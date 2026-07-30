Florian Libocor / Scenarii pentru economie: Stabilitate fara majoritate sau legitimitate fara gatantii?

Context politic

După aproape 3 luni de la începutul crizei politice, par să fi rămas doar două soluții posibile: un guvern minoritar (sau cum dorim să-i spunem) sau alegeri anticipate.

Cred că ne aflăm într-o etapă în care costurile politice și economice ale blocajului încep să depășească costurile oricărei soluții imperfecte. În prezent, negocierile rămân blocate, iar întârzierea afectează implementarea reformelor și accesul la fondurile europene, într-un context de consolidare fiscală dificilă, în pofida unui rezultat intermediar excepțional – un deficit bugetar de doar 2,0% din PIB în primele șase luni ale anului.

Din perspectiva mea, un guvern minoritar este scenariul cel mai probabil (75–80%), în timp ce alegerile anticipate reprezintă mai degrabă o amenințare credibilă (20–25%) decât opțiunea preferată a majorității actorilor politici. Niciun partid important (cu excepția unor formațiuni care capitalizează electoral pe fondul crizei) nu are un interes evident să meargă acum în fața electoratului. În schimb, aproape toate au interesul să evite asumarea responsabilității pentru un eventual șoc financiar sau pentru pierderea unor fonduri europene.

Un guvern minoritar ar pune capăt blocajului instituțional. Un astfel de guvern ar facilita adoptarea bugetului și a reformelor urgente, ceea ce ar transmite investitorilor semnalul că statul funcționează și ar reduce presiunea asupra Președintelui. Pe de altă parte, într-un asemenea scenariu, inițiativele legislative ar trebui negociate riguros și fără excepție, agenda de guvernare ar putea fi blocată oricând de opoziție, riscul unei moțiuni de cenzură ar rămâne permanent la un nivel ridicat, iar durata guvernării ar putea fi surprinzător de scurtă.

Piețele par să prefere un astfel de scenariu deoarece, chiar dacă nu rezolvă problemele structurale, el reduce incertitudinea. Societatea ar observa că există un executiv cu puteri depline, că administrația statului funcționează și ar avea așteptarea ca investițiile publice să continue. În plan economic, este de așteptat ca efectele benefice să fie vizibile prin diminuarea percepției de risc.

Stabilizarea cursului de schimb, reducerea primei de risc, scăderea graduală a randamentelor obligațiunilor și îmbunătățirea dialogului cu Comisia Europeană sunt argumente care ar putea contribui la creșterea șanselor de menținere a ratingului suveran în categoria recomandată investițiilor (investment grade).

Unul dintre dezavantajele care vor fi resimțite la nivelul societății este faptul că reformele fiscale vor continua. Pentru cei care vor guverna, în condițiile unei legitimități parlamentare fragile, asumarea măsurilor nepopulare va reprezenta, probabil, cel mai mare dezavantaj și unul aproape imposibil de evitat.

Alegerile anticipate reprezintă, din punct de vedere politic, o soluție democratică, însă, din perspectivă economică, constituie un scenariu mult mai complex și mai dificil de gestionat. În plan politic, alegerile anticipate ar reface legitimitatea Parlamentului, ar clarifica raportul de forțe și ar putea conduce la formarea unei majorități mai consistente și mai coerente, confirmând sau infirmând unele mituri ori idealuri politice.

Totuși, știm foarte bine că alegerile nu au garantat niciodată formarea unei majorități stabile. Prin urmare, riscul de a obține un Parlament cel puțin la fel de fragmentat nu este nici redus, nici de neglijat. Un Parlament și mai polarizat, în care negocierile ar rămâne cel puțin la fel de dificile, ar reprezenta dovada că ne-am întors în punctul din care am plecat.

