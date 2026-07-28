Fitch: Corecția pieței AI, un risc major pentru economia globală

Boomul inteligenței artificiale și riscul unei corecții a pieței se conturează drept riscuri majore pentru creditarea globală, avertizează agenția de rating Fitch. Instituția se alătură astfel preocupărilor tot mai mari potrivit cărora evaluările în creștere ale companiilor de tehnologie și cheltuielile fără precedent pentru AI ar putea devansa randamentele viitoare, încă incerte, transmite Reuters.

În raportul său privind perspectivele riscurilor globale pentru trimestrul al treilea, Fitch arată că mediul de creditare rămâne dominat de două riscuri pe termen scurt: vulnerabilitatea tot mai mare la o corecție a piețelor asociată inteligenței artificiale și incertitudinea persistentă legată de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Agenția de rating reia avertismentele recente formulate de organismele internaționale de supraveghere, potrivit cărora boomul AI a devenit tot mai strâns legat de creșterea economică și de piețele de capital, în special în Statele Unite, ceea ce amplifică riscurile unei eventuale vânzări masive de active.

„Amploarea investițiilor în AI face ca expunerea economiei și a piețelor de capital, în ansamblu, la o astfel de corecție să fie semnificativă”, arată Fitch.

Evaluări apropiate de nivelurile din perioada bulei dotcom

Avertismentul, cel mai categoric formulat până acum de una dintre marile agenții de rating, vine în contextul în care acțiunile asiatice asociate sectorului AI au înregistrat din nou scăderi marți, pe fondul îngrijorărilor legate de finanțarea exploziei investițiilor și al semnelor privind intensificarea concurenței din partea Chinei.

Raportul Fitch subliniază că raportul preț-câștig ajustat ciclic al indicelui american S&P 500 a urcat la niveluri apropiate de cele înregistrate în perioada bulei dotcom de la sfârșitul anilor 1990. În același timp, emisiunile de obligațiuni corporative din SUA au crescut cu 26% în prima jumătate a anului 2026, evoluție determinată în mare măsură de finanțările legate de inteligența artificială.

Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle și SpaceX au emis împreună obligațiuni cu grad investițional în valoare de 182 de miliarde de dolari. Totodată, cheltuielile de capital ale Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft sunt estimate să crească în acest an cu peste 75%, până la 700 de miliarde de dolari, potrivit Fitch.

Agenția estimează că expansiunea investițiilor în tehnologia informației a contribuit direct cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB-ului SUA în primul trimestru. Creșterea prețurilor acțiunilor a susținut, de asemenea, cheltuielile gospodăriilor prin efectul de avuție.

Cu toate acestea, incertitudinile privind veniturile viitoare generate de AI, reglementarea, concurența și perturbările de pe piața muncii ar putea declanșa o corecție semnificativă și de durată a piețelor, cu implicații macroeconomice extinse.

„Gradul în care piețele de capital și economiile au devenit interconectate cu AI a creat o vulnerabilitate pentru piețele de credit”, arată Fitch.

Războiul și fenomenul El Niño

Riscul geopolitic rămâne cealaltă preocupare majoră, în special în contextul reluării luptelor dintre Statele Unite și Iran în ultimele săptămâni și al unei noi închideri a Strâmtorii Hormuz.

Fitch estimează că economia mondială va încetini, urmând să înregistreze o creștere de 2,4% în 2026. Agenția prognozează că inflația din SUA va încheia anul la 3,7%, reflectând efectele prețurilor mai ridicate ale energiei.

Raportul semnalează și un fenomen El Niño puternic drept un risc emergent pentru piețele de credit, având în vedere probabilitatea apariției secetelor, inundațiilor și furtunilor severe.

Agenția de rating avertizează că acest fenomen ar putea amplifica presiunile inflaționiste asociate conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Țările puternic îndatorate, cu ratinguri speculative, de tip „junk”, ar fi deosebit de vulnerabile. Creșterea prețurilor alimentelor ar putea complica politica monetară, majora costurile subvențiilor și accentua presiunile asupra finanțelor publice.

În America Latină, unde îngrășămintele și motorina reprezintă între 50% și 70% din costurile inputurilor agricole, iar aproximativ 30% din aprovizionarea cu îngrășăminte provine din Orientul Mijlociu, majorarea costurilor și recoltele mai slabe ar putea reduce marjele din agribusiness și afecta sectoarele de transport, inclusiv porturile, căile ferate și drumurile cu taxă, arată Fitch.

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