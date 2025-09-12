FMI la București: Pachetul de reforme și măsuri fiscale al guvernului e bun – reușita depinde de implmentarea serioasă – deficitul bugetar ar urma să scadă la 6% în 2026

Pachetele de reformă și măsuri fiscale pentru corectarea dezechilibrului bugetar sunt bine-venite pentru redresarea economică a României, a concluzionat șeful misiunii FMI în România, sud-coreeanul Joong Shik Kang, care a ținut vineri o conferință de presă la sediul BNR.

El a susținut că pachetele vor avea nevoie totuși de niște ajustări în 2027 pentru a relansa economia.

FMI a desfășurat în perioada 3-12 septembrie o vizită de lucru în România pentru revizuirea anuală a economiei românești, consultare în temeiul articolului IV.

Astfel de consultări sunt efectuate periodic cu toate țările membre, conform FMI, iar oficialii Fondului au avut avea întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, ai Băncii Naționale a României și ai altor instituții publice, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Șeful misiunii FMI: Nu discutăm despre un acord de finanțare pentru România

Acesta a fost întrebat vineri despre posibile discuții pentru un acord de finanțare al României cu FMI, iar sud-coreeanul Joong Shik Kang a respins categoric acest scenariu.

În același timp, acesta a explicat că implementarea pachetelor de reformă și măsuri fiscale vor duce deficitul la aproximativ 6% la final de 2026, conform estimărilor Fondului, iar după va fi nevoie de seriozitate pentru continuarea ajustării fiscale spre limita maximă a UE de 3% deficit bugetar raportat la PIB – țintă gândită a fi atinsă în 2030-2031.

”Legat de un acord Stand-by cu FMI, răspunsul clar este nu. Nu discutăm nimic despre posibilitatea unui astfel de acord de finanțare pentru România. Despre pachetele fiscale: chiar și după ce va fi implementat în întregime planul de consolidare, anul acesta și anul viitor, va mai fi nevoie de continuarea ajustării în 2027. Noi recomandăm măsuri pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Deja, în pachetele planificate, noi credem că au fost luați în considerare câțiva factori esențiale: În primul rând, mobilizarea veniturilor. În al doilea rând, corectitudinea, echilibrul acestor măsuri. În al treilea rând, încurajarea facilităților. În al patrulea rând, încurajarea investițiilor. Prin luarea în considerare a acestor factori cred că se poate ajunge la îmbunătățirea situației și la creștere economică”, a declarat vineri oficialul FMI.

Cheia ajustării fiscale: Implementarea serioasă

Joong Shik Kang a mai afirmat că cel mai important lucru pentru succesul redresării economice, după deficitul record de 9,3% din anul electoral 2024, este implementarea serioasă a planului de consolidare.

”În ultimii 2 ani s-au adâncit dezechilibrele economice. În acest context guvernul a trebuit să introducă un pachet fiscal complex în această vară, care se va aplica în acest an și în anul viitor. Noi credem că acesta este un pas înainte necesar pentru a răspunde deficitului bugetar în creștere. (…) Investițiile din fonduri UE vor compensa. (…) În ceea ce privește riscurile: în ciuda evoluțiilor recente, cel mai important risc este dacă guvernul poate livra și poate implementa pachetul fiscal anunțat pentru acest an și anul viitor. Acestea sunt cele mai importante lucruri, implementarea planului de consolidare în acest an și în anul viitor. În același timp, există și un alt risc (dar unul pozitiv). Dacă guvernul livrează ceea ce a planificat, există posibilitatea ca investitorii să revină, investițiile să crească și să fie atrase mai multe investiții de pe plan internațional, ceea ce va crește rata investițiilor pe termen mediu”, a mai afirmat afirmat șeful misiunii FMI pentru România.

Despre politica monetară a BNR, acesta a spus că ea este una ”corespunzătoare”.

”Noi credem, cum am spus, că în acest moment, politica băncii monetare este una corespunzătoare, răspunzând inflației de nivel ridicat. Noi încurajăm deciziile de a menține rata de politică monetară și de a relua reducerea ratelor de politică doar atunci când va avea loc o dezinflație, o scădere a inflației și atunci când se va relua o creștere moderată”, a mai afirmat Joong Shik Kang.

Potrivit acestuia, FMI a redus estimarea de creștere economică (PIB) pentru acest an la +1,0%, în timp ce estimarea pentru 2026 a fost înjumătățită, la +1,4%.

Următoarea vizită a FMI este programată pentru anul următor.

***