Fitch: Criza pieței imobiliare din China se va prelungi și în 2026, în ciuda stimulentelor acordate de guvern

Criza imobiliară din China care durează de mai mulți ani, se preconizează că se va prelungi și în 2026, cu efecte negative asupra calității activelor bancare, în ciuda faptului că guvernul face eforturi să stimuleze cererea, arată o analiză Firch Ratings.

Vânzările de locuințe noi în China ar putea scădea cu 15% – 20%, în funcție de regiune, înainte ca sectorul imobiliar să se stabilizeze, a declarat Lulu Shi, director Fitch, la o o conferință de presă susținută la Shanghai. Valoarea tranzacțiilor imobiliare ar putea scădea cu încă 7%-10% anul viitor, a adăugat ea.

„Măsurile de stimulare ale guvernului de la Beijing nu au scos sectorul rezidențial din declin”, a spus Shi. „O redresare semnificativă a sectorul imobiliar va veni doar după ce piața muncii se va stabiliza și veniturile gospodăriilor vor crește din nou, ceea ce ar necesita o perioadă mai lungă de timp”.

Partea bună este că măsurile de susținere a sectorului imobiliar au prevenit „o aterizare forțată”, deoarece nu va exista un alt val de incapacitate de plată al dezvoltatorilor, ceea ce ar fi zdruncinat încrederea cumpărătorilor de locuințe, a spus Shi. Recesiunea imobiliară din China, care durează de patru ani, a frânat a doua cea mai mare economie din lume, care a înregistrat cel mai lent de creștere în trimestrul al treilea. Scăderea prelungită a prețurilor descurajează cumpărătorii de locuințe, care sunt din ce în ce mai îngrijorați de viabilitatea investițiilor imobiliare pentru economisire.

Perspectiva slabă pentru piața imobiliară internă înseamnă, de asemenea, că creditele imobiliare neperformante vor rămâne probabil „ridicate” anul viitor, a declarat Vivian Xue, director pentru instituții financiare la Fitch, în cadrul aceleiași conferințe de presă. Acest lucru, coroborat cu capacitatea slăbită a gospodăriilor de a rambursa ipotecile și alte împrumuturi pentru nevoi personale, înseamnă că valoarea activelor băncilor s-ar putea deteriora anul viitor, a adăugat ea.

Se așteaptă ca creditorii țării să mențină impulsul în 2026 pentru a scăpa de creditele neperformante fie prin radieri directe, fie prin transferuri către firme de administrare a activelor, potrivit lui Xue.

Băncile chineze aveau credite neperformante în valoare de 3,4 trilioane de yuani (479 de miliarde de dolari) la sfârșitul lunii iunie, apropiindu-se de vârful din martie anul trecut, conform datelor oficiale.

