Bătălia pe Fondul Proprietatea: Board-ul este reconfigurat – miza sunt companiile strategice la care e acționar semnificativ

Acționarii Fondului Proprietatea (FP) au decis, în AGA de joi, să prelungească cu un singur an mandatul de administrator unic al Franklin Templeton, să respingă un program de răscumpărare și să revoce în același timp doi dintre membrii Comitetului Reprezentanților care au fost votați în finalul anului trecut cu sprijinul majoritar al acționarilor de retail, potrivit comunicatului cu deciziile din AGA, transmis bursei locale.

Miza reconfigurării board-lui o reprezintă marile companii strategice la care FP este acționar semnificativ.

Deciziile au întrunit majoritate prin votul Ministerului Finanțelor, care controlează 11,57% din acțiunile FP, și al Lion Capital (fostul SIF1 – SIF Banat – Crișana, care controlează peste 5% din capitalul social al FP), iar deciziile vin în contextul în care Fondul controlează 20% din Portul Constanța și 20% din Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), participații pe care statul vrea să le răscumpere de la FP la un preț cât mai mic. FP mai deține și 50% la Salrom.

În locul membrilor de board Istvan Sarkany și a lui Florian Munteanu, ultimul ales în boardul FP în decembrie anul trecut, au fost aleși, la propunerea Ministerului Finanțelor Alina-Mirela Petre și Ștefan Nanu, directorul general al Trezoreriei de stat din Minister. Astfel, după voturile de ieri, board-ul FP va fi compus din președintele Matej Rigelnik și membrii Andrei Octav Moise, Ștefan Nanu și Alina-Mirela Petre.

Totodată, acționarii au respins (1) numirea Deloitte pentru evaluarea participației de 20% a Fondului la Aeroporturi București, (2) inițierea unei analize a întregii structuri de costuri și comisioane, în vederea asigurării unei alinieri totale cu crearea de valoare pentru acționari, (3) implementarea unor standarde sporite de transparență și raportare, inclusiv furnizarea unor orientări strategice clare privind viitorul societății, dar și (4) implementarea unui program permanent de market-making, în vederea asigurării unei lichidități profunde și constante pentru acțiunile Fondului pe piață.

Acțiunile FP au scăzut ieri cu aproape 8% și scădeau vineri, la ora 16:00, cu aproape 6%.

Reprezentanții acționarilor de retail voiau evaluare independentă pentru CNAB și vorbeau de o tranzacție de peste 2 mld. lei – Ministrul Transporturilor vorbea despre preluări la ”preț de inventar” și profit prin listarea ulterioară

Relevant pentru deciziile acționarilor FP de joi este și faptul că Ministerul Transporturilor a aprobat în AGA de la CNAB din ianuarie intenția Ministerului Transporturilor de răscumpărare a pachetului FP.

De notat că Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban (PSD) a vorbit în noiembrie despre faptul că nu ia în calcul vânzări de participații ale statului, în speță fiind deținerea statului în compania ce administrează Portul Constanța. Din contră, afirma ministrul, ar fi dorit ca Guvernul să achiziționeze participația de 20% pe care o are Fondul Poprietatea.

Ministrul a afirmat că tranzacția cu FP ar putea fi făcută la ”preț de inventar”, urmată de listare, ceea ce ar produce ”un profit de 1,5-2 miliarde de lei”. Comparativ, investitorii care au preluat administrarea Fondului Proprietatea în toamna lui 2025 vorbeau despre o evaluare a participării Fondului Proprietatea la CNAB de 2 miliarde RON

”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanța. La fel cum are și din aeroport. Fondul Proprietatea are niște probleme acum, au fost preluaţi cumva fără acceptul lor – nu contează. Ce aș face eu astăzi? Aș cumpăra acțiunile de la Fondul Proprietatea, (…) la prețul lor de inventar. Văd mult mai viabil să merg la Fondul Proprietatea, să cumpăr eu, ca stat, cei 20% la preț de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5-2 miliarde lei”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Acesta este contextul în care grupul de acționari de retail ai Fondului a căutat numirea Deloitte pentru evaluarea participației de 20% a Fondului la Aeroporturi București, care reprezintă 58% din VAN (Valoarea Activului Net).

