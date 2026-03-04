Foarte greu să coborâm la deficitul de 6,2%, recomandat de Comisie – vicepremierul Tanczos Barna

României îi va fi ”foarte greu” să se încadreze în ţinta de deficit bugetar de 6,2% pe care şi-a asumat-o în faţa Comisiei Europene, având în vedere evoluţiile geopolitice la nivel mondial și prognozele privind potenţiale crize economice şi militare, în opinia vicepremierului Tanczos Barna.

„Ţinta (de deficit bugetar – n.r.) este 6,2, ţinta recomandată de Comisie. Foarte greu să ne încadrăm în acest 6,2 în condiţiile în care toată lumea trebuie să înţeleagă, şi Comisia Europeană, pentru că într-o criză, cu războaie, într-o criză nu doar cu potenţial efect economic, dar militară, nu poţi să fii foarte rigid în momentul în care te uiţi la deficit şi te uiţi la anumite costuri ale bugetului, ale statului, care vin practic să ajute persoanele vulnerabile în asemenea situaţii”, a declarat vicepremierul, marți seara, la TVR Info.

Dacă preţurile resurselor energetice continuă să crească pe pieţele internaţionale, în condițiile prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, impactul se va vedea în inflație, ceea ce schimbă datele cheltuielilor.

”Eu sper în continuare să fie doar un efect de moment şi în câteva zile, o săptămână, două, lucrurile să se reaşeze. Altfel nu doar România, toată lumea o să aibă de suferit şi nu-şi doreşte nimeni. Nu cred că cineva îşi doreşte ca Uniunea Europeană să se confrunte iarăşi cu o criză energetică. Nici Statele Unite nu vor criză energetică, nici Orientul Mijlociu nu vrea ca acele resurse energetice să fie blocate şi capacităţile de producţie sau de transport să fie, practic, anihilate pe termen lung”, a explicat Tanczos Barna.

Tanczos Barna, despre funcționarea coaliției și modul în care este afectată guvernarea: Pe mine, personal, mă deranjează cel mai mult amânările

Vicepremierul a i spus că cel mai deranjant lucru în funcționarea coaliției îl reprezintă amânarea deciziilor. În mod formal, premierul Ilie Bolojan ar trebui să aibă ”ultimul cuvânt de spus”, a explicat Tanczos Barna.

”Amânările, pe mine, personal, mă deranjează cel mai mult amânările. Când avem stabilită ultima discuţie, mie mi-ar plăcea să avem, dacă stabilim dimineaţă, o să avem încă o şedinţă, să spunem, diseară avem următoarea şedinţă, nu peste trei zile. Diseară, ok, pauză de trei ore pentru toată lumea, revenim la masă şi seara luăm decizia. E mai greu. Este o coaliţie care e un pic atipică şi deciziile se iau după foarte multe amânări, ceea ce nu este un lucru bun. (…) nu-mi plac amânările, nu-mi plac declaraţiile contondente, dar acum asta este situaţia, aşa arată Coaliţia în momentul de faţă”, a afirmat Tanczos Barna.

”Ok, formal, premierul este cel care are ultimul cuvânt de spus şi este şi normal, este un pic ca în armată, cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea când sunt foarte multe păreri, e pro şi contra. La un moment dat trebuie tăiat nodul gordian şi spus: «aşa facem, eu sunt premierul, mi le asum, mergem înainte»”, a mai explicat vicepremierul.

