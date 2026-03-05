FNGCIMM lansează INSTANT IMM, produs prin care preselectează și transmite băncilor companii cu garanția preaprobată

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM SA-IFN) a lansat produsul de garantare INSTANT IMM, care introduce un nou mecanism de selecție a beneficiarilor, prin care instituția preselectează companii eligibile și le transmite băncilor partenere cu garanția deja preaprobată, potrivit unui comunicat.

Spre deosebire de produsele standard din portofoliul FNGCIMM, unde clienții sunt selectați exclusiv de către finanțatorii parteneri, în cazul INSTANT IMM Fondul realizează preselectarea firmelor eligibile din baza proprie de date. Sunt vizate companii cu istoric bun de plată, capitaluri proprii pozitive la ultimul bilanț și fără istoric de insolvență.

Potrivit instituției, acest mecanism oferă băncilor siguranța că viitorul client este eligibil pentru garantare, iar antreprenorii nu mai trebuie să prezinte alte tipuri de garanții, imobiliare sau mobiliare.

Programul permite acordarea de garanții din surse proprii de până la 80% din valoarea unor finanțări de maximum 300.000 de lei, respectiv o garanție maximă de 240.000 de lei. Garanțiile pot acoperi atât credite pentru capital de lucru, cât și pentru investiții.

Pentru ce pot fi folosite finanțările

Finanțările pot fi utilizate pentru susținerea activității curente sau pentru dezvoltare, inclusiv pentru achiziția de marfă, plata furnizorilor, chirii, salarii sau programe de training, precum și pentru investiții în echipamente, utilaje, autovehicule, dezvoltarea de platforme online sau aplicații, achiziția de licențe ori cumpărarea de terenuri.

După transmiterea acordului CRC în original este realizat scoringul, iar antreprenorii eligibili sunt informați cu privire la comisionul de garantare și direcționați către unul dintre finanțatorii parteneri.

Pentru creditele de investiții de până la 300.000 de lei, finanțarea poate fi acordată cu garanție FNGCIMM de până la 80% și fideiusiune, fără ipotecarea activelor companiei.

Documentația necesară pentru accesarea garanției a fost simplificată comparativ cu produsele standard, fiind eliminate mai multe documente administrative, iar perioada de garantare pentru capitalul de lucru a fost extinsă la 36 de luni. Pentru creditele de investiții, garanția este acordată pe durata stabilită de finanțator, cu posibilitatea unei perioade de grație de până la 12 luni.

Potrivit comunicatului, FNGCIMM urmează să lanseze în cursul acestui an noi soluții de finanțare garantată destinate mediului de afaceri.