Cel mai sensibil aspect al acestui scenariu este, probabil, impactul economic. Pe întreaga durată a campaniei electorale și până la instalarea noului guvern, economia va fi nevoită să acomodeze o serie de provocări deloc minore: amânarea investițiilor private, menținerea unui cost ridicat al finanțării (inclusiv pentru stat), volatilitatea cursului de schimb, întârzierea implementării reformelor și a jaloanelor europene, precum și rezervele agențiilor de rating, care ar putea interpreta prelungirea incertitudinii drept un risc suplimentar.

În plan social, tensiunea politică ridicată și, implicit, radicalizarea discursului public pot conduce la diminuarea încrederii în instituții, dar și – ceea ce ar fi de dorit – la o participare electorală mai ridicată.

Tensiunea politică s-ar putea reduce după alegeri dacă rezultatul va genera o majoritate clară sau una care să poată fi construită relativ ușor. În caz contrar, România riscă să revină în aceeași situație de blocaj instituțional din care încearcă acum să iasă.

Lecțiile Europei: guverne minoritare și blocaje politice

Experiența europeană arată că piețele financiare nu penalizează automat existența unui guvern minoritar. Ceea ce contează este capacitatea acestuia de a asigura continuitatea procesului decizional și predictibilitatea politicilor economice.În ultimii douăzeci de ani, mai multe state europene au funcționat perioade îndelungate cu guverne minoritare sau cu majorități fragile fără ca acest lucru să genereze dezechilibre macroeconomice majore. Danemarca și Suedia reprezintă exemple relevante, unde astfel de formule de guvernare sunt relativ frecvente și sunt compensate printr-o cultură politică orientată spre negociere și compromis.În schimb, experiențele Belgiei (2010–2011; 2018 – 2020) și Spaniei (2015–2016) arată că perioadele foarte lungi de impas politic tind să majoreze incertitudinea și să afecteze investițiile private, chiar dacă fundamentele economice rămân solide.Prin urmare, piețele pot conviețui cu un guvern minoritar; ceea ce penalizează este incapacitatea sistemului politic de a produce o guvernare funcțională.

Oricum, alegerea între cele două soluții nu este deloc ușoară, dimpotrivă. Un guvern minoritar ar aduce stabilitate imediată, dar nu și legitimitatea politică deplină, dorită. Alegerile anticipate ar conferi o legitimitate democratică solidă, însă nicidecum stabilitate imediată. Un guvern minoritar ar avea, cel mai probabil, un impact pozitiv asupra piețelor financiare, ar favoriza accesul la fondurile europene, ar menține riscul politic la un nivel moderat și ar contribui la o percepție mai favorabilă din partea agențiilor de rating. În același timp însă, durabilitatea unei asemenea formule de guvernare rămâne incertă și, cel mai probabil, limitată.

În schimb, alegerile anticipate ar putea avea un impact negativ asupra piețelor pe termen scurt, ar putea întârzia absorbția fondurilor europene, ar amplifica riscurile asociate percepției agențiilor de rating și ar menține un nivel ridicat al riscului politic. Nici în acest caz nu există însă garanția unei soluții durabile, întrucât rezultatul alegerilor poate genera un Parlament la fel de fragmentat ca cel actual.

Dacă necesitatea soluționării crizei politice este, practic, dincolo de orice îndoială, alegerea soluției optime este mult mai nuanțată. Privită prin prisma protejării interesului economic al României, varianta unui guvern minoritar pare a fi cea mai eficientă. Dacă însă criteriul determinant este legitimitatea democratică, atunci alegerile anticipate reprezintă soluția cea mai curată, dar numai în măsura în care vor conduce la formarea unei majorități funcționale – un rezultat pe care procesul electoral, prin natura sa, nu îl poate garanta.

În realitate, dilema nu este între un guvern minoritar și alegeri anticipate, ci între stabilitate și legitimitate. Soluția optimă ar fi reunirea celor două, însă, în actualul context politic, aceasta pare dificil de obținut.

Contextul trebuie completat cu încă două observații de nuanță. După circa 3 luni de blocaj politic, costul principal nu mai este lipsa unui anumit guvern, ci prelungirea incertitudinii.

