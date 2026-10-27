Florin Zaharia, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor: Consolidare fiscală, scheme de sprijin și fiscalitate care să nu penalizeze producția – ingredientele pentru reindustrializare

Reindustrializarea României necesită o fiscalitate care să nu penalizeze producția, capital pentru investiții și soluții structurale pentru reducerea costurilor energiei – a declarat Florin Zaharia, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, la conferința ”Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”, organizată marți de CursDeGuvernare.

Oficialul a evidențiat scăderea cu 3,7% a industriei în primele șapte luni și deficitul comercial de peste 22 de miliarde de euro în primele opt luni, subliniind dependența exporturilor de sectorul auto și de echipamentele de transport.

Zaharia a arătat că reducerea deficitului bugetar este esențială pentru diminuarea costurilor de finanțare și susținerea investițiilor. Printre măsurile prezentate se numără eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie, facilitățile pentru profitul reinvestit și amortizarea accelerată a echipamentelor de producție, precum și două scheme de sprijin pentru industrie, în valoare totală de 10 miliarde de lei, pe cinci ani.

Una dintre scheme vizează dezvoltarea capacităților de producție care contribuie la reducerea deficitului comercial, iar cealaltă, denumită Deep Tech, urmărește conectarea cercetării cu producția. Totodată, Banca de Investiții și Dezvoltare a fost capitalizată cu 250 de milioane de euro prin PNRR.

Referitor la viitoarele finanțări europene, secretarul de stat a subliniat necesitatea pregătirii companiilor românești, inclusiv a IMM-urilor, pentru participarea la parteneriate și consorții europene. În privința datoriilor statului către furnizorii de energie, acesta a recunoscut dificultățile de plată și a precizat că nu poate garanta achitarea tuturor obligațiilor în acest an sau în anul următor.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Discutăm despre probleme structurale. Industrializarea României și situația cifrelor din industrie reprezintă o problemă structurală a economiei românești. Și, ca să fac o mică glumă vizavi de dezbaterea foarte interesantă de dinainte, îndrăznesc să spun că ea derivă tot dintr-o problemă structurală. Lipsa legii salarizării, neașezarea corectă a salarizării, duce la neperformanța instituțiilor publice ale statului și acesta a fost un efect al modului în care am ales să facem politicile publice în ultimii ani, inclusiv politica publică în domeniul salarizării. În momentul în care ai experți plătiți să facă politică în domeniul energiei mai prost plătiți decât într-o primărie generală, ai niște probleme serioase. Chestiunea aceasta, menținută an la rând, creează un tip de migrare a forței de muncă. Deci aici țin să iau apărarea colegilor și să întăresc de ce era necesară reforma legii salarizării și, mai ales, de ce era importantă pentru a putea crea o foaie de parcurs necesară reașezării administrației românești în contextul acesta de ajustare fiscal-bugetară. Și ea trebuia să meargă în strânsă corelare cu ținta de deficit.

Revenind la tema dumneavoastră, care cred că este foarte importantă, pentru că nu este una festivă, este una, cred, de maximă urgență, dat fiind momentul și impactul pe care îl avem asupra economiei. Cifrele sunt, cred, cele pe care le-ați dezbătut. Scăderea cu 3,7% a industriei în primele șapte luni spune totul. M-am uitat la deficitul comercial la opt luni, care a depășit 22 de miliarde de euro, și doar pe chimie și farmaceutice, într-un singur semestru, am văzut o cifră cu șapte miliarde de euro mai mare la importuri decât la exporturi. Apropo de motivul pentru care industrializarea este o problemă structurală a economiei noastre. Jumătate din exportul românesc bazat pe un singur pilon – mașini și echipamente de transport –, exact sectorul care astăzi ne spune că plătește cel mai ridicat preț al energiei.

Din partea Ministerului Finanțelor, cred că datorăm, ca direcție, în ceea ce se reflectă și în programul de guvernare al acestui Guvern, trei lucruri: o fiscalitate care să nu pedepsească producția, capital pentru dumneavoastră, pentru investiții și pentru capacități noi de producție, și un drum credibil pe care, împreună cu colegii de la Ministerul Energiei, să-l livrăm vizavi de perspectiva unui cost mai competitiv al energiei.

Fiscalitatea. Această consolidare bugetară la care România s-a angajat – și toate partidele din Parlament, cele din Guvern, cele din opoziție astăzi, cele care au făcut parte din fosta coaliție, s-au angajat – este foarte importantă. Ea este cumva condiția pentru ca această reindustrializare să se întâmple. De ce? Fără un deficit sub control, dobânzile ar sufoca orice plan de investiții, fie că este public, fie că este privat. Deci, în felul acesta, avem o mare problemă dacă nu livrăm această consolidare, în perspectiva recredibilizării mediului investițional românesc.

Din perspectiva fiscalității, tocmai livrarea consolidării a condus la posibilitatea ca Guvernul să își respecte angajamentul de eliminare graduală, dar finală, a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Mulți dintre dumneavoastră – ne-am întâlnit în diferite formate – ne-ați spus că este un impozit pe pierdere, care a lovit exact companiile din industrie cu marje mici și cu cicluri lungi de investiții.

