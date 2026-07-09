FMI reduce previziunile de creștere economică globală la 3%, pe fondul războiului din Iran



Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a redus previziunile de creștere economică globală pentru 2026 la 3%, față de 3,5% în 2025, impactul războiului din Iran fiind așteptat să anuleze câștigurile obținute de boom-ul actual al inteligenței artificiale, relatează Bloomberg.

Potrivit FMI, prețurile petrolului vor fi în medie cu aproximativ 32% mai mari în anul curent față de anul precedent, în timp ce prețurile globale de consum sunt așteptate să crească cu 4,7%, oprind doi ani de inflație în scădere.

Cu toate acestea, se așteaptă ca boom-ul investițiilor în inteligență artificială să ofere unul dintre puținele puncte luminoase, câștigurile de productivitate contribuind la limitarea daunelor cauzate de creșterea prețurilor la energie, în special în economiile dezvoltate.

Se preconizează că economia SUA va crește cu 2,3% în 2026, puțin mai rapid decât creșterea de 2,1% a PIB-ului înregistrată în 2025, politicile fiscale favorabile, împreună cu investițiile bazate pe inteligență artificială, continuând să genereze câștiguri robuste de productivitate.

Ca exportator net de energie, Statele Unite sunt mai puțin vulnerabile decât majoritatea economiilor majore la întreruperile aprovizionării cu petrol sau gaze. În același timp, efectele de runda a doua, ale reducerilor de impozite din 2025, investițiile continue în inteligență artificială și profiturile corporative solide susțin piețele de capital și contribuie la menținerea cheltuielilor de consum.

În schimb, economia zonei euro este proiectată să crească cu un anemic 0,9%, în scădere de la 1,4% în 2025, în mare parte din cauza costurilor ridicate ale energiei.

Zona euro rămâne puternic expusă fluctuațiilor prețurilor la energie, deoarece importă o mare parte din petrolul și gazele pe care le consumă. Costurile mai mari ale energiei împing inflația în sus, reducând veniturile gospodăriilor și forțând guvernele să cheltuiască mai mult pentru serviciul datoriei publice, apărare și sprijinirea gospodăriilor și a întreprinderilor.

În același timp, se așteaptă ca piața muncii să slăbească, creșterea ocupării forței de muncă fiind estimată să fie de doar 0,3%, punând capăt scăderii pe termen lung a șomajului.

Se preconizează că economia Chinei va crește cu 4,6%, prăbușirea pieței imobiliare interne și problemele energetice fiind compensate de cheltuielile cu lucrările publice, exporturile în plină expansiune și producția de tehnologie avansată, în timp ce cea a Indiei este așteptată să crească cu 6,4%, mai lent decât 7,7% de anul trecut, cheltuielile solide de consum interne menținând țara ca fiind economia majoră cu cea mai rapidă creștere din întreaga lume.

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