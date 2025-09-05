cursdeguvernare

vineri

5 septembrie, 2025

Romgaz își face firmă de trading de gaze în Republica Moldova

De Razvan Diaconu

5 septembrie, 2025

Actionarii producătorului de gaze naturale deținut de stat Romgaz (SNG) au aprobat într-o ședință a acționarilor de joi desființarea firmei de furnizare din Republica Moldova, recent fondată, și înființarea unei alte firme, de trading, în Republica Moldova, conform comunicatului cu deciziile transmis Bursei de Valori București (BVB).

Compania Romgaz Trading S.R.L. va avea sediul social la Chișinău și un capital social de 1 milion de lei moldovenești (MDL).

În prezent, întreaga piață de energie din Moldova funcționează în regim de monopol sub controlul companiei moldovenești de stat Energocom. Explicația abrogării deciziei din aprilie a companiei prin care se aprobase înființarea unei companii de furnizare rezidă în faptul că Romgaz, pentru că dorea în fapt să vândă direct gaze pe piața moldovenească și nu către clienții mici, are nevoie de licență specială de trading.


Conform deciziei adunării extraordinare a acționarilor, noua companie catre „Romgaz Trading S.R.L.” va avea următoarele categorii de activități pe care le va putea desfășura, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2):

–      Cod CAEM2 35.23, Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;

–      Cod CAEM2 35.21, Producția gazelor;

–      Cod CAEM2 35.22, Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;

–      Cod CAEM2 35.14, Comercializarea energiei electrice;


–      Cod CAEM2 35.11, Producția de energie electrică;

–      Cod CAEM2 35.13, Distribuția energiei electrice.

(Citește și: ”Directorul Romgaz, despre preluarea Azomureș: ”Se va dovedi profitabilă””)

***