Piețele, investitorii și instituțiile europene tind să tolereze mai ușor existența unui guvern minoritar decât absența unui guvern cu puteri depline. Totodată, evaluările observatorilor internaționali sugerează că prelungirea impasului politic alimentează forțele antisistem, întârzie implementarea reformelor și complică accesul la fondurile europene.

Dacă blocajul politic se prelungește și după reluarea activității parlamentare , probabilitatea organizării unor alegeri anticipate va crește semnificativ. În schimb, dacă se conturează chiar și un acord limitat pentru susținerea unui guvern minoritar, presiunea în favoarea anticipatelor se va reduce rapid, întrucât majoritatea actorilor instituționali, economici și financiari vor prefera reluarea unei guvernări efective în locul prelungirii incertitudinii.

Belgia: două recorduri, aceeași lecție

Belgia este adesea invocată ca exemplul unei economii dezvoltate care a continuat să funcționeze în pofida unor perioade excepțional de lungi de blocaj politic. În realitate, există două episoade distincte, fiecare ilustrând o dimensiune diferită a rezilienței instituționale. Primul episod este cel din 2010–2011, când negocierile pentru formarea unui nou guvern după alegerile federale au durat 541 de zile, stabilind un record pentru perioada post-electorală necesară constituirii unui executiv. Al doilea episod este criza din 2018–2020. După prăbușirea guvernului Charles Michel în decembrie 2018, Belgia a funcționat 652 de zile fără un guvern federal cu puteri depline, până la învestirea guvernului Alexander De Croo și a coaliției „Vivaldi” în octombrie 2020. Reuters face referință la această perioadă atunci când descrie Belgia drept exemplul cel mai spectaculos al unei democrații europene capabile să funcționeze aproape doi ani fără un executiv federal deplin. Cu toate acestea, concluzia relevantă pentru România nu este că un stat poate funcționa indefinit fără guvern. Belgia a beneficiat de un set de avantaje pe care România nu le are în aceeași măsură: instituții administrative foarte solide, un grad ridicat de descentralizare, un consens larg asupra principalelor politici economice și o credibilitate fiscală acumulată în timp. Aceste caracteristici au permis administrației să asigure continuitatea serviciilor publice și să limiteze reacțiile negative ale piețelor.Lecția pentru România este alta: nu durata blocajului este determinantă, ci capacitatea instituțiilor de a menține credibilitatea și continuitatea politicilor publice. Într-o economie aflată în proces de consolidare fiscală și dependentă de implementarea reformelor europene, marja de toleranță la incertitudine este semnificativ mai redusă.

În fond, dilema actuală nu mai este doar una de natură politică, ci și una de credibilitate instituțională și economică. După aproape trei luni de blocaj, timpul începe să devină un cost în sine, iar fiecare zi fără o soluție funcțională erodează încrederea, amână deciziile investiționale și reduce capacitatea statului de a răspunde eficient provocărilor economice și sociale.

Context economic

Pornind de la o opinie independentă, estimarea Comisiei Europeane pentru România, în 2026 – o creștere reală a PIB de numai 0,1%, inflație medie de 7,0%, șomaj de 6,3% și deficit bugetar de 6,2% din PIB – putem construi câte un scenariu de evoluție economică pentru fiecare scenariu de evoluție politică. Menționez că tot Comisia a arătat că instabilitatea politică reprezintă un risc suplimentar pentru investiții și pentru consolidarea fiscală.

