

Suspiciuni de trading pe bază de informații privilegiate la Bursă: Informația privind răscumpărarea pachetului minoritar deținut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi București a fost ținută ascunsă timp de 3 zile – vreme în care acțiunea FP a crescut cu 7%, pe tranzacții mari

Amintim că în jurul acestei intenții de răscumpărare a Ministerului Transporturilor s-a creat o situație ciudată în jurul Fondului Proprietatea, unde investitori de pe piața de capital au suspiciuni de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate. Inclusiv ASF a început o investigație în acest caz.

Amintim de asemenea că Consiliul de administrație al Aeroporturi București (CNAB), companie de stat controlată de Ministerul Transporturilor, și-a convocat acționarii în data de 8 ianuarie pentru a aproba o propunere de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni (20%) deținut de Fondul Proprietatea.

Decizia Consiliului de Administrație al CNAB a fost adoptată oficial, după cum reiese inclusiv din antetul documentului în seara zilei de miercuri, 3 decembrie – semnată digital la 20:35 de președintele CA al CNAB Eduard Bachide, care este din mai 2022 și secretar de stat al PSD în Ministerului Apărării Naționale și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului în MApN.

Decizia șefilor CNAB a fost semnată pe 3 decembrie, seara – Acțiunile FP deja crescuse, în aceeași zi, pe tranzacții de 10 ori mai mari ca volumul mediu din luna noiembrie

Însă decizia CA de convocare a fost comunicată pe site-ul Bursei, de către administratorul Fondului Proprietatea Franklin Templeton, abia peste două zile, în 5 decembrie, la ora 17:13, cu 47 de minute înainte de încheierea săptămânii de tranzacționare.

În intervalul lipsă de 2 zile, prețul acțiunii FP a crescut cu 5%, pe ordine mari, cu cele mai mari achiziții de acțiuni FP la nivel susținut din acest an. Doar în ședința bursieră din data de 3 decembrie, adică înainte de semnarea deciziei de convocare de către președintele CA Eduard Bachide, s-au cumpărat peste 30,45 milioane de acțiuni, cu o valoare a tranzacțiilor de 15,18 milioane de lei. În plus, volumul mediu tranzacționat în cele 20 de ședințe bursiere din luna noiembrie a fost de 3,7 milioane de acțiuni, de aproape 10 ori mai puțin ca numărul acțiunilor FP care au fost tranzacționate în ședința din 3 decembrie.

Adăugând la aprecierea generală ședința de miercuri, 3 decembrie – când, cel mai probabil, s-a pus în scris decizia Consiliului de administrație al CNAB și când volumele tranzacționate au fost cele mai mari – creșterea acțiunii FP s-a extins la 6,9%. Aceasta a continuat în săptămânile ce au urmat, pe volume mai mici.

De menționat că, în raportarea către BVB, administratorul FP, Franklin Templeton, a precizat că a fost anunțat despre convocarea acționarilor Aeroporturi București în data de 5 decembrie, fără să fi fost consultat în prealabil de către reprezentanții societății cu privire la o potențială tranzacție a pachetului de acțiuni deținut de fond.

