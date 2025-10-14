cursdeguvernare

marți

14 octombrie, 2025

Stiri

Florin Spătaru, Grampet Group: Grampet a preluat un număr de porturi dunărene pentru a dezvolta aceste huburi logistice. În 2026 investim 100 mil. euro în noi linii de producție material rulant

De Razvan Diaconu

14 octombrie, 2025

România și-a propus ca peste 30% din transportul de marfă să fie transferat din transportul rutier către transportul feroviar până în 2030, însă pașii concreți în această direcție au fost extrem de limitați, a avertizat Florin Spătaru, fost ministru al Economiei, în prezent consilier al președintelui Grampet Group.

El a precizat că importanța conexiunilor feroviare este cu atât mai relevantă în contextul avansului transportului maritim, existând o nevoie tot mai pronunțată de interconectare. În acest context, grupul Grampet s-a extins prin preluarea unor porturi dunărene.

„Facem parte din acel coridor strategic, Global Gateway, dar faptul că nu avem porturile conectate la aceste rute de transport și nici structuri intermodale care să ducă la un avantaj competitiv transformă această oportunitate în istorie.
Pe lângă transportul feroviar (…) am preluat un număr de porturi dunărene pentru a dezvolta aceste huburi logistice și pentru a aduce României acest avantaj competitiv”, a declarat Florin Spătaru, în cadrul conferinței ”Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională”, organizată marți de Conferințele CDG și Banca Națională a României (BNR).


O altă investiție importantă anunțată este deschiderea unei noi fabrici de material rulant într-o țară vecină.

„În 2025, avem 50 de milioane de euro investiții în material rulant nou. PNRR a ajutat și va ajuta în continuare, pentru că sunt proiecte noi, inovative, finanțate prin PNRR.

În 2026 vom investi peste 100 de milioane de euro în linii de producție noi, în material rulant și în modernizarea tuturor acestor unități de producție. Pentru o economie europeană, dar și pentru economia românească, este important ca independența economică să aibă ca pilon principal transportul”, a declarat Spătaru.

Grupul Grampet numără 20 de companii și are operațiuni în 10 țări..

(Citește și: ”Live Acum / CONFERINȚA: Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională. Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30”)


***

