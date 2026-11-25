Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a lansat Convenția privind acordarea garanțiilor – GARANTIS IMM – un instrument de garantare din surse proprii destinat susținerii activității curente și a proiectelor de investiții viabile ale întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Instituțiile financiare semnatare ale noii convenții, până la acest moment, sunt Banca Transilvania, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank și Procredit Bank.

Prin această convenție, FNGCIMM și partenerii financiari urmăresc să faciliteze accesul IMM-urilor la credite pentru dezvoltare, investiții și capital de lucru, prin acoperirea unei părți din riscul de credit asociat finanțărilor acordate, anunță un comunicat al Fondului.

Elementele care definesc acest produs si care aduc o imbunatatire a fluxului de lucru, atat pentru banci, cat si pentru Fond, sunt urmatoarele:

crearea unui cadru convențional unitar, valabil pentru toate solicitarile de garanții indiferent de valoare;

transmiterea solicitărilor de garantare și a documentației se va realiza exclusiv prin aplicația web, indiferent de valoarea garanției;

garantarea tuturor finantarilor in procent maxim de 80%, indiferent de valoarea și destinația finanțării.

Structura GARANTIS IMM permite abordarea diferențiată a solicitărilor de garantare, printr-o analiză rapidă pentru creditele care necesită garanții de până la 2.400.000 lei, respectiv printr-un proces de analiză extinsă pentru garanțiile de peste 2.400.000 lei.

Au acces la garanția GARANTIS IMM atât companiile cu istoric de activitate, cât și start-up-urile care se încadrează în categoria IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în convenție.

„GARANTIS IMM oferă întreprinderilor mici și mijlocii acces la garanții adaptate diferitelor nevoi de finanțare, de la capital de lucru și investiții curente până la proiecte de dezvoltare de amploare. Prin acest nou parteneriat, contribuim la creșterea accesului la finanțare, la susținerea investițiilor și la consolidarea competitivității IMM-urilor românești”, a declarat Cătălin Leonte, directorul general FNGCIMM.

Garanțiile sunt disponibile pentru capital de lucru, credite pentru investiții sau scrisori de garanție bancară. În cazul facilităților de credit cu destinația capital de lucru (inclusiv scrisori de garanție bancară), garanțiile se acordă pentru finanțări a căror valabilitate este de maximum 36 luni, cu posibilitatea de prelungire, în baza unei solicitări și a analizei de risc proprii a FNGCIMM, pe perioade consecutive de maximum 36 de luni.

Garanția acoperă până la 80% din valoarea creditului aprobat de finanțator. Pentru refinanțarea unor credite care nu au beneficiat anterior de o garanție FNGCIMM, Fondul poate acorda garanția doar dacă refinanțarea este însoțită de o suplimentare a creditului, procentul de garantare fiind de maximum 50% din valoarea suplimentării.

În funcție de valoarea garanției, respectiv a analizei efectuate de Fond, termenul de analiză și răspuns asumat de FNGCIMM este cuprins între 5 și 10 zile lucrătoare de la transmiterea documentației complete de către finanțator.

Condiții de eligibilitate pentru acordarea garanțiilor

Pentru acordarea garanțiilor, beneficiarul trebuie să constituie garanții reale acceptate de finanțator astfel încât, împreună cu garanția FNGCIMM, acestea să acopere finanțarea în proporție de minimum 100% din valoarea creditului. În calculul gradului de acoperire nu sunt luate în considerare: ipotecile asupra conturilor curente; ipotecile asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare; ipotecile mobiliare asupra universalității de creanțe prezente și viitoare; garanțiile personale (fidejusiuni), cu excepția celor emise de instituții financiare.

Pot beneficia de garanțiile GARANTIS IMM toate întreprinderile care se încadrează în categoria IMM, inclusiv start-up-urile, și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

se încadrează în categoria IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004;

înregistrează capitaluri proprii pozitive la ultimul exercițiu financiar încheiat, cu excepția start-up-urilor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și familiale;

nu au popriri active sau suspendate pe conturile deschise la finanțator;

nu sunt considerate întreprinderi în dificultate financiară;

nu se află în procedură de insolvență, lichidare, dizolvare, concordat, administrare specială sau executare silită care ar putea conduce la insolvență;

nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu au înregistrat incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 12 luni;

nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat sau, după caz, pot demonstra că acestea vor fi stinse conform condițiilor prevăzute în convenție;

nu au credite restante în ultimele șase luni sau eventualele întârzieri sunt încadrate în categoriile A sau B potrivit Centralei Riscului de Credit;

sunt încadrate într-o clasă de risc care permite acordarea unei noi garanții;

nu au incidente în relația cu FNGCIMM.

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