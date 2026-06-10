Finlandezii de la Korkia au obținut avize de racordare în Caraș-Severin, pentru 273 MW solar și 250 MW stocare în baterii

Compania finlandeză de energie Korkia, care dezvoltă în principal proiecte din surse regenerabile, a anunțat recent că a primit în final de lună mai avizul tehnic de racordare (ATR) de la Transelectrica pentru un proiect fotovoltaic compus din două parcuri cu putere cumulată de 273 MW și cu baterii de stocare de 250 MW, în județul Caraș-Severin.

Cele două parcuri vor fi amplasate în două locații distincte, în sud-vestul României, în județul Caraș-Severin. Portofoliul este denumit de compania finlandeză „Porțile de Fier”.

Construcția va începe în 2027. Compania a primit ATR-urile înaintea reformei rețelei din România

Avizele apropie proiectele de momentul în care construcția poate fi începută efectiv, estimată pentru anul 2027.

Este al doilea proiect din România pentru care Korkia obține autorizație de conectare la rețea de la începutul anului. În aprilie, compania finlandeză a primit ATR pentru portofoliul “Alexandria”, din Teleorman, format din trei parcuri solare cu o capacitate totală de 320 MW și sisteme de baterii de stocare (BESS) de 303 MW.

„Proiectele hibride de acest tip joacă un rol tot mai important în tranziția energetică a României, deoarece sprijină flexibilitatea rețelei, îmbunătățesc utilizarea infrastructurii de transport și permit integrarea unor volume mai mari de energie regenerabilă”, explică compania pe site-ul său.

Korkia explică că, în linie cu reglementările din România privind racordarea la rețea, ATR-ul reprezintă o etapă esențială în procesul de dezvoltare, confirmând condițiile tehnice și economice pentru racordarea unui proiect la rețeaua de electricitate. Aceste avize oferă o cale clar definită către racordarea la rețea și stabilesc cadrul în care proiectele pot injecta electricitate în rețea și pot prelua electricitate din rețea.

Korkia are ATR-uri pentru aproape 600 MW de capacitate solară fotovoltaică și peste 550 MW de capacitate de stocare în baterii

„România rămâne una dintre cele mai atractive piețe de energie regenerabilă din Europa Centrală și de Est, însă piața devine tot mai sofisticată și competitivă. Accesul la rețea, maturitatea proiectelor și capacitatea de implementare sunt acum mai importante ca oricând. Pe măsură ce România continuă să modernizeze cadrul de racordare la rețea și introduce cerințe mai stricte pentru dezvoltatori, proiectele de calitate, aflate într-un stadiu avansat de autorizare, pot ieși în evidență în fața unui volum mare de aplicații speculative”, a declarat Michael Roussos, Country Manager România și Grecia în cadrul Korkia.

Compania mai arată că emiterea ATR-urilor pentru portofoliul Porțile de Fier vine într-un moment deosebit de important pentru sectorul energiei regenerabile din România.

Pe măsură ce piața continuă să se maturizeze, iar competiția pentru capacitatea disponibilă de racordare la rețea crește, sunt introduse noi măsuri menite să asigure alocarea și utilizarea eficientă a infrastructurii de rețea. Acestea includ cerințe suplimentare privind garanțiile financiare, obligații mai stricte de implementare și modificări ale cadrului care reglementează accesul la capacitatea rețelei, în contextul în care autoritatea de reglementare trece la un mecanism competitiv bazat pe licitații.

Compania a subliniat că aceste avize au fost obținute înaintea reformei planificate a rețelei electrice din România, care va introduce cerințe mai stricte pentru dezvoltatori și va trece către un mecanism competitiv de tip licitație pentru alocarea capacităților de racordare.

***