Cred că acesta este primul câștig din perspectiva fiscalității. Iar al doilea este că Guvernul a reușit să pună pe masă, să livreze și să susțină, în acest proces de consolidare fiscal-bugetară din acest an, pachetul de relansare economică. Ordonanța 8 a venit cu posibilitatea de a cumula profitul reinvestit cu amortizarea accelerată în domeniul echipamentelor de producție. Deci, practic, statul, în ciuda faptului că se consolidează, a reușit să ofere o cofinanțare temporară pe cash-flow, ca să o numesc așa, pentru proiectele și deciziile investiționale din acest an. Am oferit bonificația de 3% pentru cei care sunt buni platnici. Și, suplimentar, ca să trec la punctul doi pe care vi l-am spus – fiscalitate, trec la capital –, am venit cu două scheme pentru sectorul industrial, pe cinci ani, de 10 miliarde de lei.

Deci două miliarde de euro, pe care le-am asumat în strategia fiscal-bugetară, finanțate exclusiv din bugetul de stat, de către Ministerul Finanțelor, gândite împreună cu Ministerul Economiei și Ministerul Energiei.Vorbim despre schema care este deschisă ca apel pentru capacitățile de producție care contribuie la reducerea deficitului comercial și vorbim despre schema Deep Tech, care urmează să fie lansată și care, pentru prima dată, leagă cercetarea de producție. Încercăm să legăm aceste lucruri în mod integrat, să livrăm proiecte care includ inclusiv componenta de cercetare și inovare și să încercăm să ajungem într-o poziție competitivă regională superioară. Avem acea deductibilitate de până la 200% pentru activitățile de cercetare legate de investiții în microelectronică, biotehnologie, securitate cibernetică, toate domeniile care astăzi sunt de mare interes.

Suplimentar, am capitalizat Banca de Investiții și Dezvoltare cu 250 de milioane de euro prin PNRR, fără influență asupra deficitului ESA, despre care se vorbește zilele acestea, folosind bani din împrumuturile ieftine aferente PNRR pentru a putea crea instrumente în următorii ani pentru dumneavoastră, mediul privat, care să ne sprijine în relansarea economică în acest proces de consolidare.

Referitor la energie, cu colegii din industria auto avem întâlniri trimestriale de când sunt eu în Ministerul Finanțelor și cred că, fără menajamente, unul dintre cele mai ridicate prețuri din Europa, coroborat cu lipsa de predictibilitate, a condus cumva la cifrele care, în context regional, decelerează. La noi, aceste două lucruri au amplificat situația din ultimii ani.

Și ceea ce noi, la Ministerul Finanțelor, nu ne putem angaja să facem este să putem subvenționa scheme generale. Asta este o promisiune care, dacă cineva ar face-o în contextul consolidării fiscal-bugetare, ar părea cumva hilară. Dar cred că putem să promitem investiții și soluții structurale pentru capacități noi de producție. Și aici colegii de la Ministerul Energiei beneficiază de alocări semnificative pe Fondul pentru Modernizare, care au fost bugetate corespunzător. Am lucrat împreună cu dumnealor să finanțăm în acest an toate proiectele începute în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Avem două centrale de cogenerare construite la Arad și Constanța pe fondurile din PNRR. Sunt convins – nu cunosc în detaliu componenta –, dar ele își vor produce efectele și important este că ministerul are un pipeline de proiecte pe care să-l finanțeze împreună cu sectorul privat în următorii ani.

Și, ca să închei într-un mod optimist vizavi de cele trei lucruri pe care am vrut să le pun pe masă din perspectiva noastră, vreau să spun încă o dată și să întăresc că este absolut esențial ca această consolidare fiscal-bugetară să fie livrată, în special pentru mediul privat și pentru cetățeni. Statul suferă și el în consecință, prin faptul că, atunci când taie cheltuieli, le taie în mod neuniform, creează probleme structurale în salarizare, intervine peste tot, în toate sectoarele bugetare de cheltuieli.

M-am uitat la Purchasing Managers’ Index, publicat de BCR și S&P, și m-am bucurat să văd că, pentru prima dată în doi ani, în iulie acesta a trecut pragul de 50, după contracții constante în ultimii doi ani. Deci asta înseamnă că politicile de ajustare fiscal-bugetară, care se vor vedea în corelație cu reducerea costurilor de finanțare și a dobânzilor pe care firmele private și firmele care iau decizii investiționale în România le plătesc, se vor materializa în perspectivă, împreună cu măsurile angajate de către Guvern, cu reducerea IMCA, pe care și-o menține ferm ca angajament de la începutul anului, împreună cu schemele din pachetul de relansare economică, care încep să apară, și toate aceste măsuri de amortizare accelerată – mici, poate, față de ceea ce era obișnuită România în perioadele de creștere economică de 5-6%, de 5% în perioada 2015-2020, pre-pandemie – să susțină această încredere. Așa că sunt optimist și încerc să văd și partea plină a paharului, dincolo de cifrele care s-au materializat vizavi de evoluția industrială. Dar doar împreună cu dumneavoastră putem să ducem înainte aceste provocări pe care societatea noastră le traversează în procesul de consolidare și în procesul economic din această perioadă.

***