Estimările de mai jos sunt expresia unor calcule ipotetice, nu sunt prognoze oficiale. Ele presupun că șocul energetic și mediul extern rămân aproximativ la nivelurile actuale. Punctul de pornire este fragil: randamentul obligațiunilor românești pe zece ani se află în jurul a 6,9%, iar toate cele trei mari agenții mențin România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

Indicator,

la 6–12 luni Guvern minoritar funcțional Alegeri anticipate Creștere reală PIB 2026 0,0% – 0,4% -0,5% – -1,2% Efect față de scenariul fără criză -0,1 / +0,2 pp -0,6 / -1,3 pp Inflație medie 2026 6,8% – 7,4% 7,5% – 8,5% EUR/RON, interval probabil 5,15 – 5,25 5,25 – 5,50 Randament titluri de stat la 10 ani 6,3% – 6,6% 7,4% – 8,3% Dobândă-cheie BNR, final de perioadă 6,25% – 6,50% 6,50% – 7,00% Deficit bugetar 2026 5,9% – 6,5% din PIB 6,6% – 7,4% din PIB Șomaj 6,2% – 6,5% 6,6% – 7,1% Investiții private reale -1% – +2% -5% – -9% Investiții publice relativ protejate întârzieri de 5%–12% Absorbția fondurilor UE încetinire limitată risc ridicat de pierdere/amânare BET, reacție inițială +3% – +8% -8% – -15% Probabilitate downgrade în 12 luni 15% – 25% 35% – 55%

Guvern minoritar funcțional

Ipoteza politicăeste căGuvernul este instalat relativ rapid și obține o susținere parlamentară limitată, dar suficientă pentru a face tot ceea ce ține de buget și rectificări, jaloanele europene, legislația fiscală esențială și evitarea unei moțiuni de cenzură în primele șase luni. Nu presupun că guvernul este stabil în sens clasic ci că devine operațional și negociabil.

1. PIB poate oscila între stagnare și creștere marginală (0,0% – 0,4%). Instalarea unui guvern minoritar nu ar genera un boom economic economic. Ar elimina însă o parte din prima de incertitudine și ar limita amânarea investițiilor.

Principalul canal pozitiv ar fi investiția publică finanțată european. În primele cinci luni din 2026, fondurile europene și PNRR au acoperit aproximativ 70% din investițiile publice, ceea ce arată cât de dependentă este susținerea economiei de continuitatea administrativă și de relația cu instituțiile europene.

Consumul ar rămâne slab, deoarece inflația va continua să erodeze venitul real, consolidarea fiscală va continua, costul creditării va rămâne ridicat, iar populația va păstra o atitudine prudentă.

2. Cursul de schimb se va stabiliza (într-un interval de 5,15 – 5,25) , fără a înregistra o apreciere majoră.Instalarea guvernului ar putea produce o apreciere sau o stabilizare inițială de 1%–2% față de un nivel tensionat, dar nu ar elimina problemele fundamentale: deficitele gemene și inflația. BNR ar putea continua probabil să limiteze volatilitatea, fără a apăra neapărat un nivel fix.

3. Dobânda-cheie ar rămâne probabil la 6,50% pentru o perioadă, cu posibilitatea unei reduceri prudente spre 6,25% numai dacă inflația și cursul permit. Reducerile rapide ar fi improbabile, deoarece inflația medie este încă estimată de Comisia Europeană la aproximativ 7%.

Randamentul titlurilor de stat pe zece ani ar putea să scadă cu aproximativ 30 – 60 de puncte de bază, spre 6,3% – 6,6%. Scăderea ar putea fi mai vizibilă dacă guvernul ar prezenta simultan un calendar fiscal credibil, măsuri pentru optimizarea încasării veniturilor, confirmarea jaloanelor PNRR și o traiectorie clară a necesarului de finanțare.

4. Deficitul bugetar s-ar putea situa într-un interval estimat de 5,9% – 6,5% din PIB. Guvernul minoritar ar avea avantajul continuității execuției bugetare, dar dezavantajul unei capacități politice reduse de a adopta măsuri nepopulare. Riscul major ar fi apariția unui compromis fiscal de tipul după scenariul în care reformele sunt anunțate, măsurile dure sunt amânate, investițiile sunt menținute, iar deficitul rămâne peste țintă.

Totuși, simpla existență a unui interlocutor guvernamental credibil ar reduce riscul unei deteriorări necontrolate.

