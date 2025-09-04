Numirea noului administrator la Fondul Proprietatea – Ministerul Finanțelor intervine și propune acționarilor reluarea procesului de selecție / Reacția ROCA FP, administratorul desemnat

Ministerul Finanțelor a propus acționarilor Fondului Proprietatea (FP), pentru ședința adunării acționarilor din data de 29 septembrie, demararea de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție simplificat, transparent si eficient, a noului administrator pentru Fondul Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Solicitarea vine după ce un grup de acționari minoritari, ce deține cumulat 6,1% din drepturile de vot ale fondului de investiții, a solicitat oficial acum două săptămâni întocmirea unui raport suplimentar de audit privind procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat ca viitor administrator un consorțiu format din IRE AIFM HUB cu sediul în Luxemburg și Impetum Management, denumit ROCA FP.

În plus, la 1 august, grupul de acționari a solicitat convocarea unei ședințe generale a acționarilor (AGOA care va avea loc pe 29 septembrie) care să aibă pe ordinea de zi inclusiv anularea procesului actual de selecție a administratorului și aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție, cu condiția de selecție ca administratorul să aibă în administrare active cel puțin egale cu valoarea activelor FP.

Scandal pe administrația FP. Acționarii mici reclamă performanțele slabe ale fondurilor viitorului administrator și selecția netransparentă – Americanii de la Franklin Templeton au maximizat randamentele pentru acționari

”Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic („Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea SA, a anunțat că, în data de 3 septembrie 2025, a primit din partea acționarului MINISTERUL FINANȚELOR, care deține 11,57% din capitalul social al Fondului Proprietatea, o cerere de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) a Fondul Proprietatea convocată pentru data de 29/30 septembrie 2025”, arată FP în raportul transmis Bursei.

Astfel, acționarii Fondului Proprietatea vor avea pe ordinea de zi a AGOA din 29 septembrie atât numirea ca administrator a noului consorțiu de administrare (IRE AIFM HUB cu sediul în Luxemburg și Impetum Management, consorțiu denumit ROCA FP), cât și anularea procesului actual de selecție, punct cerut de un grup de acționari ce dețin peste 5% din FP. În plus, pe ordinea de zi se va afla și numirea unui alt administrator sau prelungirea mandatului Franklin Templeton, dar și cererea Ministerului Finanțelor pentru reluarea procesului.

Ministerul de Finanțe a cerut completarea cu următoarele puncte:

1. “Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA –

Aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecţie, simplificat, transparent si eficient, a unui administrator de fond de investiţii alternative (,„AFIA”) și administrator unic al Fondului Proprietateа, proces de selectie ce nu va depăşi 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei. Comitetul Reprezentanţilor va introduce în cadrul procedurii de selecție condiția de eligibilitate potrivit căreia administratorul de fond de investiții alternative şi administrator unic propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea (,Noul Proces de Selecție”). (…)

2. “Alternativ la pct. 6 din Convocatorul AGOA –

Aprobarea ca propunerile de candidaţi eligibili din partea oricărui acţionar al Fondului Proprietatea, transmise la punctul 6, să fie supuse evaluării Comitetului Reprezentanţilor, şi analizate din perspectiva criteriilor care au stat la baza procesului de selecție a unui administrator unic al Fondului, demarat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Fondului Proprietatea nr. 9 din data de 25 septembrie 2023, iar rezultatul evaluării va fi prezentat acţionarilor sub forma unui raport comparativ, cu recomandări motivate, care va conţine administratorii de fonduri de investiții alternative ce îndeplinesc criteriile şi condiţiile pentru a fi propuşi spre numire în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, în termen de 90 zile de la data prezentei Hotărâri”.

Reacția administratorului desemnat

În răspuns la situația creată, ROCA FP, consorțiul desemnat ca viitor administrator, a lansat un apel la ”responsabilitate și bună credință în dezbaterea publică inițiată de acționarii minoritari”.

Comunicatul Integral al ROCA FP:

Având în vedere întrunirea de astăzi a unor acționari minoritari ai Fondului Proprietatea și campania publică prin care aceștia solicită anularea procesului de selecție a noului administrator și contestă Comitetul Reprezentanților, ROCA FP atrage atenția asupra câtorva aspecte esențiale legate de recentele evoluții privind adunarea generală ordinară a acționarilor Fondului Proprietatea, programată pentru data de 29.09.2025, și care are ca punct pe ordinea de zi și alegerea noului administrator al Fondului.

În contextul campaniei desfăsurate în spațiul public cu privire la procesul de selecție pentru alegerea unui nou administrator al Fondului Proprietatea, lansăm un apel la responsabilitate și bună credință, în beneficiul Fondului și al acționarilor săi.

