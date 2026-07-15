FMI avertizează UE: Datoria publică ar putea ajunge la 130% din PIB până în 2040 – Schimbări ale statului bunăstării

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat într-un nou studiu că traiectoria datoriei publice a Europei riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate și semnificative pentru a-și stabiliza finanțele publice.

Economiștii FMI susțin că abordarea fragmentară adoptată de multe țări europene și-a atins limitele, pe măsură ce presiunile fiscale se intensifică din cauza îmbătrânirii populației, a tranziției energetice, a creșterii cheltuielilor pentru apărare și a creșterii economice persistent slabe.

Studiul avertizează că, dacă presiunile pe termen lung asupra cheltuielilor nu sunt abordate la timp, datoria publică din multe țări europene ar putea urma o „traiectorie explozivă”.

„Dacă presiunile pe termen lung asupra cheltuielilor rămân nerezolvate, dinamica datoriei ar putea intra pe o traiectorie explozivă în multe țări europene. Măsurile la scară mică sunt insuficiente, având în vedere amploarea ajustării necesare și ar putea duce chiar la opoziție față de reforme”, au scris economiștii FMI.

Avertismentul se adaugă unei serii de rapoarte recente care evidențiază vulnerabilitatea fiscală a mai multor țări europene la mai bine de un deceniu de la criza datoriilor suverane care a amenințat stabilitatea zonei euro. În prezent, țări precum Regatul Unit, Franța și Belgia, unde datoria publică a atins sau a depășit dimensiunea producției economice anuale, sunt deosebit de vulnerabile.

FMI îndeamnă guvernele europene să renunțe la soluțiile pe termen scurt și să adopte o strategie pe termen lung.

„Guvernele trebuie să urmeze o strategie mai hotărâtă și orientată spre viitor, care să combine reformele structurale, consolidarea fiscală și, acolo unde este necesar, decizii mai cuajoase privind domeniul de aplicare și finanțarea serviciilor publice. Pe măsură ce costul întârzierii crește, beneficiile unei abordări strategice devin din ce în ce mai evidente”, se arată în raport.

Datoria ar putea ajunge la 130% din PIB până în 2040

Conform proiecțiilor FMI, cheltuielile publice din țările europene vor crește anual cu aproape 5% din PIB, în medie, până în 2040, într-un moment în care se așteaptă ca creșterea economică să rămână scăzută, iar voința politică de a majora impozitele sau de a implementa reduceri majore de cheltuieli va fi probabil limitată.

Fără acțiuni politice substanțiale, datoria publică medie ar putea urca la aproximativ 130% din PIB, aproximativ dublul nivelului actual, plasând finanțele publice pe o traiectorie nesustenabilă.

Studiul estimează că un pachet moderat de reforme structurale ar putea reduce cu aproximativ o treime decalajul fiscal, cele mai mari beneficii provenind din reforma pensiilor și politicile care vizează stimularea creșterii economice.

Cu toate acestea, FMI subliniază că ajustarea fiscală va fi, de asemenea, necesară în majoritatea țărilor.

„Atât reformele, cât și consolidarea fiscală sunt de obicei necesare și ambele implică decizii politice dificile. Cu cât progresele în ceea ce privește reformele sunt mai mari, cu atât nevoia de ajustare fiscală este mai mică. Cu toate acestea, bazarea exclusivă pe reforme nu va fi suficientă pentru a aborda riscurile la adresa sustenabilității fiscale.”

Schimbări ale statului bunăstării

Pentru țările cu o datorie publică deosebit de mare, FMI sugerează că ar putea fi necesare măsuri și mai ample, inclusiv o reevaluare a gamei de servicii furnizate de stat.

Conform raportului, regândirea rolului guvernului nu înseamnă neapărat reducerea sectorului public sau demontarea modelului social european. Mai degrabă, aceasta necesită o evaluare realistă a serviciilor care sunt cel mai bine finanțate de sectorul public, care ar putea fi furnizate mai eficient sau mai echitabil cu o implicare mai mare a sectorului privat și modul în care ar trebui alocate responsabilitățile.

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