5. Investiții private ar putea varia între -1% și +2% în termeni reali, în funcție de stabilitatea legislativă. O parte dintre proiectele amânate ar fi reluate, însă investitorii ar continua să aplice un discount de risc României. Șomajul s-ar putea stabiliza într-un interval de 6,2%–6,5%. În acest scenariu nu se pune problema de a se genera accelerat de locuri de muncă, ci de a se evita deteriorarea celor existente.

6. Reacția inițială a BVB ar putea fi pozitivă, cu o creștere a BET de circa 3% până la 8%, în primele săptămâni, dacă guvernul este perceput drept proeuropean și fiscal responsabil. Băncile, utilitățile și companiile dependente de investițiile publice ar putea reacționa cel mai bine. Ulterior, piața ar diferenția între simpla instalare a guvernului și capacitatea sa reală de a adopta reforme.

7. Ratingul ar putea fi protejat. Probabilitatea unui downgrade în următoarele 12 luni ar putea să scadă spre circa 15%–25%. România se află la ultima treaptă investment grade și toate cele trei agenții au perspectivă negativă. Menținerea ratingului depinde de credibilitatea consolidării, nu doar de existența unui guvern.

Alegeri anticipate

Ipoteza politică presupune că după ce Parlamentul este dizolvat, urmează o campanie de două-trei luni, iar guvernul cu puteri limitate continuă administrarea. Noul executiv este instalat după încă una-două luni de negocieri. În acest caz, perioada totală de incertitudine s-ar putea prelungi cu patru până la șase luni. Problema economică derivă din intervalul prelungit în care deciziile majore sunt amânate.

1. PIB intră într-o zona de risc cert de recesiune (-0,5% – -1,2%). Într-un scenariu sever, în care alegerile produc un Parlament și mai fragmentat, contracția ar putea ajunge temporar spre (-2,0% – – 2,5%). În acest context am putea asista la amânarea investițiilor private, întârzierea achizițiilor și investițiilor publice, deteriorarea încrederii consumatorilor, menținerea unor costuri mai mari de finanțare, încetinirea creditării și o absorbție mai slabă a fondurilor europene. Să nu uităm că am pornit de la estimarea dată deja de Comisia Europeană care indică o creștere de numai 0,1% și avertizează că riscurile interne sunt orientate în jos din cauza instabilității politice. Economia se află, așadar, foarte aproape de pragul recesiunii chiar înaintea unui șoc politic suplimentar.

2. Cursul de schimb se poate deprecia până intr-un interval estimate de 5,25–5,50 lei/euro. Într-o fază de stres sever, cursul ar putea testa temporar 5,60, mai ales dacă apar simultan semnale de downgrade, blocarea unor fonduri europene, creșterea prețurilor energiei și măsuri electorale cu impact bugetar. BNR ar încerca probabil să limiteze mișcările dezordonate, ceea ce ar consuma lichiditate și ar menține dobânzile din piață ridicate.

3. Dobânda-cheie va fi păstrată obligatoriu la 6,50% sau chiar majorată spre 6,75%–7,00% dacă deprecierea leului alimentează inflația. În consecință, costul creditelor pentru companii și populație ar rămâne ridicate. Randamentul titlurilor de stat pe zece ani ar putea crește cu circa 50 până la 140 puncte de bază, spre 7,4%–8,3%. La un necesar anual mare de finanțare, un plus de 100 de puncte de bază nu afectează instantaneu întreagul stoc de datorie, dar majorează progresiv factura dobânzilor. Pentru emisiuni noi și refinanțări de, ipotetic, 200–250 miliarde RON, un cost suplimentar mediu de 1 punct procentual ar însemna, în timp, aproximativ 2–2,5 miliarde RON anual în cheltuieli suplimentare cu dobânzile.

