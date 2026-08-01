Fitch menține ratingul României la BBB-, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția: Blocajul politic și derapajul fiscal pot duce la retrogradare

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor („investment grade”), menținând însă perspectiva negativă, în condițiile în care consideră că finanțele publice rămân vulnerabile, iar incertitudinea politică amplifică riscurile privind continuarea consolidării fiscale.

În evaluarea publicată vineri, Fitch apreciază că ratingul României este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și de fluxurile de capital asociate, care facilitează accesul la finanțare externă și susțin convergența economică. Agenția notează, de asemenea, că PIB-ul pe locuitor și indicatorii de guvernanță sunt peste media statelor din aceeași categorie de rating.

În același timp, aceste atuuri sunt compensate de existența unor deficite bugetare și externe ridicate și persistente, de creșterea datoriei publice și a datoriei externe nete, de inflația ridicată și de o scenă politică tot mai fragmentată și polarizată.

Un element neobișnuit al raportului Fitch este mențiunea că decizia finală a fost modificată în urma unui apel formulat de autoritățile române. Agenția precizează că, „în conformitate cu politicile Fitch, emitentul a formulat o contestație și a furnizat informații suplimentare, ceea ce a condus la o decizie de rating diferită de cea adoptată inițial de comitetul de rating”. Fitch nu precizează însă care a fost decizia inițială și nici în ce a constat schimbarea.

De altfel, într-o postare pe Facebook, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a precizat că „România rămâne în categoria recomandată investițiilor – un nou test trecut la limită.”

Fitch: Deficitul va coborî sub ținta Guvernului

Agenția estimează că deficitul bugetar al administrației publice va scădea la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6% asumată de Guvern, după nivelul de 9,3% înregistrat în 2024.

Potrivit Fitch, această evoluție este determinată de o execuție bugetară mai bună în primele șase luni ale anului și de efectele măsurilor de consolidare fiscală deja implementate.

Deficitul cash s-a redus la 42 miliarde lei în primul semestru al anului, echivalentul a aproximativ 2% din PIB-ul estimat pentru 2026, comparativ cu 70 miliarde lei în aceeași perioadă din 2025. Veniturile au crescut inclusiv ca efect al majorării TVA, iar cheltuielile au rămas relativ stabile, pe fondul înghețării nominale a salariilor și pensiilor.

Fitch mai arată că investițiile finanțate din fonduri europene continuă să joace un rol important în susținerea economiei și în diminuarea necesarului de finanțare de pe piețele internaționale. În 2026, România beneficiază de fonduri din politica de coeziune, PNRR și din mecanismul european SAFE, care reduc presiunea asupra finanțării externe.

Economia intră în contracție în 2026

Raportul estimează că economia României va înregistra o contracție de 0,6% în 2026, în condițiile în care reducerea veniturilor reale ale populației și încrederea scăzută a consumatorilor afectează consumul intern, iar conflictul din Orientul Mijlociu reduce cererea externă.

Relansarea este estimată abia în următorii ani, când ritmul de creștere ar putea reveni spre potențialul de aproximativ 2,3%.

În același timp, inflația va rămâne ridicată. Fitch estimează o inflație medie de 7,6% în 2026, după 6,8% în 2025, înainte de o temperare graduală până la 3,8% în 2028.

Fitch: Incertitudinea politică este principalul risc

Perspectiva negativă reflectă în primul rând deteriorarea finanțelor publice și creșterea incertitudinii politice.

Potrivit agenției, „incertitudinea politică s-a accentuat”, iar după prăbușirea coaliției de guvernare există „o perioadă potențial prelungită de riscuri politice și de politici publice”, în condițiile în care momentul formării unui nou executiv și stabilitatea acestuia rămân incerte.

Fitch avertizează că actuala situație „a redus vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după 2026 și a întârziat aprobarea reformelor restante din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF)”, ceea ce poate conduce inclusiv la pierderea unor fonduri europene.

În evaluarea agenției, reducerea deficitului va continua și după 2026, însă într-un ritm mai lent decât cel anticipat inițial, existând „riscuri semnificative de deteriorare înaintea alegerilor parlamentare din 2028”, generate de istoricul relaxării fiscale în anii electorali, de creșterea economică modestă, de costurile sociale ale unor noi măsuri de ajustare și de incertitudinea politică.

Fitch estimează că datoria publică va continua să crească până la 64,5% din PIB în 2028, de la 59,3% la sfârșitul lui 2025, și avertizează că traiectoria acesteia rămâne vulnerabilă inclusiv în cazul unei deprecieri a leului, peste jumătate din datoria guvernamentală fiind denominată în valută.

Agenția atrage atenția și asupra dezechilibrelor externe. Deficitul de cont curent va rămâne, potrivit estimărilor sale, la 6,7% din PIB în 2028, unul dintre cele mai ridicate niveluri din categoria BBB, ceea ce face ca România să rămână puternic dependentă de finanțarea externă și vulnerabilă la schimbările de sentiment din piețele financiare.

Condițiile pentru o eventuală retrogradare

Fitch precizează explicit că principalul risc pentru rating îl reprezintă imposibilitatea continuării consolidării fiscale.

Potrivit agenției, o retrogradare ar putea interveni în cazul „neimplementării unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală care să conducă la stabilizarea datoriei publice ca pondere în PIB pe termen mediu”, inclusiv ca urmare a „unui blocaj politic prelungit care împiedică implementarea politicilor publice”.

În schimb, perspectiva negativă ar putea fi revizuită la stabilă dacă va exista „încrederea că progresele constante în consolidarea fiscală vor susține stabilizarea datoriei publice ca pondere în PIB pe termen mediu”.

Ministerul Finanțelor: Ajustarea fiscală începe să producă rezultate

Ministerul Finanțelor consideră că decizia Fitch confirmă faptul că România își păstrează statutul de economie recomandată investițiilor și că măsurile de consolidare fiscală încep să producă efecte.

„Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică și bugetară este urmărită atent de piețe și de agențiile de rating. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ținta Guvernului. Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul a făcut din nou apel la evitarea blocajelor politice și la continuarea consolidării fiscale.

„Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forțelor politice și a instituțiilor statului pentru a evita blocajele și inițiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă”, a afirmat Alexandru Nazare.

***