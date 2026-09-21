Florian Libocor/ Alertă de piață – desemnare prim-mistru & impuls S&P Global

Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru. Este prima trecere efectivă de la negocierile politice la testarea unei formule concrete în Parlament după peste patru luni de interimat. El a spus că în continuare nu există o majoritate parlamentară. Siegfried Mureșan se bazează în acest moment doar pe voturile PNL, USR și UDMR (cu o condiție: fără voturi de la extremiști), adică are doar 170 de parlamentari. Mai mult, președintele a precizat că nu avea confirmarea lui Mureșan că acceptă propunerea. Confirmarea a venit câteva minute mai târziu, pe Facebook.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară „surprins” și „dezamăgit” de propunere și consideră „greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului”. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că nu crede că Siegfried Mureșan va ajunge să ceară votul de învestire în Parlament.

Desemnarea este importantă deoarece Mureșan pornește cu sprijinul PNL–USR–UDMR, dar nu cu o majoritate parlamentară demonstrată. USR spune explicit că, dacă învestitura eșuează, anticipatele trebuie să devină „o soluție reală”, nu doar una teoretică. În același timp, PNL a deschis o cale de compromis cu PSD: susținerea unui guvern minoritar Mureșan în schimbul unei rotații ulterioare a premierului.

Față de evaluarea precedentă, deoarece desemnarea deschide simultan ambele căi, probabilitățile aferente celor două posibile evoluții politice devin: 60–70% guvern minoritar/formulă negociată și 30–40% anticipate, față de 65–75% / 25–35%. Evenimentul justifică însă notificarea prin el însuși: următorul vot parlamentar devine acum un binary trigger.

Aparent, piețele nu interpretează încă desemnarea drept deteriorare. Randamentul României la 10 ani a coborât ieri la aproximativ 7,20%, de la 7,30% pe 16 septembrie și 7,32% pe 15 septembrie. Este o normalizare după volatilitatea extremă de la începutul săptămânii, nu un nou episod de stres suveran.

La fel de important, EUR/RON este 5,2624 pe 17 septembrie, față de 5,2629 pe 16 septembrie și 5,2627 marți. Leul rămâne aproape de maxime, dar nu există accelerarea spre 5,30–5,35 pe care am considera-o semnal de repricing politic. Contextul global s-a ameliorat marginal astăzi, cu randamentul randamentul 10Y al SUA revenind sub 5%, ceea ce explică o parte din relaxarea obligațiunilor românești.

Ceea ce s-a schimbat fundamental este că riscul politic devine acum observabil prin vot, nu prin declarații. Dacă Mureșan obține sprijinul PSD sau o majoritate echivalentă credibilă, probabilitatea anticipatelor scade rapid spre 10–20%, ceea ce ar putea comprima și prima de risc suverană. Dacă însă prima învestitură eșuează, probabilitatea anticipatelor crește la aproximativ la 45–55% și riscul de downgrade spre 50–60%. Un al doilea eșec ar face anticipatele scenariul dominant și ar necesita lărgirea simultană a intervalelor pentru estimările PIB, EUR/RON, 10Y, investiții și BET, mai ales înaintea evaluării S&P Global Rating din 2 octombrie.

Când politica întâlnește ratingul

După analiza raportului S&P Global din 15 mai și a situației politice confirmate la 17 septembrie, se pot contura două planuri care ar putea explica decizia S&P Global care va veni în 2 octombrie: i) – factori care s-au îmbunătățit și ii) – factori care s-au deteriorat; fără a transforma asta într-o predicție a deciziei agenției.

Găsesc raportul din mai ca fiind foarte util pentru că S&P Global spune explicit ce ar putea declanșa o retrogradare: prelungirea blocajului guvernamental sau incapacitatea de a continua reducerea deficitului în 2027; pierderea intrărilor așteptate din fonduri UE; ori agravarea șocului extern astfel încât să afecteze simultan inflația, creșterea, balanța de plăți și rezultatele fiscale.

Ce s-a schimbat față de 15 mai? Problema cea mai evidentă este că una dintre ipotezele de bază ale S&P Global nu s-a materializat până acum. În mai, agenția scria că se așteaptă ca un nou guvern să fie format „în următoarele câteva săptămâni”, fie prin refacerea unei formule de coaliție, fie printr-un guvern minoritar susținut parlamentar.

Suntem, la 18 septembrie, la peste patru luni de la căderea guvernului, iar președintele l-a desemnat pe Siegfried Mureșan fără existența unei majorități parlamentare conturate. El are zece zile pentru formarea cabinetului și obținerea votului de încredere. Reuters notează explicit că această criză politică prelungită pune presiune asupra ratingului investment-grade. Președintele însuși a spus că după consultări „nu avem o majoritate conturată”.

Pentru agenție nu contează politica per se, ci efectul ei asupra predictibilității și eficacității politicilor și asupra capacității și disponibilității guvernului de a implementa măsurile anunțate. În raportul din mai, componenta instituțională avea deja scorul 4 din 6, iar S&P Global invoca politici fiscale prociclice și probleme de transparență/instituții.

Așadar, cele patru luni de interimat nu sunt neutre din perspectiva propriei metodologii S&P Global.

