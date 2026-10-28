Florin Spătaru, GFR: Industriașii români își doresc să se dezvolte, dar au nevoie de o direcție strategică

Antreprenorii români din industrie vor să continue investițiile și să se dezvolte, însă au nevoie de o direcție strategică la nivel de țară, după cum a explicat Florin Spătaru, director general al Grup Feroviar Român (GFR), la conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”, organizată marți de CursdeGuvernare.ro .

„Industria nu poate face altceva decât să urmeze deciziile strategice pe care această țară le are. Nu va putea să-și depășească condiția atât timp cât nu vor fi create condițiile pentru a putea să se dezvolte, într-o situație economică și geopolitică extrem de complicată. Și, cel puțin din partea industriașilor români, dorința există, însă ar trebui să putem avea o direcție către care să mergem”, a declarat Florin Spătaru.

Fost ministru social-democrat al Economiei, Florin Spătaru a fost recrutat anul trecut de omul de afaceri Gruia Stoica, proprietarul grupului feroviar Grampet, pentru a se implica în proiectele de dezvoltare ale grupului.

Industria, încotro?

România ar trebui să își bazeze planurile și strategia de dezvoltare industrială pe resursele pe care le are, mai exact pe resursele energetice și minerale, în contextul în care avantajul competitiv bazat pe costul forței de muncă s-a redus semnificativ în ultimii ani.

„Vorbim de o resetare, inclusiv la nivel european, a conceptului de industrie, care s-a bazat timp de mulți ani pe externalizarea activităților productive și vânzarea de licențe către țări care ofereau aceste avantaje competitive, pe care și țările din Europa Centrală și de Est le-au avut, dar care, cu timpul, s-au diminuat.

Această resetare se bazează pe o reîntoarcere a industriei în țările europene, doar că această reîntoarcere trebuie să se bazeze exclusiv pe resursele de care dispunem.”

Fostul ministru a subliniat că România trebuie să reexamineze potențialul și resursele pe care le are, mai ales când vine vorba de materii prime critice precum cuprul, un material care devine tot mai important în economia microcipurilor și a vehiculelor electrice.

„În 1998, România avea două unități de piroliză, de procesare a materiilor prime. Una la Slatina, una la Baia Mare. Amândouă s-au închis. De ce? Pentru că, la acea vreme, prețul cuprului pe Bursa de la Londra nu era atât de atractiv încât să poată să susțină un efort investițional și un efort financiar pe care România îl făcea pentru menținerea acestor unități.

Acum, în 2026, prețul cuprului este foarte ridicat, la un nivel mult mai mare decât era în acel moment. Dar, mai mult decât atât, cuprul reprezintă una dintre materiile prime critice de care Europa are nevoie. Și întrebarea este dacă România ar trebui să-și includă în strategie o investiție de aproximativ 300 de milioane de euro într-o unitate de procesare. Răspunsul, de departe, este da.”

Prin exploatarea resursei minerale, România ar putea să-și dezvolte un lanț valoric care să acopere exploatarea, dar și procesarea pe plan local.

„Trebuie să dezvoltăm un lanț cu care să vii către investitorul român sau străin și îi arăți materia primă, energia, lanțul de transport, iar de acolo se poate dezvolta businessul. Cred că va conta mult mai mult decât orice altă decizie am lua fiscal sau structural pentru un investitor.”

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