Fondul Proprietatea, pierdere în T1 din 2026

Fondul Proprietatea a raportat pierderi de 10,9 milioane de lei după primele trei luni din 2026, faţă de 24 milioane lei în perioada similară din 2025, conform raportului trimestrial al FP.

Rezultatele financiare ale FP, atât pentru T1 2026, cât şi pentru T1 2025, sunt legate în principal de modificările preţului acţiunilor Alro SA, precizează documentul citat de News.ro.

Principalele rezultate

În primul trimestru din 2026, Fondul a înregistrat pierderi nete de 5,5 milioane lei din participaţiile evaluate la valoare justă, faţă de un câştig de 0,8 milioane lei în primul trimestru din 2025.

În acelaşi timp, veniturile din dobânzi s-au ridicat la 4,2 milioane lei, în scădere faţă de 5,6 milioane lei în aceeaşi perioadă din anul anterior.

La finalul lunii martie 2026, activele totale ale Fondului Proprietatea erau de 2,55 miliarde lei, în scădere cu 2% faţă de finalul anului 2025.

De asemenea, în cursul primului trimestru din acest an, discountul faţă de VAN (Valoarea Activului Net) a fost mai mic de 15% în 40% din zilele de tranzacţionare, în timp ce discountul mediu al preţului acţiunii faţă de VAN în perioada de raportare a fost de 20,1%.

La BVB, acţiunile s-au tranzacţionat pe parcursul trimestrului I la un discount faţă de VAN cuprins între 10,4% şi 33,5%, încheind trimestrul la un nivel de 33,5%, anunţă Franklin Templeton International Services SÀRL, administratorul unic şi administrator de Fond de Investiţii Alternative al Fondului Proprietatea (FP).

„VAN a Fondului a înregistrat un randament negativ marginal de 0,4%, în timp ce randamentul total negativ al preţului acţiunii a fost de 1,5%. În cursul T1 2026, nu au fost aprobate dividende de către companiile din portofoliul Fondului”, se arată în raportul FP.

Activele lichide ale Fondului în T1 2026 au inclus conturi curente, depozite la bănci şi obligaţiuni guvernamentale. Toate instrumentele au fost denominate în lei, cu scadenţe de până la un an şi nu au existat intrări/ieşiri de numerar semnificative în perioada de raportare, precizează administratorul unic al FP.

Nu au existat variații smmnificative în participații

În acelaşi timp, nu au existat modificări semnificative în valoarea participaţiilor la 31 martie 2026 comparativ cu 31 decembrie 2025, diferenţa fiind reprezentată de variaţiile preţului de piaţă al deţinerilor listate din portofoliu.

La finele primului trimestru din 2026, datoriile faţă de acţionari reprezintă dividende datorate acţionarilor, dintre care cele mai semnificative sume sunt aferente distribuţiei speciale de dividende din 29 septembrie 2023 (179,5 milioane lei).

La aceeaşi dată, alte datorii şi provizioane sunt reprezentate în principal de onorariile pentru T1 2026 plătibile Administratorului Unic, reprezentând 6,1 milioane lei.

Legat de veniturile din dobânzi în T1 2026, acestea au provenit din depozite pe termen scurt, obligaţiuni guvernamentale şi conturi bancare aferente distribuţiilor, deţinute la bănci.

În raport se mai arată că în data de 9 ianuarie 2026, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor CN Aeroporturi Bucureşti SA a aprobat, cu o majoritate de 80%, intenţia de răscumpărare a pachetului minoritar deţinut de Fondul Proprietatea SA în cadrul companiei.

„Această decizie reprezintă un potenţial eveniment de lichiditate pentru Fondul Proprietatea, pe care Administratorul Unic îl tratează cu diligenţa corespunzătoare, inclusiv prin iniţierea demersurilor de selectare a unor consultanţi adecvaţi pentru un astfel de proces.

Conform conducerii CNAB, la data prezentului raport, compania nu a angajat încă consultanţi din partea sa”, se precizează în raport

Activele totale ale Fondului au scăzut în cursul lunii aprilie 2026 cu aproximativ 150 milioane lei (o scădere de 6% comparativ cu activele totale la sfârşitul perioadei de raportare).

Scăderea se datorează numerarului plătit către acţionari din conturile bancare aferente distribuţiilor, în legătură cu plăţile de dividende în curs ale Fondului, în principal cele efectuate ulterior listării Hidroelectrica SA în 2023. O scădere corespunzătoare a datoriilor către acţionari a avut loc de asemenea, fără impact asupra VAN total sau asupra VAN pe acţiune ale Fondului, se menţionează în raport.

La data de 15 mai 2026, Fondul Proprietatea şi-a exercitat dreptul de preferinţă şi a subscris 5.632.510 acţiuni noi, cu o valoare nominală de 10 lei pe acţiune şi o valoare totală de 56.325.100 lei, emise de CN Administraţia Porturilor Maritime SA (CNAPM), în contextul majorării capitalului social prin aport în numerar aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1/30 martie 2026.

Administratorul Unic al Fondului a exercitat dreptul de preferinţă în scopul menţinerii procentului deţinut de Fond în capitalul social al CNAPM.

Dividendele companiilor din portofoliu

La data de 11 mai 2026, AGOA CNAB a aprobat alocarea profitului societăţii aferent exerciţiului financiar 2025, respectiv distribuirea sumei de 580,8 milioane lei din profit sub formă de dividende, celor doi acţionari ai CNAB. Din această sumă, Fondul este îndreptăţit la 116,2 milioane lei, corespunzător deţinerii sale de 20% în capitalul social al societăţii.

În cadrul AGOA Salrom din 21 mai 2026, acţionarii au aprobat distribuirea dividendelor anuale din profitul societăţii aferent exerciţiului financiar 2025, respectiv distribuirea sumei de 66,1 milioane lei. Fondul este îndreptăţit la 32,4 milioane lei, corespunzător deţinerii sale de 49% în capitalul social al societăţii.

La data de 26 mai 2026, CNAPM a introdus pe ordinea de zi a AGOA convocate pentru 18 iunie 2026 noi puncte, care includ aprobarea unei distribuţii totale de dividende de 26,3 milioane lei din profitul aferent exerciţiului financiar 2025. Dacă suma va fi aprobată, Fondul ar fi îndreptăţit la 5,3 milioane lei, în condiţiile în care deţine 20% din capitalul social.

Franklin Templeton operează la nivel global în peste 35 de ţări, administrând active de peste 1,74 trilioane USD la data de 30 aprilie 2026.

Fondul Proprietatea a fost lansat în decembrie 2005, fiind înfiinţat pentru a despăgubi românii ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma unei licitaţii internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a fost numit oficial administrator de investiţii şi administrator unic al Fondului la 29 septembrie 2010.

Fondul este un fond de investiţii alternative, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor pentru acţionari şi creşterea valorii activului net pe acţiune, prin investiţii în principal în acţiuni româneşti şi instrumente legate de acţiuni. El a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti la 25 ianuarie 2011.

Franklin Templeton a deschis un birou în Bucureşti în mai 2010.

