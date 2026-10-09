ANAF: 5 firme de recrutare a muncitorilor asiatici, prejudiciu de peste 6 mil. lei adus statului

Inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism prin care cinci societăţi din domeniul recrutării şi plasării muncitorilor asiatici au diminuat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 6,2 milioane de lei.

Societăţile verificate au înregistrat în evidenţa financiar-contabilă facturi emise de alte trei societăţi comerciale, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, reprezentând avansuri şi pretinse prestări de servicii, cu scopul creării artificiale a unor cheltuieli şi a unor deduceri fiscale de TVA.

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF spun că au identificat, în urma unor verificări derulate pe baza analizei de risc, un mecanism prin care cinci societăţi din domeniul recrutării şi plasării forţei de muncă din Asia au diminuat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 6,2 milioane de lei.



Astfel, inspectorii au descoperit suma de peste 32 de milioane de lei în facturi, fără justificarea unor servicii reale.



„Corespunzător constatărilor inspectorilor antifraudă, operaţiunile înscrise în aceste documente nu au fost susţinute de dovezi privind existenţa unor servicii efectiv prestate, fiind identificat faptul că facturile au fost utilizate pentru crearea artificială a unor cheltuieli şi a unor deduceri fiscale de TVA”, precizează un comunicat al ANAF.



Inspectorii antifraudă au constatat că:

facturile nu au vizat operaţiuni concrete, iar contravaloarea acestora a rămas neachitată

serviciile înscrise în documente nu au putut fi demonstrate prin documente justificative

nu au fost identificate elemente care să confirme existenţa şi executarea efectivă a prestaţiilor facturate

înregistrarea documentelor a generat TVA deductibilă şi a influenţat cuantumul obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat

societăţile beneficiare au ajuns să înregistreze, în mod repetat, solduri negative de TVA în deconturile fiscale.

Potrivit inspectorilor DGAF, valoarea obligaţiilor fiscale suplimentare identificate de inspectorii antifraudă depăşeşte 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividende.

Societăţi cu risc fiscal ridicat în circuitul operaţiunilor

Analiza efectuată de DGAF a evidenţiat şi elemente de risc fiscal în cazul celor trei societăţi care au emis facturile. Astfel, acestea prezintă situaţii juridice şi fiscale neconforme cu desfăşurarea unor activităţi economice de amploarea celor înscrise în documentele analizate, fiind identificate, între altele, situaţii de inactivitate, insolvabilitate sau radiere.

„Totodată, verificările au relevat aspecte privind existenţa unor legături între societăţile implicate şi coordonarea acestora de către un grup comun de persoane. Un element relevant identificat în cadrul verificărilor îl reprezintă faptul că unele dintre persoanele desemnate formal în calitate de administratori nu au putut furniza informaţii concrete privind activitatea societăţilor pe care le administrau şi nici explicaţii concrete cu privire la operaţiunile economice derulate”, mai spune comunicatul.

Inspectorii DGAF au constatat că facturile emise prin sistemul RO e-Factura au fost utilizate pentru a crea o aparenţă de legalitate şi pentru a transfera succesiv sarcina fiscală, fără niciun fundament economic.

Contribuabilii care colectau TVA de la beneficiarul forţei de muncă, în loc să plătească la bugetul general consolidat al statului, anulau această obligaţie prin deducerea TVA înscrisă în facturi care aveau consemnate operaţiuni fictive, înregistrate de la alţi contribuabili plasaţi pe diferite paliere pe un lanţ tranzacţional artificial.

O factură nu poate justifica, prin ea însăşi, un avantaj fiscal ori o operaţiune legală.

Inspectorii antifraudă arată că dreptul de deducere a TVA şi diminuarea bazei impozabile trebuie să aibă la bază operaţiuni economice reale, efectiv realizate şi susţinute de documente justificative. Înregistrarea în contabilitate a unor facturi care nu reflectă operaţiuni economice reale poate conduce la stabilirea de obligaţii fiscale suplimentare şi, după caz, la sesizarea organelor competente, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate.

„Analiza de risc şi verificările antifraudă permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial operaţiuni economice în scopul diminuării obligaţiilor fiscale. DGAF va continua să acţioneze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare şi pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili”, afirmă reprezentanţii DGAF.

Acţiunile de control ale inspectorilor antifraudă urmăresc identificarea şi documentarea mecanismelor prin care sunt diminuate artificial obligaţiile fiscale, precum şi recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat.

DGAF reaminteşte contribuabililor că utilizarea unor documente justificative care nu reflectă realitatea economică nu poate constitui temei pentru obţinerea unor avantaje fiscale şi poate atrage consecinţe fiscale şi juridice.

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