Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, arestat preventiv pentru acuzații de viol și agresiune sexuală. Fostul ministru: „Este un atac la adresa mea”

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost arestat preventiv sâmbătă, pentru 30 de zile, pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

El este acuzat că, în calitate de cadru didactic universitar, ar fi hărțuit două studente pentru a le trece examenul. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a reacționat, spunând că „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”.

Instanța ieșeană a dispus, sâmbătă, arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, după ce, vineri, acesta a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior. Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, a transmis Parchetul Iași, printr-un comunicat.

Alexandru Toader este cadru didactic universitar la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente după ce acestea nu ar fi promovat examenul în prima sesiune.

El le-ar fi cerut favoruri sexuale pentru a le trece examenele. Una dintre studente ar fi povestit procurorilor că ar fi cedat presiunilor și ar fi întreținut relații sexuale cu acesta, în biroul acestuia de la facultate și, mai apoi, la biroul său notarial. Cele două fete susțin că nu sunt singurele hărțuite sexual de Alexandru Toader.

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente jurnaliştilor de la Reporter de Iaşi, despre modul cum a fost abordată de către Alexandru Toader.

Tânăra susţine că a renunţat ulterior la Facultatea de Drept, iar acum finalizează o altă specializare universitară.

Tudorel Toader: „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a reacționat, spunând că „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”. El susține că fiul său „până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate”.

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