Potrivit investitorilor, demersul era necesar din cauza diferențelor semnificative dintre valorile reflectate în raportul preliminar al administratorului fondului și premisele care ar putea sta la baza unei eventuale tranzacții. Autorii documentului arată că „în raportul preliminar prezentat de Franklin Templeton, la paginile 20-21, avem o evaluare a participării Fondului Proprietatea la CNAB de 2 miliarde RON”, nivel care corespunde unei valori de aproximativ 0,68 lei pe acțiune.

Suspiciuni de trading pe bază de informații privilegiate la Bursă: Informația privind răscumpărarea pachetului minoritar deținut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi București a fost ținută ascunsă timp de 3 zile – vreme în care acțiunea FP a crescut cu 7%, pe tranzacții mari

În contextul acestei intenții de răscumpărare a Ministerului Transporturilor s-a creat o situație ciudată, în special în jurul Fondului Proprietatea, unde investitori de pe piața de capital au suspiciuni de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate.

Amintim că Consiliul de administrație al Aeroporturi București (CNAB), companie de stat controlată de Ministerul Transporturilor ce operează aeroporturile Băneasa și Otopeni, și-a convocat în debutul lunii decembrie acționarii, pentru o AGA programată atunci pe 8 ianuarie, pentru a aproba o propunere de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni (20%) deținut de Fondul Proprietatea.

Decizia Consiliului de Administrație al CNAB a fost adoptată oficial, după cum reiese inclusiv din antetul documentului, în seara zilei de miercuri, 3 decembrie – semnată digital la 20:35 de președintele CA al CNAB Eduard Bachide, care este din mai 2022 și secretar de stat al PSD în Ministerului Apărării Naționale și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului în MApN.

Decizia șefilor CNAB a fost semnată pe 3 decembrie, seara – Acțiunile FP deja crescuse, în aceeași zi, pe tranzacții de 10 ori mai mari ca volumul mediu din luna noiembrie

Însă decizia CA de convocare a fost comunicată pe site-ul Bursei, de către administratorul Fondului Proprietatea Franklin Templeton, abia peste două zile, în 5 decembrie, la ora 17:13, cu 47 de minute înainte de încheierea săptămânii de tranzacționare.

În intervalul lipsă de 2 zile, prețul acțiunii FP a crescut cu 5%, pe ordine mari, cu cele mai mari achiziții de acțiuni FP la nivel susținut din acest an. Doar în ședința bursieră din data de 3 decembrie, adică înainte de semnarea deciziei de convocare de către președintele CA Eduard Bachide, s-au cumpărat peste 30,45 milioane de acțiuni, cu o valoare a tranzacțiilor de 15,18 milioane de lei. În plus, volumul mediu tranzacționat în cele 20 de ședințe bursiere din luna noiembrie a fost de 3,7 milioane de acțiuni, de aproape 10 ori mai puțin ca numărul acțiunilor FP care au fost tranzacționate în ședința din 3 decembrie.

Adăugând la aprecierea generală ședința de miercuri, 3 decembrie – când, cel mai probabil, s-a pus în scris decizia Consiliului de administrație al CNAB și când volumele tranzacționate au fost cele mai mari – creșterea acțiunii FP s-a extins la 6,9%. Aceasta a continuat în săptămânile ce au urmat, pe volume mai mici.

De menționat că, în raportarea către BVB, administratorul FP, Franklin Templeton, a precizat că a fost anunțat despre convocarea acționarilor Aeroporturi București în data de 5 decembrie, fără să fi fost consultat în prealabil de către reprezentanții societății cu privire la o potențială tranzacție a pachetului de acțiuni deținut de fond.

***