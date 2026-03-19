Grupul belgian FN Herstal pregătește producția de armament în România

Compania belgiană FN Herstal a anunțat că a înființat societatea FN Defense România și că pregătește procedurile de pre-autorizare a producției militare pe teritoriul României.

FN Herstal este una dintre companiile care participă la licitația pentru înzestrarea Armatei Române cu armament individual stil NATO, inclusă de MApN în lista SAFE.

Potrivit cerințelor programului SAFE, o bună parte din producția echipamentelor cumpărate cu acest împrumut trebuie realizată în România.

„Această inițiativă reflectă determinarea FN Herstal de a oferi statului român o soluție industrială completă, suverană și operațională pentru dotarea Forțelor Armate Române și a structurilor de ordine publică. Obiectivul FN Defense România este de a produce local, în România, armamentul ușor destinat Forțelor Armate Române și structurilor de ordine publică, în deplină conformitate cu standardele NATO, în cazul în care statul român va selecta FN Herstal ca partener”, se arată în comunicatul FN.

Compania trebuie selectată de statul român ca furnizor

În ultimele luni, FN Herstal a inițiat o serie de demersuri, printre care:

Identificarea unui amplasament industrial destinat viitoarei unități de asamblare și testare din România;

Selectarea și calificarea unor companii românești menite să devină subcontractori cheie ai proiectului, în special în domenii precum prelucrări mecanice, injecție mase plastice și tratamente de suprafață, printre altele;

Plasarea de comenzi pilot către acești parteneri industriali locali.

FN Herstal arată că a ales să se bazeze pe capacitățile industriale existente în România, să le consolideze acolo unde este necesar și să contribuie astfel la dezvoltarea competențelor, crearea de locuri de muncă și creșterea economică locală.

Obiectivul este de a putea lansa producția într-un interval foarte scurt în cazul în care FN Herstal va fi selectată de statul român.

„În acest scop, FN Herstal este pregătită să angajeze o investiție inițială de ordinul zecilor de milioane de euro în România”, mai transmit reprezentanții companiei belgiene.

