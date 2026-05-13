Video / Flancul Estic și Nordic al NATO, la București, la aceeași masă. „Construim o zonă de securitate de la Arctica la Marea Neagră”

Summitul B9 din România a adus la București cei mai importanți lideri de pe Flancul Estic și Nordic al NATO, pentru consultări legate de securitate și noi angajamente în perspectiva următoarei ediții, de la Varșovia. Formatul B9 a fost creat de România și Polonia, împreună, în 2015.

Printre liderii prezenți la București s-au numărat secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainean Volodimir Zelenski – cu o prezență simbolică – sau președintele Finlandei Alexander Stubb. Președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Karol Nawrocki au deschis evenimentul, șeful statului român afirmând că reuniunea are ca obiectiv principal armonizarea pozițiilor statelor din regiune privind viitorul NATO, în contextul pregătirilor pentru următorul summit NATO, de peste 2 luni, din Ankara.

La reuniunea B9 de la București au participat și statele nordice, lucru apreciat de liderii participanți, în contextul rolului tot mai puternic al statelor din Flancul Nordic la apărarea comună. Președintele Poloniei a punctat de altfel că implicarea statelor nordice la formatul B9 consolidează arhitectura de securitate din nordul și estul Europei.

Președintele Ucrainei a cerut miercuri, la Summitul B9 desfășurat la Palatul Cotroceni, accelerarea sprijinului european pentru industria de apărare ucraineană și transmiterea unui mesaj clar privind unitatea alianței nord-atlantice.

Președintele Nicușor Dan: ”Mottoul reuniunii este «Oferim mai mult pentru securitatea transatlantică»” / Investițiile în industria de apărare și în apărarea convențională vor crește

Președintele României a explicat că reuniunea B9 de la București are rolul „de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea Alianței”.

„Într-un climat internațional dinamic”, cu două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara, șeful statului a subliniat importanța poziționării geografice a țărilor participante.

„Nu este lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele României a pledat pentru consolidarea relației transatlantice, pentru creșterea investițiilor în domeniul apărării și pentru consolidarea capacităților militare comune: „Trebuie să le transformăm în capabilități, să sporim contribuția aliaților europeni la Alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială militară transatlantică solidă”, a spus el.

Nicușor Dan a evidențiat și importanța sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova, apreciind că securitatea celor două state este strâns legată de securitatea întregii regiuni.

„E un sprijin pe care nu trebuie să îl facem doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră”, a declarat șeful statului.

Președintele Poloniei: ”Împreună, construim o zonă continuă de securitate de la Arctică și până la Marea Neagră”

La rândul său, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat miercuri, în cadrul Summitului B9, că securitatea Europei depinde de menținerea unei prezențe aliate puternice și de creșterea investițiilor în apărare, subliniind importanța unității în cadrul NATO.

Liderul polonez a salutat participarea statelor nordice la reuniune și a apreciat că implicarea acestora consolidează arhitectura de securitate din nordul și estul Europei.

„Împreună, construim o zonă continuă de securitate de la Arctică și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere a noastră. Și este exact ceea ce face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO, o prezență aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA și a altor aliați sunt esențiale pentru descurajare și pentru apărarea regiunilor noastre”, a afirmat președintele Poloniei.

Referindu-se la viitorul summit NATO de la Ankara, programat peste aproximativ două luni, Karol Nawrocki a spus că reuniunea trebuie să transmită un mesaj ferm privind solidaritatea Alianței.

„Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă necesită însă și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare, una dintre cele mai mari contribuții din toată Alianța. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de la Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO, pentru a demonstra că Alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesare pentru a descuraja agresiunea, în orice direcție, a teritoriilor noastre”, a declarat el.

Nawrocki: ”Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe o ureche, cât costă să subestimezi un adversar”

Președintele polonez a reiterat sprijinul politic și strategic pentru Ucraina și a atras atenția asupra rolului Belarusului în susținerea efortului militar al Rusiei.

Totodată, el a pledat pentru menținerea unei voci puternice a Formatului B9 în interiorul NATO.

„Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe o ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul Alianței. Să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații. Va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre. Polonia rămâne angajată în toate aceste patru direcții”, a afirmat Karol Nawrocki.

În discursul său, liderul de la Varșovia a avertizat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei depășește cadrul unui conflict regional și reprezintă o amenințare directă la adresa ordinii euro-atlantice.

„Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici. Este un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult în nordul continentului este necesară unitatea țărilor noastre”, a evidențiat el.

Volodimir Zelenski: ”Sarcina noastră e să ne asigurăm că Rusia nu va mai putea transmite niciodată ultimatumuri, să domine vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe”

În același timp, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a adresat liderilor participanți la eveniment și a transmis că sarcina țărilor partenere în acest format este ”să ne asigurăm că niciodată conducere Rusiei nu va mai putea să transmită ultimatumuri, să domine vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe”.

„Este important ca astăzi să avem acest format aici care aduce la un loc Europa de Nord, Centrală și de Est care se află sub amenințarea rusă. Chiar și înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, Rusia a început să ceară ca Ucraina să revină la frontierele sale vechi și să renunțe la tot. A fost o cerință neacceptabilă.

Dacă au șansa, vor dori să revină la acest punct de vedere. Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată conducere Rusiei nu va mai putea să transmită asemenea ultimatumuri, să domine vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe.

Am făcut deja foarte mult pentru a opri și de a ne asigura că războiul nu le va mai aduce niciodată victoria și că nu vor avea niciodată impunitate în calitate de agresor”, a afirmat Zelenski în cadrul sesiunii plenare a summitului.

Zelenski a mulțumit aliaților și României pentru ajutorul oferit de-a lungul războiului pornit de Rusia și a spus că e nevoie de dovezi că NATO e o alianță puternică, care nu se va dezmembra.

”Suntem foarte, foarte recunoscători pentru sprijinirea Ucrainei în acești ani de război. Trebuie să ne amintim că nu este o risipă pentru UE, summitul NATO de la Ankara va discuta dificultăți economice. Trebuie dovedit că NATO e puternic și nu se va dezmembra. De asemenea, să nu ne temem să discutăm despre o UE care se poate baza pe resursele proprii”, a afirmat Zelenski.

La Summitul B9 au participat:

secretarul general NATO, Mark Rutte;

preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.