4. Inflația medie anuală ar putea să scadă până într-un interval de circa 7,5%–8,5%. Anticipatele nu produc inflație direct, dar o pot alimenta prin deprecierea cursului, creșterea primei de risc, majorarea costurilor de finanțare, eventuale promisiuni sau cheltuieli electorale și, implicit, prin amânarea măsurilor fiscale structurale. O depreciere suplimentară a leului cu 3%–5% ar putea adăuga aproximativ 0,4–0,9 puncte procentuale inflației într-un interval de câteva trimestre și corelat cu dinamica importurilor.

5. Deficitul bugetar ar putea rămâne intr-un interval de 6,6%–7,4% din PIB. Într-un scenariu electoral populist deficitul ar putea depăși 7,5% din PIB, anulând o parte importantă din ajustarea realizată în 2025–2026. În acest scenariu, prezumția de bază este că măsurile de corecție vor fi amânate, dar și cheltuielile electorale vor crește, veniturile vor fi mai mici din cauza stagnării economiei, investițiile finanțate european vor fi înlocuite parțial cu finanțare națională, iar costurile de finanțare vor crește.

6. Investiții private reale ar putea scădea cu circa 5%–9%. Investițiile publice efectiv executate ar putea fi cu 5%–12% sub program, din cauza întârzierilor administrative, a lipsei deciziilor și a blocajelor privind cofinanțarea. Șomajul ar putea crește spre 6,6%–7,1%. Cele mai expuse domenii ar fi construcțiile private, industria orientată spre piața internă, retailul discreționar, serviciile pentru companii și întreprinderile mici cu lichiditate redusă.

7. Reacția inițială probabilă a BVB va fi negativă, cu o contracție de -8% până la -15% a indicelui BET. În situația apariției simultane a unui downgrade și a unui rezultat electoral perceput drept incompatibil cu disciplina fiscală sau direcția europeană, corecția ar putea ajunge temporar la -18%–25%. Băncile ar fi afectate prin creșterea randamentelor suverane și a riscului de credit. Companiile reglementate ar fi afectate de riscul intervențiilor politice și fiscale. Companiile energetice ar putea fi parțial protejate de contextul extern, dar nu ar fi imune la discountul de țară.

8. Ratingul va fi vulnerabil. Probabilitatea unui downgrade ar urca spre 35%–55%. Riscul de downgrade ar fi chiar mai ridicat dacă anticipatele ar aduce un Parlament fără majoritate, un program fiscal expansionist, contestarea reformelor convenite cu UE și întârzieri majore ale fondurilor europene. România se află deja la doar o treaptă de categoria nerecomandată investițiilor, iar agențiile urmăresc explicit deficitul, datoria, reformele și continuitatea fondurilor europene.

Concluzie

Guvernul minoritar este scenariul economic defensiv: nu rezolvă problemele structurale, dar limitează pierderile, stabilizează așteptările și menține funcțional canalul fondurilor europene.

Alegerile anticipate sunt scenariul cu potențial politic superior, dar cu un cost economic inițial semnificativ. Ele devin avantajoase doar dacă produc rapid o majoritate clară, un guvern coerent și un program fiscal credibil. În acel caz, după șocul inițial, economia ar putea recupera în 2027. Dacă rezultatul este fragmentat, anticipatele nu rezolvă criza, ci o prelungesc, iar pierderea economică devine permanentă, nu doar temporară.

Cea mai importantă asimetrie este aceasta: un guvern minoritar poate surprinde pozitiv dacă funcționează rezonabil; anticipatele trebuie să producă un rezultat foarte bun doar pentru a compensa costul tranziției.

Asumarea unor costuri economice ar fi fost mai fezabilă dacă am fi avut un rating mai bun (plus un notch/pas), iar abaterile de la punctul de echilibru ar fi depășit marginal o marjă de 2 puncte procentuale.

Cea mai bună opțiune, în actualul context, este orice soluție care restabilește rapid funcționarea deplină a guvernării, oricare alta în afară de alegeri anticipate (care rămân totuși expresia unei opțiuni de ultimă instanță).

Florian Libocor este economist-șef la BRD – Groupe Société Générale

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