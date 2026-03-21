FMI: Datoria publică globală atinge niveluri nemaivăzute pe timp de pace și va forța guvernele să ia decizii dureroase cu impact asupra investițiilor, serviciilor publice și securității sociale

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că nivelurile fără precedent ale datoriei publice combinat cu costurile mai ridicate ale finanțării pun guvernele lumii în fața unor alegeri dificile, care vor avea consecințe sociale și economice profunde. În analiza publicată în ediția din martie a revistei Finance & Development, experții FMI subliniază că opțiunile simple de politică fiscală nu mai sunt posibile, în condițiile în care“era alegerilor ușoare a apus”.

Autorii articolului, Era Dabla‑Norris și Rodrigo Valdés, punctează că nivelul datoriei publice totale a atins 93,9 % din PIB în 2025 și este “pe cale să depășească 100 % până în 2028 – niveluri nevăzute în timp de pace”. Această evoluție marchează un punct de cotitură pentru politica economică globală, obligând decidenții să reevalueze modul în care finanțele publice sunt gestionate.

Potrivit FMI, povara datoriei nu este doar un număr statistic: “Fiecare dolar pe care un guvern îl împrumută fără venituri echivalente implică taxe mai mari sau cheltuieli mai mici în viitor”, explică experții. Această realitate pune presiune pe bugetele statelor și afectează resursele disponibile pentru investiții în servicii publice, infrastructură și securitate socială.

Specialiștii FMI subliniază că problemele au rădăcini anterioare crizei COVID‑19. În multe democrații, “platformele politice au favorizat cheltuieli mai mari și deficite în creștere, amânând reforme structurale”, ceea ce a contribuit la acumularea datoriei publice, susținută mult timp de ratele de dobândă extrem de scăzute din ultimii ani.

În SUA, plățile nete de dobânzi “au urcat de la aproximativ 2 % din PIB înainte de pandemie la 4,2 % în 2025 – depășind cheltuielile de apărare

Criza economică provocată de pandemia din 2020 a forțat guvernele să împrumute masiv pentru a evita o prăbușire economică mai profundă, dar acum acele împrumuturi generează costuri semnificative. FMI notează că “politicile fiscale se confruntă acum cu o versiune de long COVID – rate ale dobânzilor mai mari și costuri ale datoriei în creștere”, ceea ce reduce spațiul fiscal pentru alte priorități.

Un exemplu concret al presiunii pe bugetele guvernamentale îl reprezintă costurile serviciului datoriei: în Statele Unite, plățile nete de dobânzi “au urcat de la aproximativ 2 % din PIB înainte de pandemie la 4,2 % în 2025 – depășind cheltuielile de apărare – și sunt așteptate să crească și mai mult”. În țările cu venituri reduse, plățile generate de dobânzi consumă în medie 21 % din veniturile fiscale, limitând resursele pentru alte nevoi publice esențiale.

Nivelurile ridicate ale datoriei “înseamnă mai puțin spațiu pentru a răspunde la șocuri

FMI avertizează că nivelurile ridicate ale datoriei “înseamnă mai puțin spațiu pentru a răspunde la șocuri, interferează cu economia mai largă prin creșterea costului capitalului și complică elaborarea politicii monetare”. În același timp, în piețele emergente, dacă investitorii încep să pună la îndoială capacitatea guvernelor de a-și onora obligațiile, volatilitatea dobânzilor ar putea amenința stabilitatea financiară.

Analiza scoate în evidență că, într‑o lume cu datorie ridicată și costuri de împrumut semnificative, guvernele nu mai pot pur și simplu “să amâne alegerile dificile prin împrumuturi la termen la costuri convenabile”. În schimb, statele se confruntă cu un set de compromisuri grele: fie reduc cheltuielile, fie cresc impozitele, fie caută soluții alternative precum consolidarea fiscală, reforma sistemului de pensii sau redistribuirea resurselor publice.

Pilonul central al dilemei este fiscal: cum să echilibrezi așteptările crescânde ale societății pentru servicii sociale și investiții publice cu necesitatea de a menține sustenabilitatea datoriei. FMI subliniază că cerințele de finanțare sunt tot mai mari, în timp ce resursele rămân limitate, iar încrederea publică – un element esențial pentru acceptarea măsurilor dificile – este “adesea trecută cu vederea și acum insuficientă”.

Experții FMI argumentează că răspunsul nu poate fi unilateral sau temporar: “Nu este vorba despre o austeritate aplicată fără discernământ, ci despre politici fiscale mai transparente și măsuri care construiesc încredere publică, pentru ca cetățenii să accepte reforme care să împartă povara în mod echitabil”. Politicile bine calibrate, potrivit FMI, pot reconcilia cerințele sociale legitime cu necesitatea disciplinei bugetare.

Contextul global sugerează că presiunea asupra finanțelor publice este deja vizibilă în multe țări. Date recente arată că datoria publică este o preocupare nu doar în economiile emergente, ci și în state dezvoltate, unde rata datoriei depășește 100 % din PIB în multe cazuri. Piețele financiare observă această tendință, iar decidenții politici sunt din ce în ce mai îngrijorați de riscurile pe termen lung ale unui nivel atât de ridicat al datoriei globale.

