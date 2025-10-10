FMI / Economia globală a rezistat tensiunilor acute provocate de multiple șocuri și evoluează pește așteptări: Previziunile pe termen mediu

Economia mondială s-a dovedit a fi mai rezistentă decât se aștepta, în ciuda presiunilor puternice cauzate de multiple șocuri, a declarat miercuri șefa Fondului Monetar Internațional, care a prognozat doar o ușoară încetinire a creșterii globale în acest an și în 2026, potrivit Reuters.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva (foto), a spus că datele economice recente arată o ușoară slăbire a economiei Statelor Unite, însă aceasta a evitat recesiunea pe care mulți experți o anticipau în urmă cu doar șase luni.

Economia Statelor Unite și multe alte economii au rezistat bine, datorită unor politici mai bune, unui sector privat mai adaptabil, unor tarife la import mai puțin severe decât se temea — cel puțin deocamdată — și unor condiții financiare favorabile, a declarat ea în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Milken la Washington.

„Vedem o încetinire doar ușoară a creșterii globale în acest an și anul viitor. Toate semnele indică faptul că economia mondială a rezistat, în general, tensiunilor acute provocate de multiple șocuri”, a spus Georgieva, oferind o previzualizare a viitorului Raport privind Perspectivele Economice Mondiale al FMI, care urmează să fie publicat marțea viitoare, în timpul reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale.

În luna iulie, FMI și-a majorat prognoza de creștere globală cu 0,2 puncte procentuale, până la 3,0% pentru 2025, și cu 0,1 puncte procentuale, până la 3,1% pentru 2026.

Georgieva a declarat pentru Reuters, într-un interviu, că noile perspective vor reflecta o mică revizuire descendentă față de prognoza de creștere de 3,2% din octombrie trecut, dar nu a oferit cifre exacte.

„Ceea ce vedem este o reziliență demonstrabilă a lumii”, a spus ea. „Dar spunem, de asemenea, că este o perioadă de incertitudine excepțională, iar riscurile negative continuă să domine prognozele. Așa că fiți atenți, nu vă simțiți prea confortabil.”

Reuniunea de săptămâna viitoare are loc într-un moment în care președintele Donald Trump a dat peste cap comerțul global prin impunerea unor tarife ridicate și prin restricționarea imigrației, iar inteligența artificială transformă rapid tehnologia și perspectivele pieței muncii.

FMI prognozează o creștere globală de aproximativ 3% pe termen mediu, mult sub nivelul de 3,7% anticipat înainte de pandemia de COVID-19

Economia mondială se descurcă „mai bine decât se temea, dar mai prost decât este nevoie”, a spus Georgieva în discursul său, menționând că FMI prognozează o creștere globală de aproximativ 3% pe termen mediu, mult sub nivelul de 3,7% anticipat înainte de pandemia de COVID-19.

Ea a menționat existența unor curente profunde de marginalizare, nemulțumire și dificultăți în întreaga lume și a spus că economia globală se confruntă cu o serie de riscuri, inclusiv posibilitatea formării unei bule speculative în jurul inteligenței artificiale.

Nivelul de incertitudine este excepțional de ridicat și continuă să crească, în timp ce cererea de aur — un activ tradițional de refugiu — este în plină expansiune, a spus Georgieva.

Evaluările piețelor financiare se apropie de nivelurile înregistrate în perioada de euforie legată de internet de acum 25 de ani

Aurul a atins miercuri un nou record, depășind pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari pe uncie, în condițiile în care blocajul guvernamental din SUA a persistat, iar așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed în această lună au crescut cererea. Ea a spus că FMI vede spațiu pentru o relaxare monetară suplimentară în acest an.

Georgieva a declarat că șocul tarifar din SUA a fost mai puțin sever decât cel anunțat inițial în aprilie, rata medie a tarifelor ponderată în funcție de comerț fiind acum de aproximativ 17,5%, față de 23% în aprilie, iar majoritatea țărilor au evitat introducerea de tarife de retorsiune.

Totuși, ratele tarifare ale SUA continuă să se schimbe, iar inflația americană ar putea crește dacă firmele vor începe să transfere mai mult din costul tarifelor către consumatori sau dacă un val de mărfuri redirecționate anterior către SUA va declanșa un nou val de tarife în alte regiuni, a spus ea.

Ea a mai avertizat că evaluările piețelor financiare se apropie de nivelurile înregistrate în perioada de euforie legată de internet de acum 25 de ani. O schimbare bruscă a sentimentului — precum cea din timpul prăbușirii „dot-com” din martie 2000 — ar putea reduce creșterea globală, afectând în special țările în curs de dezvoltare.

„Pregătiți-vă centurile de siguranță”, a spus Georgieva, adăugând: „Incertitudinea este noua normalitate și este aici ca să rămână.”

Datoria publică globală este de așteptat să depășească 100% din PIB până în 2029

Șefa FMI a îndemnat țările să stimuleze durabil creșterea prin creșterea productivității sectorului privat, consolidarea cheltuielilor, reducerea datoriilor și abordarea dezechilibrelor excesive ale contului curent, ceea ce ar ajuta la refacerea rezervelor pentru următoarea criză.

„Așa cum am văzut, aceste dezechilibre pot declanșa un recul protecționist și — fiind reflectate de fluxurile nete de capital — pot alimenta riscuri la adresa stabilității financiare”, a spus ea. „La FMI lucrăm intens pentru a perfecționa evaluările noastre privind sectorul extern și vom continua să presăm principalii actori pentru corecții de politică.”

Datoria publică globală este de așteptat să depășească 100% din PIB până în 2029, a adăugat Georgieva.

Recomandări regionale

Competiția este esențială, alături de respectarea drepturilor de proprietate specifice economiei de piață, statul de drept, supravegherea solidă a sectorului financiar și instituțiile responsabile.

În Asia, țările trebuie să aprofundeze comerțul și să implementeze reforme pentru a consolida sectorul serviciilor, a spus Georgieva. O reducere a barierelor netarifare și o integrare regională sporită ar putea crește PIB-ul pe termen lung cu 1,8%.

În Africa Subsahariană, reformele favorabile mediului de afaceri ar putea majora PIB-ul real pe cap de locuitor al țării medii africane cu peste 10%. Europa ar trebui să finalizeze construcția pieței unice, ceea ce ar putea ajuta-o să recupereze din dinamismul sectorului privat american, a spus ea, oferind ceea ce a numit „sfaturi din tough love” (sfaturi exigente, dar constructive).

Statele Unite, care se află pe traiectoria depășirii nivelului record al datoriei raportate la PIB de după Al Doilea Război Mondial, ar trebui să ia „măsuri susținute” pentru reducerea datoriei federale, a spus Georgieva. De asemenea, ar trebui să stimuleze economisirea gospodăriilor, de exemplu prin măsuri favorabile pentru economiile destinate pensiilor.

China, la rândul ei, are de lucru pentru a-și consolida rețelele de siguranță socială și pentru a curăța sectorul imobiliar, reducând în același timp cheltuielile pentru inițiative de politică industrială, care reprezintă 4,4% din PIB-ul anual, a spus ea.

