Fitch îmbunătățește perspectiva Bulgariei la „pozitivă” – economia crește de 3 ori mai rapid decât media zonei euro

Fitch Ratings a confirmat ratingul Bulgariei la „BBB+” şi a îmbunătăţit perspectiva de la stabilă la pozitivă, invocând reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susţinut de o majoritate parlamentară, scrie Novinite.

Mediul politic mai stabil ar putea oferi oportunitatea de a avansa reformele structurale menite să susţină potenţialul de creştere economică, să sporească prosperitatea şi să consolideze guvernanţa sectorului public, valorificând în acelaşi timp progresele realizate de Bulgaria în direcţia aderării la zona euro.

Fitch a precizat că ratingul Bulgariei continuă să beneficieze de apartenenţa la UE şi la zona euro, precum şi de indicatorii solizi privind finanţele publice şi echilibrul extern. Aceste puncte forte sunt parţial contrabalansate de riscurile de supraîncălzire a economiei, inclusiv cele asociate politicii fiscale prociclice, inflaţiei ridicate şi deficitelor de cont curent.

Agenţia a remarcat că economia Bulgariei a menţinut, începând din 2024, un ritm de creştere de aproximativ 3%, semnificativ peste media de aproximativ 1% din zona euro.

Fitch estimează că ritmul de creştere a PIB va încetini treptat, până la 2,4% în 2028, pe măsură ce economia se va orienta către o creştere mai lentă a cererii interne şi o performanţă mai puternică a exporturilor.

Dezechilibrele economice, determinate în principal de creșterea salariilor

Agenția a subliniat, de asemenea, apariția unor dezechilibre macroeconomice, determinate în principal de creșterea puternică a salariilor nominale din ultimii trei ani. Această creștere salarială a dus la o creștere bruscă a consumului gospodăriilor și a contribuit la o lărgire substanțială a deficitului de cont curent, care, potrivit previziunilor Fitch, va ajunge la 7,4% din PIB în 2026.

Deficitul prognozat se situează cu mult peste nivelurile înregistrate de obicei de țările cu ratinguri de credit similare cu cel al Bulgariei, a afirmat Fitch.

Agenția se așteaptă ca inflația medie anuală să atingă 4,9% în acest an și să rămână peste media țărilor cu rating „BBB+” în perioada 2027–2028.

Reducerea dezechilibrelor macroeconomice și succesul reformelor structurale se numără printre factorii care ar putea susține o îmbunătățire a ratingului Bulgariei.

În schimb, Fitch a afirmat că o deteriorare suplimentară a dezechilibrelor economice, o încetinire bruscă a creșterii PIB-ului, inclusiv una cauzată de o competitivitate mai slabă, sau o creștere substanțială a raportului dintre datoria publică generală și PIB ar putea duce la o retrogradare a ratingului.

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