Există însă un contrapunct important: fiscalitatea. Raportul din mai pornea de la o ipoteză fiscală destul de precisă: deficit general government de 6,3% din PIB în 2026, urmat de 5,5% în 2027, 4,5% în 2028 și 4,0% în 2029. Datoria era proiectată să urce de la 59,4% în 2025 la 61,8% în 2026 și 63,3% în 2027.

Comisia Europeană confirmă între timp că ajustarea fiscală este substanțială: estimează un impuls fiscal restrictiv de circa 2,5% din PIB în 2026, deși datoria continuă să crească, spre 61,6% din PIB în 2026 și 63,4% în 2027. România rămâne însă în procedura de deficit excesiv.

Asta contează mult. S&P Global spunea în mai că menținerea BBB- se baza tocmai pe așteptarea unei consolidări fiscale semnificative în 2026–2027 și a unui buget 2027 credibil. Prin urmare, imaginea nu este pur negativă: politica a evoluat mai rău decât ipoteza S&P Global din mai, dar ajustarea fiscală nu a deraiat în aceeași măsură.

Al doilea punct sensibil: fondurile UE. Aici raportul este aproape la fel de explicit ca în privința politicii. În mai, S&P Global presupunea că România va obține cea mai mare parte a fondurilor UE disponibile în 2026, în valoare de până la 3,5% din PIB.

Mai mult, agenția spunea direct că incapacitatea de a obține fluxurile UE așteptate în 2026 -2027 ar reduce creșterea, ar complica consolidarea fiscală și ar amplifica riscurile balanței de plăți.

Prin urmare, orice pierdere sau întârziere materială a fondurilor PNRR contează mai mult decât valoarea bugetară imediată: lovește simultan în creștere economică, poziție fiscală, poziție externă și credibilitate instituțională.

Ce spune acum raportul din 15 mai? Raportul din 15 mai ne oferă scorurile originale publicate de S&P Global care sunt oarecum decuplate de contextul actual:

Componentă S&P Scor mai 2026 Context actual Instituțional 4 presiune negativă: interimat prelungit și majoritate încă neclară Economic 3 creștere foarte slabă, dar investițiile oferă suport Extern 3 vulnerabilitate încă ridicată Fiscal – flexibilitate/performanță 5 ajustare fiscală vizibilă, dar deficit încă mare Fiscal – povara datoriei 5 datorie și costul dobânzilor în creștere Monetar 3 BNR rămâne un factor de stabilitate

Scorurile originale sunt cele publicate de S&P; ultima coloană este o lectură personală asupra evoluțiilor ulterioare, nu o evaluare S&P.

De ce votul pentru Mureșan devine acum foarte important? Aici cred că se află informația cu cea mai mare valoare pentru aceasta analiza simplă. S&P Global scria în mai că un „protracted government stalemate” poate constitui una dintre condițiile unei retrogradări. Pe 17 septembrie, după patru luni de criză, avem un candidat desemnat, dar nu avem încă majoritatea.

Prin urmare, votul de învestitură poate schimba simultan două variabile din modelul S&P: 1) stabilitatea instituțională și 2) capacitatea de implementare fiscală.Dacă se formează un guvern cu o majoritate funcțională și cu un angajament credibil privind bugetul 2027, o parte importantă din riscul identificat în mai se reduce. Dacă desemnarea eșuează și România intră într-o nouă rundă de nominalizări/negocieri, criteriul de protracted government stalemate devine mai greu de separat de situația efectivă descrisă de agenție.

Concluzie

Nu doresc să formulez o predicție asupra unei decizii viitoare a S&P Global, că „va menține” sau „va retrograda”, ci o formulare analitică a unei concluzii echilibrate.

Față de evaluarea S&P Global din 15 mai, balanța factorilor de rating s-a deteriorat în principal pe dimensiunea instituțional-politică, în timp ce ajustarea fiscală oferă un contrapunct important. Variabila decisivă înainte de 2 octombrie este dacă nominalizarea lui Siegfried Mureșan produce rapid o majoritate funcțională și o capacitate credibilă de continuare a consolidării fiscale și de absorbție a fondurilor UE. Un nou eșec al formării guvernului ar aduce situația României sensibil mai aproape de scenariul negativ descris explicit de S&P Global în mai – „protracted government stalemate” combinat cu dificultăți de implementare fiscală – în timp ce formarea rapidă a unui guvern ar elimina unul dintre cele mai importante riscuri apărute de la ultima evaluare.

Momentul 2 octombrie nu este neapărat capătul ferestrei de risc. Outlook-ul negativ din mai este explicit construit pe un orizont de 6–12 luni, nu exclusiv pe următoarea dată de review. Asta înseamnă că o eventuală menținere a ratingului la o evaluare nu ar echivala, prin ea însăși, cu dispariția riscului de downgrade.

Cred ca, până la 2 octombrie, piețele ar trebui să urmărească trei evolții care se suprapun cel mai bine pe scenariul negativ publicat de S&P Global: i) – rezultatul votului de învestitură și natura majorității, ii) – semnalele concrete privind bugetul/consolidarea din 2027 și iii) – situația fondurilor UE.

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