Într-o piață de capital sănătoasă, investitorii sunt vigilenţi, se implică proactiv şi veghează la respectarea principiilor de guvernanţă corporativă. Un investitor responsabil acționează întotdeauna în concordanță cu interesele companiei și ale tuturor acționarilor, evitând deciziile sau acțiunile care ar putea submina valoarea sau reputația acesteia.

Considerăm că această campanie desfășurată în spațiul public de către un grup de acționari, având ca obiectiv anularea procesului de selecție a noului administrator și discreditarea Comitetului Reprezentanților, aduce prejudicii serioase Fondului Proprietatea. Acțiunile respective subminează imaginea Fondului, afectează percepția și încrederea investitorilor și pot genera o volatilitate accentuată, scăderea prețului acțiunilor și, implicit, pierderi semnificative pentru acționari.

Această situație nu aduce beneficii nimănui: nici Fondului Proprietatea, nici acționarilor săi pe termen lung, nici pieței de capital din România. Mai mult, acuzațiile nefondate și presiunile publice pun în discuție, în mod artificial și nejustificat, un proces de selecție transparent și legitim, demarat chiar la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor.

Astfel, vă reamintim premisele de la care s-a pornit, în urmă cu aproape doi ani:

Procesul de selecție a candidatului propus pentru funcția de administrator al Fondului Proprietatea a fost demarat de către Comitetul Reprezentanților conform bunelor practici de guvernanță corporativă, în baza Hotărârii nr. 9/25.09.2023 a adunării generale ordinare a acționarilor Fondului Proprietatea.

Actualul administrator, Franklin Templeton International Services, a anunțat că, după o atentă analiză, a luat decizia de a nu participa la procesul de selecţie.

Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea este singurul organism legitim care a fost mandatat să asigure transparența, obiectivitatea și profesionalismul în procesul decizional.

Pentru acest proces s-au alocat sume de peste 5,5 milioane de lei, reflectând angajamentul Fondului Proprietatea față de calitatea și integritatea selecției.

Procesul a fost desfășurat în conformitate cu cadrul legal aplicabil și cu standardele de guvernanță corporativă, asigurând transparență și imparțialitate, cu asistență din partea a doi consultanți de prestigiu la nivel internațional, respectiv Deutsche Numis (parte a Deutsche Bank) în calitate de Consultant pentru Selecție, și Refinitiv Limited, membru al London Stock Exchange Group (LSEG), angajat să efectueze o investigație independentă de tip due diligence cu privire la IRE și Impetum, precum și a personalului de conducere al acestora – după cum s-a menționat în Raportul Comitetului Reprezentanților privind procesul de selecție a administratorului.

În această etapă finală de proces, beneficiile unui vot democratic în adunarea generală din 29 septembrie 2025 (indiferent de rezultatul acestuia) sunt mult mai mari decât o decizie nejustificată de anulare a procesului de selecție. O astfel de decizie ar trimite un semnal negativ cu consecințe dezastruoase pentru opțiunile viitoare ale Fondului Proprietatea și s-ar putea ajunge chiar la un blocaj în administrarea Fondului.

În spiritul transparenţei şi rigorii necesare unui proces de selecție crucial pentru viitorul Fondului, salutăm propunerea Ministerului Finanțelor de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 septembrie cu două puncte esențiale pentru clarificarea criteriilor de evaluare și eligibilitate pentru toți candidații, criterii care au fost aplicate de la începutul procesului de selecție și de-a lungul celor două etape de due diligence prin care a trecut ROCA FP.

ROCA FP le transmite acționarilor că au puterea de a decide viitorul Fondului Proprietatea, precum și obligația de a lua această decizie în mod responsabil, informat și cu bună credință. În plus, le dă asigurări, pe această cale, de disponibilitatea la dialog și îi invită la o comunicare directă, în cadrul legal și structurat al adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea.

Nouă oferta de răscumpărare la FP, cu mai bine de 60% peste nivelul actual de preț din piață

Administratorul actual al FP a mai anunțat joi că ASF a aprobat solicitarea Fondului pentru o nouă ofertă publică de răscumpărare prin care se intenționează achiziția a 80 de milioane de acţiuni proprii, circa 2,5% din capitalul social.

Prețul la care se va derula oferta este de 0,6975 lei/acțiune, cu aproape două treimi peste prețul la care se situau acțiunile FP la finalul ședinței de tranzacționare din 3 septembrie.

Valoarea totală a ofertei publice de răscumpărare se ridică astfel la aproximativ 55 de milioane de lei, cu perioada de subscriere 11–25 septembrie.

(Citiți și: ”Acționari ai Fondului Proprietatea cer un raport de audit privind modul în care a fost ales viitorul administrator”)

***