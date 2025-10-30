FMI: Datoria publică globală va depăși 100% din PIB până în 2029, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial încoace

Datoria publică globală este proiectată să depășească 100% din produsul intern brut până în 2029, atingând cel mai ridicat nivel din 1948 și continuând să crească, a declarat miercuri Fondul Monetar Internațional (FMI), îndemnând țările să își creeze rezerve pentru a se proteja împotriva riscurilor economice, potrivit Reuters.

Vitor Gaspar, șeful departamentului de afaceri fiscale al FMI, a spus că nivelurile datoriei publice globale ar putea ajunge până la 123% din PIB până la sfârșitul deceniului, într-un „scenariu nefavorabil, dar plauzibil”, puțin sub recordul istoric de 132% atins imediat după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Din perspectiva noastră, cea mai îngrijorătoare situație ar fi una în care s-ar produce turbulențe financiare”, a declarat el într-un interviu, menționând un alt raport al FMI publicat marți, care avertiza asupra unei posibile corecții „dezordonate” a pieței.

Aceasta ar putea declanșa un „cerc vicios” fiscal-financiar, similar celui care a avut loc în timpul crizei datoriilor suverane din Europa, începută în 2010, a spus Gaspar.

Reformele fiscale, mai importante ca niciodată

FMI a revizuit ușor în creștere prognoza de creștere globală pentru 2025, având în vedere un impact mai redus al tarifelor, deși a avertizat că un nou război comercial între SUA și China – care s-a amplificat după stabilirea acestor date – ar putea reduce semnificativ producția globală.

Gaspar a spus că perspectivele extrem de incerte fac reformele fiscale mai importante ca niciodată, iar FMI îndeamnă atât economiile dezvoltate, cât și pe cele în curs de dezvoltare să își reducă nivelurile de datorie, să taie deficitele și să își construiască rezerve.

„Având în vedere riscurile semnificative de la orizont, este important să fim pregătiți, iar pregătirea necesită existența unor rezerve fiscale care să permită autorităților să răspundă la șocuri negative severe, în eventualitatea unei crize financiare”, a declarat el.

Cercetările anterioare ale FMI au arătat că țările cu mai mult spațiu fiscal au reușit mai bine să limiteze daunele asupra ocupării forței de muncă și a activității economice în cazul unor șocuri severe combinate cu o criză financiară, a adăugat Gaspar.

Riscurile fiscale a statelor mari a căror datorii depășesc 100% din PIB, mai reduse deoarece dispun de piețe solide de obligațiuni

În cel mai recent Fiscal Monitor, FMI a notat că economiile bogate aveau deja niveluri ale datoriei publice mai mari de 100% din PIB sau urmau să depășească acest prag, printre acestea numărându-se Statele Unite, Canada, China, Franța, Italia, Japonia și Marea Britanie.

Riscul acestor țări este considerat scăzut până la moderat, întrucât ele dispun de piețe solide de obligațiuni suverane și de mai multe opțiuni de politică economică, în timp ce multe economii emergente și țări cu venituri mici au resurse limitate și se confruntă cu costuri mai mari de împrumut, în ciuda unor raporturi datorie/PIB relativ mici.

Împrumuturile sunt acum mult mai costisitoare decât în perioada dintre criza financiară globală din 2008–2009 și pandemia începută în 2020, a spus Gaspar. Creșterea ratelor dobânzilor pune presiune pe bugete într-un moment în care cererile sunt ridicate din cauza tensiunilor geopolitice, dezastrelor naturale tot mai dese, tehnologiilor disruptive și îmbătrânirii populațiilor.

„Deși recunoaștem că ecuația fiscală este foarte dificil de rezolvat din punct de vedere politic, momentul de a ne pregăti este acum”, a scris el în prefața raportului fiscal, subliniind că investițiile publice direcționate către educație și infrastructură pot stimula PIB-ul.

Investițiile în capitalul uman pot stimula creșterea

Alocarea a doar unui punct procentual din PIB din cheltuielile actuale către educație sau alte investiții în capital uman ar putea crește PIB-ul cu peste 3% până în 2050 în economiile avansate și cu aproape dublu în economiile emergente și în curs de dezvoltare, potrivit FMI.

În Statele Unite, datoria publică raportată la PIB a depășit vârful de după al Doilea Război Mondial în timpul pandemiei de COVID-19 și se estimează că va depăși 140% din PIB până la sfârșitul deceniului, a spus Gaspar.

El a precizat că oficialii FMI vor îndemna autoritățile americane să stabilizeze datoria prin reducerea deficitului bugetar în cadrul unei revizuiri a economiei SUA care va începe luna viitoare.

Reducerea deficitului american ar contribui la echilibrarea economiei SUA, eliberând resurse pentru sectorul privat din SUA și din întreaga lume, ajutând astfel la scăderea ratelor dobânzilor și la îmbunătățirea condițiilor de finanțare, a spus Gaspar.

Datoria publică a Chinei crește, de asemenea, rapid, de la 88,3% din PIB la un nivel estimat de 113% până în 2029, a declarat FMI, care intenționează, de asemenea, o revizuire periodică a economiei chineze luna viitoare.

***