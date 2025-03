Florin Barbu: Programe de dezvoltare de 2 mld. euro pentru procesarea produselor agricole/ Schemă nouă de ajutor de stat de 4 mld. euro pentru zootehnie

Ministrul Agriculturii derulează un amplu program de dezvoltare a procesării produselor agricole în România, cu o finanțare totală de aproape două miliarde de euro, a anunțat vineri, ministrul de resort, Florin Barbu (foto).

În urma acestui program țara noastră va deveni, în următorii patru ani, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de produse alimentare din sud-estul Europei, susține el.

”Ministerul Agriculturii are un program amplu de dezvoltare a procesării în România, pentru că este fără precedent în ultimii 30 de ani. Anul trecut am semnat contracte de aproape 2 miliarde de euro. Vorbim partea de InvestAlim, unde vor fi unități foarte mari cu cantități de producție mari, de 1 miliard de euro (fonduri, n.r.), și complementar am venit pe Programul Național Strategic, pe fonduri europene, să suplimentăm sumele. (…) Și aici avem o alocare pe care o ducem la 1 miliard de euro”, a spus ministrul Agriculturii, potrivit Agerpres.

El a arătat că datele Eurostat și cantitățile asumate de către procesatori prin cele două proiecte, InvestAlim și partea de Program Național Strategic, va face ca după finalizarea acestor investiții, în următorii patru ani, România să ajungă cel mai mare producător și exportator din sud-estul Europei.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a aflat vineri în județul Hunedoara, la invitația președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor. Ministrul a vizitat o importantă fermă de bovine din satul Peșteana, lângă Hațeg, care desfășoară și activități de procesare a laptelui. În program a mai fost inclusă o întâlnire cu primarii din județul Hunedoara.

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare InvestAlim are drept scop susținerea producției locale de alimente.

Zootehnia va beneficia de un program de investiţii de aproape 4 miliarde de lei

Ministrul Agriculturii a anunțat totodată că fermierii din sectorul zootehnic vor beneficia de un program de investiţii în valoare de 4 milioane de lei pentru dezvoltare, această schemă de ajutor de stat urmând să înceapă în circa două luni de zile.

Vor fi eligibile în programul de ajutor de stat fermele cu 300 de capete de bovine, iar cele care vor creşte vaci pentru carne vor trebui să aibă unităţi de procesare, în timp ce fermele pentru lapte vor trebui să aibă o unitate FNC, pentru nutreţuri combinate, staţie de muls şi alte elemente din domeniu.

”Preţurile au fost evaluate conform proiectelor depuse pe fondurile europene. Sumele sunt calculate corect, stabilite cu Institutul de Genetică din România, dar şi cu Facultatea de Construcţii (…) În maxim două luni şi beneficiarii pot depune aceste proiecte la Ministerul Agriculturii”, a precizat Florin Barbu.

Ministrul a mai arătat că anul acesta România va produce 1,5 milioane de purcei în fermele de reproducţie la porc, iar în sectorul avicol se vor produce peste 500 de milioane de pui, dintre care 200 de milioane de exemplare vor fi exportate.

”România a ajuns la peste 500 de milioane de pui, exportăm peste 200 de milioane de pui, iar puiul pe care România îl produce, şi fermierii îl produc, este un pui de calitate, crescut cu 70-80-90% porumb. Ţările pe care am reuşit să deschid această piaţă sunt Italia şi Franţa, sunt foarte interesaţi de aceste cantităţi de pui din România şi, aşa cum spuneam, deschidem noi investiţii prin scheme de ajutor de stat în sectorul de porc, sectorul de pasăre, dar şi vacă de lapte şi vacă de carne”, a punctat ministrul Agriculturii.

Sprijinul statului pentru proiectele din zootehnie va fi de 65%, diferenţa de 35% fiind cofinanţarea fermierilor. Acolo unde acţionarii au o vârstă de sub 41 de ani şi deţin 50% din exploataţie, sprijinul este de 80% de la bugetul de stat şi 20% contribuţie proprie.

***