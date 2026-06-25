România și alte 11 țări cer majorarea finanțărilor din Fondul de Modernizare al UE – E nevoie de reforma sistemului de certificate de carbon. România are alocări mari, dar una din cele mai slabe implementări

Țări din Europa Centrală și de Est (CEE), inclusiv România, Polonia, Bulgaria și Estonia, solicită Uniunii Europene consolidarea așa-numitului Fond de Modernizare, care sprijină investițiile țărilor UE în energie mai puțin poluantă, se arată într-o scrisoare analizată de Reuters.

Scrisoarea vine în condițiile în care Comisia Europeană pregătește o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care va fi efectuată în iulie și care va viza alinierea sa la obiectivele climatice din 2040 ale blocului comunitar.

Această revizuire e încă blocată de dezbaterea politică de la nivelul Consiliului European, unde discuțiile vizează în principal refacerea competitivității industriale a Europei, grevată inclusiv de această schemă de certificate de emisii, care reprezintă cost energetic suplimentar.

Guverne cum ar fi cel al Italiei și Cehiei au cerut Bruxelles-ului să reformeze sistemul ETS în așa fel încât costurile energetice pe termen scurt să fie reduse pentru industriile europene – ceea ce ar putea însemna mai puțină finanțare pentru tranziția la energia verde și implicit pentru proiecte de investiții.

Peste 20 de mld. € s-au alocat prin Fondul de modernizare pentru investiții în energie – Țările beneficiare cer o majorare semnificativă a finanțărilor

În scrisoarea trimisă Comisiei, 12 guverne cer UE consolidarea „fondului de modernizare”, fondul fiind alimentat din comercializarea certificatelor de emisii de carbon. Din 2021, acest fond a alocat peste 20 miliarde de euro pentru a ajuta țările UE să renunțe treptat la energia poluantă, precum producția de electricitate bazată pe arderea cărbunelui.

„În actualul context politic și economic, caracterizat de sporirea incertitudinilor și a riscurilor geopolitice, mecanismele previzibile de finanțare rămân o condiție esențială pentru succesul tranziției energetice a UE. Cerem o majorare semnificativă a nivelului finanțării, aliniat dificultăților în creștere ale tranziției”, se arată în scrisoare.

Pe lângă România, Polonia, Bulgaria și Estonia, printre semnatari mai numără Grecia, Cehia, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia.

România are a doua cea mai mare alocare, dar una din cele mai slabe realizări la investiții – Drept urmare, decontările stau foarte prost

Conform unei analize realizate de CEE Bankwatch, România este, după Republica Cehă, țara cu cea mai mare alocare din Fondul de Modernizare. Din acest fond, România are finanțate investiții de peste 12 miliarde de euro, fonduri nerambursabile. Din acestea a accesat undeva la 6,7 miliarde de euro până în decembrie 2025.

Notă: Doar 13% din fonduri au fost direcționate către proiecte pe gaz.

Distribuția subvențiilor în România, pe hârtie, conform Bankwatch:

De notat că programul de investiții din Fondul de modernizare are totuși întârzieri foarte mari: atât în demararea proiectelor care au finanțare (și de proiectele pe gaz și cele pe regenerabile) cât și în execuția și decontarea lucrărilor.

Ministerul Energiei coordonează majoritatea proiectelor finanțate prin Fondul de Modernizare, iar la nivelul lunii februarie 2026 erau semnate contracte în valoare de peste 4,1 miliarde de euro, în timp ce plățile efective făcute de minister către beneficiari erau de doar 241 de milioane de euro.

Ca idee, Complexul Energetic Oltenia, Transelectrica și ELCEN București – doar 3 companii de stat – au angajate investiții de aproape 2 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare, investiții care trebuie finalizate până cel târziu în 2030 dar care au niveluri de realizare și decontare a lucrărilor de sub 10%. Informarea a fost făcută de premierul interimar Ilie Bolojan, care e și ministru interimar la energie, în finalul lunii mai.

Din cele 12 miliarde de euro alocate României din Fondu de Modernizare, 7,7 miliarde de euro trebuie să meargă în investiții în energie, iar aproape 2 miliarde sunt investiții la cele 3 companii nominalizate: Complexul Energetic Oltenia, Transelectrica, ELCEN București. Bolojan arăta recent că investițiile aici se realizează cu mare greutate, în condițiile în care gradul de decontare a lucrărilor de investiții este infim.

”Cea mai mare finanțare o avem prin Fondul de Modernizare. România beneficiază de transferuri provenite din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Sumele pot fi folosite doar pentru investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică și modernizarea rețelelor. Din acest fond avem investiții aprobate, nerambursabile, de 12 miliarde de euro. Din această sumă, 7,7 miliarde de euro sunt alocate energiei, iar 2,7 miliarde de euro proiectelor de eficiență în transporturi etc. Fondurile sunt transferate, banii sunt în conturi, dar investițiile se realizează cu mare greutate”, preciza Bolojan.

Situația investițiilor din Fondul de Modernizare la CEO, Transelectrica și ELCEN: lucrări decontate sub 10%, sub 4% și zero (ELCEN)

Situația investițiilor finanțate din Fondul de Modernizare, care trebuie finalizate cel târziu în 2030, exemplificat cu gradul de realizare a investițiilor, de aproape 2 miliarde de euro, pentru cele trei companii menționate anterior:

1. Complexul Energetic Oltenia are 11 investiții aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care nouă au fost semnate în vara anului 2023 și două în 2024: parcuri fotovoltaice și centrale pe gaz.

Lucrările decontate în toți acești ani reprezintă sub 10%, existând un risc mare ca centralele pe gaz să nu fie finalizate. Ar fi trebuit să fie gata anul acesta, iar nefinalizarea acestora ne creează probleme serioase în îndeplinirea jaloanelor din PNRR privind decarbonizarea și poate duce la pierderea fondurilor europene.

2. Transelectrica are 11 contracte, în valoare totală de peste 530 de milioane de euro, nouă dintre ele semnate încă din toamna anului 2022: linii electrice noi, interconexiuni și retehnologizări de stații.

Până acum, după patru ani, s-au decontat lucrări de aproape 20 de milioane de euro, adică sub 4%. Întârzierea asigurării accesului la rețele electrice și la interconexiuni generează pierderi pentru producători și distorsiuni în piața de energie.

3. ELCEN București are trei contracte pentru modernizarea CET-urilor din București, semnate în toamna anului 2024, în valoare totală de peste 360 de milioane de euro.

Deși cele trei proiecte sunt absolut necesare pentru asigurarea încălzirii locuințelor din Capitală, nu s-a decontat nimic până acum, proiectele fiind încă în licitație.

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