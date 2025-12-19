Finanțele acordă bonificații de 160 mil. euro IMM-urilor care și-au achitat impozitele la timp

Ministerul Finanţelor a demarat procesul de acordare a bonificaţiilor de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale aferente anului fiscal 2024, valoarea totală a sumelor acordate depăşind 160 milioane de lei.

“Astăzi, au fost generate în Spaţiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificaţiei de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024”, se menţionează într-un comunicat al MF.

Valoarea totală a bonificaţiilor acordate este de 160,155 milioane de lei.

“Prin acordarea acestor bonificaţii, transmitem un mesaj aşteptat, cu siguranţă, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută şi recompensată. Contribuabilii care îşi declară corect şi la timp obligaţiile şi îşi plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil şi predictibil. Este un pas în direcţia unui parteneriat corect între stat şi mediul de business, bazat pe responsabilitate şi disciplină fiscală”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Bonificaţiile pot fi utilizate pentru compensarea obligaţiilor fiscale datorate, cu condiţia ca firmele să fi depus toate declaraţiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 şi să nu aibă alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanţelor va continua, în perioada următoare, procesul de acordare a bonificaţiilor şi pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

