Ministrul Finanțelor, cu FMI și agenția Moody’s la București: ”Comisia și partenerii noștri se așteaptă să revenim în ținta de deficit în 2026” – Avertismentele / Președintele Dan: Posibil TVA standard de 21% la HoReCa, de la 1 ianuarie

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat miercuri, în contextul vizitei la București a unei delegații a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a altei cu reprezentanți ai agenției de rating Moody ’s, că așteptarea Comisiei Europene și a ”partenerilor” noștri este ca România să revină pe traiectoria asumată de reducere a deficitului bugetar.

Asta înseamnă atingerea țintei de deficit de puțin peste 6% din 2026, în condițiile în care ținta de acest an de 7% va fi ratată cu mult, cu mai bine de 1 punct procentual. ”Partenerii” la care s-a referit ministrul Nazare sunt, pe lângă Comisia Europeană, agențiile de rating și marii investitori străini și interni ai României, care cumpără titluri de stat și finanțează astfel România.

De notat că în România se află în aceste zile și agenția de rating Moody’s, care săptămâna viitoare ar urma să publice un nou raport cu privire la România.

În același timp, aflat într-o vizită de lucru la centrala atomo-electrică de la Cernavodă, președintele României Nicușor Dan a declarat că există o discuție cu privire la majorarea TVA, dar ea nu vizează cota standard, ci sectorul HoReCa, unde este posibilă o majorare la cota standard de 21%, de la cota redusă actuală de 11%, de la 1 ianuarie 2026.

Ministrul Nazare: Măsurile fiscale ne vor ajuta să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Decizia pe TVA-ul în HoReCa se va lua la final de septembrie, început de octombrie

Despre această majorare de TVA a vorbit miercuri și ministrul Finanțelor, acesta reiterând declarațiile de marți ale premierului Bolojan, care spunea că vor fi monitorizate încasările și va fi luată o decizie ulterior cu privire la TVA-ul aplicat sectorului. El a precizat că discuția privind TVA-ul aplicat sectorului HoReCa este una separată și ține de un angajament anterior luat în fața Comisiei Europene.

”Ca să lămurim un lucru foarte clar, pentru că au apărut știri pe surse și nu vreau să transmitem un mesaj greșit. Nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA-ului. Bun, discuția, așa cum a menționat-o și premierul, despre TVA-ul la HoReCa, este o cu totul altă discuție. A fost un angajament și o discuție (avută cu Comisia Europeană) în momentul când am adoptat pachetul 1. Monitorizăm încasările și vom lua o decizie la finalul lunii septembrie, în octombrie”, a spus Nazare.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în vizita sa de lucru de la Cernavodă, că majorarea TVA în HoReCa ar putea avea loc de la 1 ianuarie 2026.

Acesta a spus că nu există niciun fel de discuție în Coaliție pentru majorarea cotei standard (de la 21% la 23%), cum s-a vehiculat pe surse în ultimele zile.

”Este un lucru foarte bun că România a fost evaluată bine, adică am rămas la același nivel de (rating) de către Fitch și Standard & Poor’s. Asta este ce contează în relația României cu piețele financiare. (…) Este o vizită periodică a FMI, nu-i nimic de surprinzător în asta. Și, totodată, este și agenția de rating Moody’s, care este în România și care cam în 10 zile o să iasă cu un raport”, a spus președintele României.

Nazare: Pachetul pe administrația locală ne ajută să atingem ținta de deficit în 2026, un lucru foarte important

Ministrul Finanțelor a mai afirmat că deja au fost luate măsuri ”foarte importante” pentru reducerea deficitului bugetar, cu taxe majorate și nou introduse cu impact bugetar de cel puțin 40 de miliarde de lei.

”Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Sunt foarte multe măsuri luate și în pachetul doi. Evident că trebuie să luăm aceste măsuri, atât pentru anul acesta, dar mai ales pentru anul viitor. Aceste măsuri, odată implementate, cum este exemplul pachetului pentru administrație, odată puse în practică, ne ajută pentru atingerea, revenirea în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important – asta e așteptarea atât a Comisiei cât și a celorlalți parteneri”, a afirmat miercuri Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Cu privire la întâlnirea cu reprezentanții FMI, Nazare a precizat: „Este o discuție și o vizită uzuală pe care Fondul Monetar Internațional oricum trebuia să o aibă în cursul anului trecut. Nu a fost anul trecut, nu s-a organizat, se organizează în acest an. Nu este vorba de vreun acord, este vorba de vizita uzuală pe care o fac în cooperare pentru a verifica starea economiei. La sfârșitul vizitei ne vor comunica concluziile”.

În același timp, întrebat despre încadrarea în ținta de deficitul de 7% din acest an, ministrul a declarat: „Aceste lucruri le vom discuta în momentul când vom avea rectificarea, cu cifrele pe masă, cu toate datele pe masă, având, bineînțeles, discuții în prealabil cu Comisia și cu toți ceilalți parteneri pe care îi avem. Avem o primă rundă de discuții făcute cu toți ordonatorii de credite și, în momentul în care asamblăm toate aceste sume, vom avea și țintele pe care, dată fiind sensibilitatea momentului în care ne aflăm și dată fiind procedura de deficit excesiv, trebuie să le comunicăm foarte atent. Și o vom face”.

Avertisment: ”O ajustare voluntară e mai lină decât una impusă”. Mesajul ministrului Finanțelor către FMI

Delegația FMI s-a întâlnit miercuri, în prima zi a misiunii oficiale, și cu reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR).

Ministrul Finanțelor a mai transmis, ulterior, printr-o postare pe Facebook, că misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente.

”Reprezentanții FMI au salutat măsurile recente. Deși acestea generează dezbateri intense, acționăm cu deplină convingere asupra necesității lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alți parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, a transmis Nazare.

Potrivit acestuia, o ajustare voluntară a deficitului bugetar este întotdeauna mai lină decât una impusă, ca cea din perioada 2010-2012.

”O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă. Vrem o economie sănătoasă și reziliență, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundația pe care o reconstruim, șubrezitǎ de deficitul nepermis de ridicat și de gestionarea deficitară a finanțelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis și azi reprezentanților FMI și pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar”, a mai arătat Alexandru Nazare.

Ilie Bolojan: Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam

Premierul a afirmat marți că, după preluarea mandatului, a ”descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam”. Acesta a dat de înțeles că deficitul bugetar se ducea spre 10% din PIB.

”S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul. Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam. De atunci am adoptat câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a atrage fondurile UE și pentru a corecta nedreptățile. La un deficit de aproape 10% din PIB nu era posibil să luăm o singură măsură. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Al doilea pachet depus ieri în Parlament reduce privilegiile din sectorul public care nu aveau în spate performanță. Acest pachet restabilește capacitatea statului de a colecta taxele de la evazioniști”, a declarat prim-ministrul.

În același timp, întrebat cu ce deficit vom încheia anul, Bolojan a afirmat că nu crede că ”putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB”.

