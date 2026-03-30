Aproape 70% din gaura de pe piața petrolieră internațională e deja umplută. Cât provine din rezerve și cât e țiței rusesc aflat în tranzit

Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au revenit puternic în ultimele zile grație utilizării unor rute alternative, în contextul blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Estimările Bloomberg dau acum fluxuri de țiței pe piață de circa 13,4 milioane de barili/zi, echivalentul a aproximativ 67% din nivelul pre-război.

Înainte de debutul conflictului, fluxul constant de export energie prin strâmtoarea Ormuz era de ~20 milioane barili/zi, aici incluzând și gaze naturale și alte produse rafinate. În prezent, aproape tot fluxul de energie este petrol, iar aici sunt incluse atât eliberările din rezervele strategice decise de Agenția Internațională a Energiei cât și stocurile de țiței care se află în prezent pe mare, de exemplu țiței rusesc înainte aflat sub sancțiuni.

Cele mai recente estimări ale fluxurilor:

Iran: ~1,5 mil. barili/zi (prin Ormuz), +0,4 mil. barili/zi față de pre-război

Emiratele Arabe Unite: ~1,9 mil. barili/zi (Fujairah, peste nivelul pre-război)

Arabia Saudită: ~5,0 mil. barili/zi (Yanbu, peste nivelul pre-război)

~1,0 mil. barili/zi petroliere non-iraniene prin Ormuz

2,0 mil. barili/zi eliberări din rezervele strategice IEA

~2,0 mil. barili/zi stocuri plutitoare rusești și alte surse (țițeiul rusesc aflat în tranzit a fost scos de sub sancțiunile SUA).

În total e vorba despre ~13,4 mil. barili/zi, adică 67% din nivelul exporturilor pre-război din Golful Persic. De notat că volumele din rezerve și Rusia sunt stocuri, deci reprezintă un flux temporar, nu unul sustenabil.

În prezent, conducta est-vest a Arabiei Saudite, care ocolește Strâmtoarea Ormuz, funcționează la capacitate maximă de 7 milioane de barili/zi, potrivit Bloomberg, în timp ce prin portul Yanbu de la Marea Roșie saudiții exportă 5 milioane de barili pe zi.

